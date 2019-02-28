«Я недооценила Россию»: признание экс-госсекретаря США

Во время предвыборной кампании 2012 года опасения Ромни о том, что Москва является самым большим противником Вашингтона, высмеивались его соперником и экс-президентом США Бараком Обамой.

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Главным соперником Ромни на президентских выборах в 2012 году был Барак Обама, который баллотировался от демократической партии США. Бывший президент США в ходе широко освещавшихся дебатов упрекнул Ромни за то, что тот считает Россию главной геополитической угрозой, объяснив свое несогласие с этим тезисом тем, что «холодная война закончилась 20 лет назад».

Среди сторонников Обамы, насмехавшихся над опасениями Ромни, была и работавшая при президенте Билле Клинтоне госсекретарем Мадлен Олбрайт.

Однако недавно она признала, что была неправа в отношении возможностей России, и принесла извинения Ромни. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по разведке палаты представителей США, пишет Newsweek. Олбрайт отметила, что

президент России Владимир Путин «сыграл очень хорошую партию, имея плохие карты на руках».

Как отмечает издание, во время слушаний на этой неделе конгрессмены сошлись во мнениях о том, что Россия является одним из крупнейших противников американских ценностей.

Сама Олбрайт известна жестким отношением к России и лично к президенту Владимиру Путину. Накануне саммита НАТО в Великобритании в 2014 году она отмечала, что только сплоченный альянс может остановить Москву.

«Когда я была госсекретарем США, мы поддерживали Основополагающий акт Россия — НАТО, и я лично говорила президенту Борису Ельцину, что при желании (Москвы) и при выполнении необходимых требований мы могли бы принять их в альянс. Был создан Совет Россия — НАТО, — писала Олбрайт в своей статье для Foreign Policy. — К сожалению, президент Владимир Путин избрал другой путь».

В ноябре 2013 года, когда было объявлено о саммите НАТО в Уэльсе, никто не мог предположить, что темой встречи станут предполагаемые действия России на Украине, отмечает Олбрайт.

Теперь вопрос заключается в том, как самый сильный альянс в мировой истории отреагирует на это «нарушение международных норм и принципов», говорилось в статье.

Мадлен Олбрайт — дочь эмигрантов из Чехословакии, ее отец Йозеф Кербел занимал в этой стране высокий дипломатический пост. Он был вхож в круги местной политической элиты и хорошо знал президента Эдуарда Бенеша. В детстве Мадлен даже некоторое время училась в Белграде, так как ее отец занимал там пост посла. В конце 40-х годов семья будущего американского дипломата эмигрировала сначала в Великобританию, а оттуда в США.

Живя в Америке, Олбрайт уже с юности заинтересовалась политикой и изучала в университете международные отношения. Во время учебы в Колумбийском университете она кроме всего прочего изучала русский язык и даже написала работу о советском участии в событиях «пражской весны» 1968 года.

Бывший глава МИД Польши Адам Ротфельд считает, что момент, когда семья Олбрайт во времена ее молодости оказалась между жерновов сталинского и нацистского режимов, определил ее путь в американской политике:

«Наследие Олбрайт в американской внешней политике произрастает из корней ее жизненного опыта».

«Она внесла в американскую внешнюю политику понимание центральноевропейского восприятия значимой роли ценностей и принципов во внешней политике не как теоретической концепции, а сделав ее свидетелем истории, ориентированной на практическую и оперативную деятельность», — сказал дипломат «Газете.Ru».

В 1997 году Мадлен Олбрайт становится госсекретарем США в администрации Билла Клинтона и главным проводником американской внешней политики в Боснии и Герцеговине и на Ближнем Востоке. Это было достаточно тяжелое время, когда США и Россия фактически стояли по разные стороны баррикад в отношении событий в Югославии.

Тот факт, что у руля американской дипломатии во время югославского кризиса стояла именно Олбрайт, определил негативное отношение к ней в России, оставив в тени ее предшественника Уоррена Кристофера.