Кто станет президентом Украины: Лукашенко сделал прогноз

Белорусский президент Александр Лукашенко предположил, кто, по его мнению, выиграет президентские выборы на Украине в 2019 году. Политик уверен, что победу одержит действующий глава республики. При этом он не исключил, что Петр Порошенко выйдет во второй тур выборов с шоуменом Владимиром Зеленским.

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«Я так, знаете, говорю не абсолютно точно. Но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич [Порошенко] эту должность сохранит», — заявил Лукашенко.

При этом он сравнил себя с одним из кандидатов — Зеленским, который в настоящий момент имеет самый высокий рейтинг по результатам соцопросов. Как отметил белорусский лидер, в 1990-х годах в его стране сложилась ситуация, похожая на ту, что происходит сейчас на Украине. Лукашенко заверил, что никто, даже он сам, не подозревал, что победит в той гонке.

«Я был чуть популярнее, но даже я не ожидал, что меня выберут президентом. Такая реакция общества была на бандитизм, который творился тогда», — сказал он.

Президент также выразил надежду, что ситуация на Украине нормализуется. По его мнению, в стране может случиться настоящая катастрофа, если там разместят натовские ракеты средней и меньшей дальности.

«Такие разговорчики уже пошли, но это будет настоящая катастрофа для украинской государственности, потому что Россия допустить такого развития событий просто не может, — отметил Лукашенко. — Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа».

Глава Белоруссии не хочет, чтобы Украину использовали как «разменную монету» и площадку «розыгрыша больших государств».

«Как президент Беларуси, я не хотел бы, чтобы на юге нашей страны происходили такие события, потому что это на нас влияет», — подчеркнул белорусский лидер, напомнив, что после начала конфликта в Донбассе Белоруссия приняла более 150 тыс. переселенцев, хотя и самим белорусам в это время «было не сладко». Беженцы с Украины были трудоустроены и работают, отметил он.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта, а инаугурация — до 31 мая. На пост главы государства сейчас претендуют 44 кандидата — рекордное количество в новейшей истории Украины. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе Владимир Зеленский неожиданно обошел ее в президентской гонке.

1 марта сообщалось, что, согласно данным опроса украинского центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля, за шоумена готовы отдать свои голоса 18,3% опрошенных. Тимошенко оказалась на второй строчке — 15,4%. За Порошенко проголосовали бы 12,1% опрошенных. Замыкает четверку лидеров один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%. Другие кандидаты на пост главы Украины, судя по опросам, не получат и 7% поддержки.

При этом еще 20 февраля, согласно опросу соцслужбы Центра Разумкова, Порошенко занимал вторую строчку рейтинга с 13,1%, а Тимошенко — третье место (11,5%). Лидировал Зеленский — 17,5%.

Ранее сообщалось, что шоумен в завуалированной форме пообещал посадить в тюрьму Петра Порошенко. На странице «Команды Зеленского» в фейсбуке он разместил надпись: «Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!»

Это послание является парафразом на предвыборный слоган Порошенко «Кандидатов много — президент один». С учетом этого обстоятельства нетрудно понять, кому именно из «многих кандидатов» адресован пост.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, комментируя популярность Зеленского, отметил, что такая ситуация выгодна Порошенко, поскольку повышает его шансы на победу в выборах. Дело в том, что во втором туре Зеленский является для Порошенко более удобным противником, нежели лидер «Батькивщины». Неменский отмечает, что Порошенко попытается обвинить оппонента в «работе на Москву».

«Осуществить подобную стратегию против Зеленского гораздо удобнее, он русскоязычный представитель юго-востока и имел бизнес в России», — приводит слова эксперта ФАН.

Между тем, оппоненты президента Украины уже высказывали свои опасения по поводу возможных масштабных фальсификаций, к которым якобы готовится Порошенко, чтобы выиграть выборы. В частности, действующего президента обвиняют в прямом подкупе избирателей за счет бюджетных средств.