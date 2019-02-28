«Кульминация спектакля США»: Россия спасает Мадуро в ООН. LIVE

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Слово берет представитель США. Он рассказывает о коррупции в Венесуэле и говорит, что каждый, кто поддержит Гуайдо — поддержит народ Венесуэлы. По словам представителя Вашингтона, те, кто проголосовали против — продолжили страдание населения. США по-прежнему будет поддерживать Гуайдо и рассчитывает на справедливые и честные выборы, США также будет использовать все возможности, чтобы наращивать гуманитарную помощь. Он призывает членов Совбеза присоединиться к Вашингтону, а также высказывает удовлетворение, что большинство членов все-таки проголосовали «за» резолюцию США.
«За» проголосовали девять делегаций, «против» — три, среди которых Россия и Китай. Воздержались — трое. Проект резолюции не принимается, в силу негативного голоса одного из постоянных членов Совбеза..
На голосование выносится проект США.
Небензя говорит, что резолюция России поможет достигнуть важного политического урегулирования в Венесуэле, чего нет в проекте США. Он также рассказал, что западные эксперты на вчерашнем собрании по резолюциям не стали работать с Россией. Москва, по его словам, всерьез опасается того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как предлог внешнего вмешательства. Небензя призывает поддержать резолюцию РФ и проголосовать против предложения США.
Слово берет представитель РФ Василий Небензя. «Мы дошли до кульминации американского спектакля», — начинает он. Небензя предлагает рассмотреть резолюцию США. Он называет гуманитарную помощь «лицемерной заботой». У США, по его словам, есть и другая цель — войти в историю, если резолюцию примут, то это станет первым случаем, когда Совбез снял бы одного президента и назначил другого.
Небензя говорит, что резолюция США юридически безграмотна. «Это что такой троллинг?», — спрашивает он. Небензя также отмечает, что те, кто проголосуют за проект США — присоединится к спектаклю Вашингтона. «Наши американские коллеги забыли, что такое международное право».
Наконец, заседание началось.
Заседание должно начаться с минуты на минуту, участники занимают свои места.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в намерении втянуть Совбез в «свои нечистоплотные игры» по дестабилизации ситуации в Венесуэле.
«Заседание, на котором мы все вынуждены присутствовать, — еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле», — подчеркнул Небензя.
На том заседании выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что страны должны определиться, на чьей стороне они находятся. «Либо вы на стороне свободы, либо находитесь в союзе с Мадуро…», — обратился Помпео к участникам заседания.
26 января состоялось заседание Совбеза ООН, на котором США предложили резолюцию с призывом оказать поддержку венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента, оппозиционного режиму Николаса Мадуро). Вашингтон предлагал ООН признать Национальную ассамблею в качестве «единственного демократически избранного института» в Венесуэле. Однако Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали эту попытку.
Россия, в свою очередь, внесла на рассмотрение Совбеза ООН собственный проект резолюции по Венесуэле, который был представлен в противовес американскому. Москва предлагает отстаивать независимость и суверенитет республики.
Вашингтон предлагают провести в Венесуэле новые президентские выборы под международным наблюдением и с возможностью беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.
»(Совбез ООН) призывает к началу мирного политического процесса, ведущего к свободным, справедливым и заслуживающим доверия президентским выборам при международном наблюдении», — сообщается в документе.
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Сегодня в Нью-Йорке в 15.00 по местному времени (23.00 мск) начнется заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле. Совбез рассмотрит две резолюции — американскую и российскую.
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