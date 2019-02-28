«Кульминация спектакля США»: Россия спасает Мадуро в ООН. LIVE

Слово берет представитель РФ Василий Небензя. «Мы дошли до кульминации американского спектакля», — начинает он. Небензя предлагает рассмотреть резолюцию США. Он называет гуманитарную помощь «лицемерной заботой». У США, по его словам, есть и другая цель — войти в историю, если резолюцию примут, то это станет первым случаем, когда Совбез снял бы одного президента и назначил другого.

Небензя говорит, что резолюция США юридически безграмотна. «Это что такой троллинг?», — спрашивает он. Небензя также отмечает, что те, кто проголосуют за проект США — присоединится к спектаклю Вашингтона. «Наши американские коллеги забыли, что такое международное право».