После дождичка в четверг: Украина продолжит строить «Стену»

Украина продолжит обустройство границы с Россией с 1 марта в случае благоприятных погодных условий, заявил представитель Государственной пограничной службы республики Олег Слободян.

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«С 1 марта, в случае благоприятных погодных условий, продолжатся работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы», — сказал он.

По словам Слободяна, в 2019 году планируется установить системы видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 км противотранспортных рвов и других инженерных препятствий, проложить более 65 км рокадных дорог, обустроить более 40 переходов через дорогу на сложных участках, а также реконструировать помещения подразделений охраны границы на трех объектах.

Проект «Стена», или «Европейский вал», предполагает сооружение траншей, рвов и специальных объектов, чтобы обозначить российско-украинскую границу.

Ранее, в феврале СМИ сообщали, что «Стена» уменьшилась. Тогда Слободян заявил, что пограничные сооружения готовы на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%. «Учитывая финансирование, которое отставало с самого начала, срок реализации проекта «Стена» оттянулся до 2020 года, затем мы опять вынуждены были инициировать перед кабинетом министров продление срока реализации еще на один год — до 2021 года», — сообщил тогда Слободян украинским журналистам.

Готовность комплекса пограничных сооружений он оценил в 30%, «что адекватно его финансированию». «Но... мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать», — подчеркнул пресс-секретарь Госпогранслужбы.

Тогда журналисты обратили внимание, что еще в ноябре глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о завершении почти половины работ по реализации проекта «Стена». «Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное — интеллектуальный компонент и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тыс. км, оборудовано почти 47%», — говорил он, добавляя, что работы будут продолжаться до 2021 года.

В министерстве также обратили внимание на недостаточное финансирование проекта, отметив, что из-за финансовых проблем в 2015-2017 годах его реализация была отложена. В бюджете на 2019 год на строительство «Стены» заложено 400 млн гривен (около 945 млн руб.).

Украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта в 2014 году. Инициатива принадлежала Арсению Яценюку, занимавшему тогда пост премьер-министра Украины. Основной задачей сооружения Яценюк называл укрепление госграницы, от чего, по его мнению, зависит безопасность не только Украины, но и всей Европы.

«Это фактически обустройство восточной границы Европы. Мы осознаем, что это очень дорогой проект, и именно поэтому в рамках донорской конференции сотрудничества с Европейским союзом после утверждения этого проекта будем обращаться с ходатайством о получении финансовой и технической помощи на его реализацию», — заявил он.

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 млрд грн (около $150 млн). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

Согласно проекту, граница протяженностью почти в две тыс. км должна быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

В России скептически отнеслись к планам украинских властей соорудить защитные сооружения на границе. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что «Великая украинская стена» — всего лишь мелкий обман, на самом деле нужный Киеву для возбуждения ненависти к России и воровства бюджетных денег.

В настоящее время украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на реализацию проекта. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считает, что далеко не все средства шли на строительство «Стены». Глава ведомства Назар Холодницкий подчеркивал, что в будущем не исключены выявления и других хищений и открытия новых уголовных дел по проекту «Стена».

Холодницкий оказался прав: через некоторое время прокуратура Черниговской области возбудила еще одно уголовное дело по факту растраты чиновниками одного из госпредприятий почти двух млн гривен бюджетных средств ($80 тыс.), выделенных на сооружение фортификационных укреплений. Следователи рассказали, что чиновники заключили фиктивные соглашения с коммерсантами, и по этой причине работы так и не были выполнены.