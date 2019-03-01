Италия в раздоре: националисты выбросили Турцию из ЕС

Подготовленный итальянским правительством документ о поддержке членства Турции в ЕС вызвал негативную реакцию со стороны националистической партии «Лига», члена правительственной коалиции.

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Речь идет об официальной позиции, утвержденной кабинетом министров Италии, которая состояла в поддержке Римом стремления Турции к членству в Европейском союзе. Текст документа был основан на решениях ЕС, которые были приняты в июне 2018 года.

В тексте, впрочем, оценка перспектив вступления Турции в ЕС была не слишком позитивной. В частности, говорилось, что переговоры с Анкарой по вопросу вступления в объединение зашли в тупик.

Кроме того, здесь же указывалось, что турецкая сторона все больше отдаляется от Евросоюза, а дальнейшая работа по модернизации Таможенного союза между Турцией и ЕС в настоящее время не предусмотрена.

ЕС призвал Турцию предпринять меры против негативных тенденций в области прав и свобод, которые наблюдаются в стране. В то же время в нем вполне дежурно говорилось, что Турция по-прежнему «кандидат» на вступление и партнер по многим вопросам.

Как отмечает Politico, публикация документа на официальном сайте не вызвала особенного интереса. Однако после публикации в издании La Stampa содержание рекомендаций вызвало негодование «Лиги». Известно, что лидер партии, глава МВД Италии

Маттео Сальвини неоднократно заявлял, что Турция «не Европа и никогда ей не будет».

В руководстве партии подчеркивают, что партия по-прежнему придерживается этой точки зрения, ее подтвердил и министр сельского хозяйства Марко Сентинайо.

В то же время левопулистская партия «Пять звезд», которая также входит в правительство, придерживается противоположной позиции.

Стоит отметить, что обе политические силы часто занимают диаметрально противоположенные стороны по многим международным проблемам. «Что касается сегодняшнего правительства, то часть его близка к израильскому взгляду на проблемы Ближнего Востока: во всем виноват Иран. Что же касается людей из движения «Пять звезд», то они видят больше нюансов в подходах. Даже по вопросу Венесуэлы в правительстве страны есть раскол. «Лига» близка к позиции США: Мадуро — диктатор, и его нужно убрать, в то время как «Пять звезд» считает, что Италия не должна следовать по пути, который проложил дорогу к Ираку и Ливии», — отмечал в интервью «Газете.Ru» бывший советник премьер-министров Италии Романо Проди и Сильвио Берлускони по ближневосточному мирному процессу Марко Карнелос.

Главное недовольство правых националистов из «Лиги» по поводу возможного вступления Турции в ЕС связано с тем, что партия настроена жестко по отношению к проблеме беженцев из мусульманских стран. В числе этих государств они часто называют Турцию и на различных заседаниях любят приводить пугающие цифры.

По иронии судьбы большинство этих мигрантов являются гражданами не Турции, а Сирии, которые находятся там из-за войны в их стране. Турция еще в 2016 году заключила соглашение с ЕС, согласно которому нелегальные мигранты с Ближнего Востока, прибывающие в ЕС через территорию Турции, но не получающие убежища, будут высылаться обратно в Турцию.

Анкара с момента начала конфликта в соседней Сирии приютила более 3,5 млн человек — деньги на их содержание как раз и выделяет ЕС. Именно этот факт, несмотря на трения между лидерами ЕС и Эрдоганом, заставляет европейцев мириться с авторитарным стилем его руководства.

Не хотят мусульман в Европе

Идея сделать свою страну членом ЕС овладела Эрдоганом, когда он только занял пост премьера страны. Однако история отношений Турции с Евросоюзом гораздо более продолжительная. Соглашение об ассоциации Турции и предтечи ЕС — «Европейского экономического сообщества» — было подписано еще в 1963 году.

Официальные переговоры между Анкарой и Брюсселем начались в 2004 году и — с долгими перерывами — продолжались много лет. Обострилось все после попытки государственного переворота в 2016 году в Турции, когда Эрдоган стал закручивать гайки, что привело к жесткой критике со стороны Брюсселя.

В 2017 году Европарламент принял резолюцию, которая рекомендовала приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз. В конце июня 2018 года ЕС издал коммюнике, где констатировалось, что переговоры о членстве в ЕС практически в «тупике», а Турция все больше отдаляется от союза. Впрочем, Эрдоган к этому времени не раз утверждал: давняя цель о вхождении Турции в Европу уже неактуальна.

Сам Эрдоган считает, что Турцию не хотят принимать в состав Евросоюза, так как она является мусульманской страной: «Нас в ЕС не принимают потому, что мы мусульмане. Так пусть скажут об этом прямо, но они не могут. На камеру говорят одно, а за закрытыми дверями другое», — заявил Эрдоган в феврале 2019 года.

Он отметил, что стране постоянно ставят новые условия для вступления в ЕС. «Начали с 15 [условий], а довели до 35», — посетовал Эрдоган.

Как отмечает эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев, «никто уже не верит в перспективу вступления Турции в ЕС»: «Она осложнена рядом факторов, которые не разрешить даже в среднесрочной перспективе».

Однако процесс вступления является вспомогательным элементом в турецких внешнеполитических действиях, а «институты ЕС только подыгрывают Турции», считает Мавашев.

«Сам процесс выгоден и тем, что ЕС финансирует ряд гуманитарных программ Турции. Зачем же от этого отказываться? То же самое касается европейских фондов, работающих на территории Турции — они исправно платят налоги», — говорит эксперт.

В свою очередь, для самой Анкары процесс вступления «усиливает позиции в торге и споре с отдельными европейскими государствами и Брюсселем в целом». «Анкара просто не считает нужным закрывать на ключ двери, которые может понадобиться открыть», — резюмирует эксперт.