«Россия произошла от Украины»: как Киев переписывает историю

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Политик объясняет это тем, что Украина является «наследницей Киевской Руси», в то время как Россия и Белоруссия появились, отделившись от нее.

Реклама

Свое мнение Климкин выразил в статье в уругвайском издании Observador. В материале глава украинского МИД утверждает, что принятие христианства определило европейский путь развития страны и послужило толчком для распространения этой религии по всему миру. Именно Киев сыграл значительную роль в становлении Европы, считает политик. Климкин утверждает также, что менталитет украинцев полностью соответствует европейским ценностям.

«Украина-Русь не только получили привилегии от христианства, но и многое дали Церкви Христа, Европе и всему миру. После Крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от Карпат до Камчатки», — сообщается в материале.

Кроме того, по словам политика, Киевская Русь, которую он отождествляет с Украиной, неоднократно спасала европейские страны. Ярким примером он называет защиту от монголо-татарского нашествия.

Внимания заслуживает также еще один исторический эпизод, о котором говорит Климкин. В своей статье политик утверждает, что во время Советского Союза украинцы пытались противостоять «коммунистическому тоталитаризму», чтобы защитить демократические и европейские ценности. Этот период нанес украинскому народу «историческую травму», считает Климкин.

По мнению дипломата, на сегодняшний день Киев объединяет все религии Центральной Европы.

«В данный момент горячее сердце Европы бьется на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а ее жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей. Украинцы не только готовы это делать — они единственные, кто отстаивает эти ценности с оружием в руках на поле боя», — указывается в статье.

Подобная интерпретация истории от украинских политиков уже стала привычной. Тема крещения Руси в 988 году стала одной из основных точек построения новой риторики на Украине. Князь Владимир крестил именно Украину, а не Русь — такова официальная трактовка исторических событий в Киеве. Следуя этой логике, Владимир определил европейский путь развития страны — главным приверженцем этой теории является президент Украины Петр Порошенко.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявлял Порошенко летом.

К слову, подобные заявления подготовили почву для православного раскола на Украине, ведь согласно этой точке зрения, «матерью» Русской православной церкви была украинская церковь.

«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву», — заявлял президент Украины, выступая год назад в Верховной раде в поддержку создания автокефальной поместной церкви в стране.

Личность князя Владимира на Украине пытаются буквально национализировать — этот тренд был заложен в 2015 году, когда Порошенко подписал указ о чествовании этого правителя как создателя «Руси-Украины». Документ был принят «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминания о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признания важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации».

Вместе с тем историческая логика утраты Киевом центральной роли в развитии государственного строительства, результатом чего стало возвышение Москвы, в данном контексте не рассматривается.

Тяга к звездам

По сути, Киев пытается

создать новую идеологию, основным инструментом которой становится внесение изменений в школьные учебники.

Летом поводом для активного обсуждения стал, например, новый учебник по географии.

Создатели учебного пособия Петр Масляк и Светлана Капирулина, в частности, утверждают, что украинцы издревле снабжали страны по всему миру пшеницей: «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую украинские переселенцы завезли в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир».

Любопытной также стала информация о космической программе Украины и ее достижениях в космосе. Авторы учебника пишут, что «украинцы дали человечеству крылья», а теорию космических полетов якобы «разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы», сделав для развития космонавтики «больше, чем все другие народы мира, вместе взятые».

«Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера, — говорится в учебнике. — Наша нация дала миру крылья».

Кроме того, авторы учебника настаивают, что украинское государство с древних времен существовало в одних и тех же границах, а сами украинцы — «древнейшая нация мира».

Если первый пункт построения новой идеологии Украины — это перечисление всевозможных заслуг украинцев, а также теории национальной идентичности, то вторым пунктом неразрывно идет риторика об угнетениях со стороны России.

В новых учебниках истории сообщается, что всесоюзный голод 1932-1933 годов, охвативший все ключевые зерновые районы СССР, являлся целенаправленным геноцидом украинцев и «тоталитарным террором», осуществленным советскими властями. Авторы школьных учебников утверждают, что за годы «голодомора» погибли до 12 млн украинцев, хотя с учетом демографической ситуации в стране это явное преувеличение.

«Историческая травма», полученная украинцами в годы существования Советского Союза, — простор для заявлений политиков.

Украинский авангард

Не утихает также противостояние России и Украины в культурной сфере. Порошенко недавно назвал Казимира Малевича «великим художником украинского авангарда», чем в очередной раз вызвал шквал критики. «Мы чтим наследие великих украинцев!» — отметил Порошенко.

Такая же участь коснулась и знаменитого художника Ивана Айвазовского. В честь 200-летия со дня его рождения Петр Порошенко призвал чтить наследие Украины. «В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие», — написал Порошенко.

В различных учебниках истории искусств украинскими художниками называются и Владимир Боровиковский, и Василий Тропинин.

Все это становится почвой для призывов к разрыву связей с Россией, и, главное, с общим историческим прошлым. Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния».

«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом», — заявлял Порошенко летом.