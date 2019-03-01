«Это какой-то шок»: Порошенко схватил избирателя за нос

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Запорожье схватил мужчину за нос и похлопал по плечу. Видеозапись с этим жестом опубликовала в своем фейсбуке украинская журналистка Татьяна Высоцкая.

«Неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен. На самом деле это какой-то шок», — пишет она.

На кадрах видео видно, как украинский президент смеется и хватает гражданина за нос, сильно хлопнув его по плечу. Мужчина заметно дернулся и отстранился, а Порошенко с улыбкой двинулся дальше.

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Накануне еще один скандал вспыхнул в сети после публикации видео, на котором Порошенко будто бы срывает с женщины шапку, выйдя «в народ». Судя по видео, нельзя наверняка сказать, сорвал ли головной убор сам Порошенко или это был его охранник. Тем не менее, некоторые пользователи интернета предположили, что эту грубость допустил украинский президент.

Однако в тот же день администрация президента страны Петра Порошенко прокомментировала, что украинский президент схватил головной убор женщины случайно.

При этом экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что Порошенко — на грани нервного срыва перед предстоящими выборами. Президент Украины осознает, что «может все потерять», передает ФАН.

«Терять нечего тем людям, которые собрали свои вещи и уехали работать в Европу. А Петру Алексеевичу есть что терять», — заключил экс-нардеп. Он добавил, что Порошенко «находится в глубокой депрессии», и ему нужно «вдохновлять своих сподвижников», с чем украинский президент с трудом справляется.

Агрессивное поведение Порошенко с простым народом регулярно попадает во внимание СМИ. В середине января президент Украины выбил мобильный телефон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос о свободе слова. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической Православной церкви Украины. По словам очевидцев, Порошенко даже не стал выслушивать вопрос. Вскоре к снимавшему ролик мужчине подошли сотрудники национальной полиции Украины и люди в штатском, потребовавшие у него показать содержимое рюкзака и представиться.

«Петру Алексеевичу Порошенко стали во всех городах задавать вопросы — или пытаться задавать вопросы — касательно свободы слова. <...> Сам Порошенко боится теперь любых вопросов как черт ладана», — рассказал впоследствии блогер Анатолий Шарий.

Спустя полтора месяца Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров, собравшихся на митинге в городе Червоноград Львовской области. «Ты такой же шахтер, как я — балерина», — заявил Порошенко человеку, недовольному отказом президента прямо ответить на вопрос о задержке зарплат шахтеров. Толпа встретила ответ украинского лидера заливистым смехом. Долги горнякам по зарплате составляют сейчас $4,5 млн.

Президент Украины ушел от прямого ответа и переадресовал вопрос первому вице-премьеру. «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам», — обратился президент к собравшимся и отступил от микрофона.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Порошенко может рассчитывать на второе место в первом туре голосования. Сейчас за Порошенко отдали бы свои голоса 18% опрошенных, в то время как за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.