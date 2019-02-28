Взятки, подарки, похвалы: генпрокурор взялся за Нетаньяху

Генпрокурор Израиля собирается предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинение в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фактическое предъявление обвинений будет зависеть от результатов необходимых слушаний. Сам генпрокурор говорит, что у премьер-министра Израиля есть шанс переубедить его не предъявлять ему обвинения.

При этом Нетаньяху уже давно обвиняют в коррупции.

В этом месяце полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху по итогам расследования трех уголовных дел — «делу 1000», «делу 2000» и «делу 4000». В полиции утверждали, что собранных доказательств достаточно, чтобы за дело взялась генпрокуратура. И вот, менее чем через месяц, так и произошло.

«Дело 1000» относится к дорогостоящим подаркам, которые Нетаньяху, по данным полиции, получал от предпринимателей. В материалах дела, подготовленных полицией, говорится, что премьер-министр не гнушался ценными презентами от бизнесменов — сигар, шампанского и драгоценностей.

Всего подарки оценивались в сумму миллион шекелей (более 16 млн руб.). Кроме того, в деле упоминаются имена американского продюсера Арнона Мильчина и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера — оба замешаны в даче взяток.

В «деле 2000» собраны доказательства о фактах вымогательства взятки, мошенничества и злоупотребления доверием со стороны самого Нетаньяху.

«Дело 4000» грозит премьеру обвинениями в коррупции. Согласно материалам этого дела, в обмен на позитивное отношение к своей фигуре на популярном новостном ресурсе Walla, Нетаньяху лоббировал интересы владеющей им телекоммуникационной группы «Безек».

Но несмотря на действия генпрокурора, ждать скорой отставки Нетаньяху не стоит.

И дело даже не в сделанных им ранее заявлениях о том, что он не собирается покидать свой пост при таком развитии событий. Премьер-министр Израиля должен уйти в отставку только в случае, если будет исчерпан его апелляционный ресурс.

Шаг обвинителя дает право адвокатам Нетаньяху предоставить генпрокурору доводы и аргументы, отрицающие его вину. «В любом случае, процесс займет многие месяцы», — говорит «Газете.Ru» член политбюро правящей партии «Ликуд» адвокат Ариэль Бульштейн.

Поэтому если обвинения и будут предъявлены, это, скорее всего, произойдет после выборов 9 апреля. Однако будет ли на этот момент Нетаньху занимать пост главы государства — теперь большой вопрос.

По законам страны, выдвижение обвинений не мешает премьеру баллотироваться на новый срок и не ограничивает его в действиях.

Однако сам факт разбирательства в отношении Нетаньяху существенно осложнит его положение в предстоящей предвыборной гонке, пишут израильские СМИ.

Бульштейн называет действия генпрокурора «вполне ожидаемой попыткой повлиять на избирательный процесс нелегитимными средствами». Он сказал, что за происходящим стоят представители левых сил, которые «хотят добиться власти».

Однако, как отметил политик, «большая часть избирателей считает эти обвинения смехотворными».

Нетаньяху — долгожитель политического Олимпа. Впервые он стал премьером израильского государства в 1996 году. Затем пребывал в оппозиции, а с 2009-го вновь занял этот пост и после досрочных выборов вернулся к власти уже в 2015 году. Его считают политическим тяжеловесом, который влияет на политику многих государств мира. Срок полномочий Нетаньяху истекает 31 мая 2019 года. К этому моменту он уже превзойдет по сроку пребывания во главе государства основателя Израиля и первого премьер-министра Давида Бен-Гуриона.

На предстоящих выборах главным конкурентом возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд» станет оппозиционная «Сине-белая партия». Даже до нынешних действий генпрокурора соцопросы показывали, что обе политические силы пользуются примерно одинаковым уровнем поддержки. Как изменится расклад сил теперь, остается только догадываться.