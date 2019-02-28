Уперлись в санкции: почему саммит Трампа и Кима провалился

В Ханое состоялся второй саммит США — КНДР. На четверг были назначены основные переговоры, которые, однако, не принесли ожидаемых результатов. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын досрочно покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходила встреча, а церемония подписания итогового документа и совместный обед были отменены.

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Ситуация несколько прояснилась после пресс-конференции главы Белого дома. Трамп рассказал журналистам, что

стороны не пришли к соглашению, из-за чего было принято решение отказаться от подписания итогового соглашения, которое уже получило название «Ханойская декларация».

Планировалось, что этот документ послужит основой для дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова — в ней, по замыслу авторов, должны быть обозначены конкретные шаги для достижения этого состояния КНДР. Три пункта декларации уже были согласованы.

Сам Трамп, судя по всему, был уверен, что совместное подписание документа — дело решенное, пусть и не сегодня. «Я полагаю, что произойдет следующее: мы достигнем соглашения, которое будет очень хорошим и для председателя Ким [Чем Ына] и его страны, и для нас. Я думаю, что в конечном итоге произойдет именно это. Поэтому мы и встречаемся. Это не значит, что это произойдет за день или два», — заявлял американский президент.

Документы к подобным мероприятиям делегации обычно готовят заранее. Журналист пула Белого дома в своем твиттере сообщал, что в обеденной комнате уже были накрыты столы, когда пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс объявила об изменениях в графике президента. Судя по всему, соглашение сорвалось в последний момент. Причем американский лидер настоял, что документ был готов к подписанию, однако отказ Вашингтона — это не «единоличное» решение Трампа.

«Но иногда ты должен уйти от сделки, которая, кстати, могла со стопроцентной вероятностью быть здесь подписана. У нас уже были документы на подписание. Но мы приняли решение не делать этого», — подчеркнул Трамп.

Причиной такого итога, по словам Трампа, стало предложение Пхеньяна о полном снятии американских санкций, на что делегация США пойти не готова. В обмен Ким Чен Ын предложил демонтаж ядерного объекта в Йонбене.

27 февраля Трамп пообещал способствовать реализации экономического потенциала КНДР. Однако того, что предложил Ким Чен Ын, оказалось недостаточно для помощи Вашингтона.

«Они хотели снятия всех санкций, мы отказались. Они хотели, чтобы мы сняли все санкции взамен на ликвидацию объекта в Йонбене, нас это не устраивает», — рассказал глава Белого дома. При этом он отметил, что его отношения с северокорейским лидером останутся хорошими.

Президент США все же сказал, что хотел бы снять санкции с Пхеньяна. «Я очень хочу увидеть снятие санкций и развитие экономического потенциала КНДР», — уточнил Трамп.

В то же время и об усилении санкций президент США говорить не стал. Кроме того, стороны договорились провести американские инспекции северокорейских ядерных объектов. Также Вашингтон и Пхеньян выступили за обоюдное открытие своих представительств в США и КНДР.

Американское сообщество, кстати, уже успело предположить, что Трамп готов пойти на уступки в вопросе денуклеаризации КНДР. Издание The New York Times накануне саммита предположило, что глава Белого дома настроен не так решительно, как прежде: «Перед второй встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном президент говорит так, будто он готов согласиться на гораздо меньшее, по крайней мере, в обозримом будущем».

Поводом для этого послужило, в частности, заявление Трампа, что он не хочет торопиться в вопросе ядерного разоружения КНДР. «Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны», — заявил Трамп. Впрочем, это обещание американский лидер все же получил от Ким Чен Ына в Ханое. «Вчера вечером он пообещал мне, пообещал, что не будет проводить новых запусков и испытаний. И я верю ему», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Также американский президент отметил важность участия России, Китая, Южной Кореи и Японии в урегулировании северокорейской проблемы.

К встрече Трампа и Ким Чен Ына было приковано внимание всего международного сообщества. Для освещения саммита в Ханой прибыли около 3,5 тыс. журналистов. Большая часть из них, почти 3 тыс., представляют свыше 200 иностранных изданий из более 40 стран мира.

Первый саммит состоялся в Сингапуре летом прошлого года. Тогда Трамп и Ким подписали совместное заявление, в котором, впрочем, о каких-либо конкретных мерах по денуклеаризации КНДР сказано не было. Стороны лишь договорились стремиться к достижению этой цели в дальнейшем, однако, что именно означает эта формулировка, — оставалось неясно.

Именно поэтому от саммита в Ханое ждали конкретных результатов. Это понимали оба лидера. Дональд Трамп прибыл во Вьетнам с достаточно оптимистичными ожиданиями. Первая встреча состоялась накануне, 27 февраля. Дональд Трамп даже выразил уверенность, что Ким Чен Ын сделает «правильный выбор» в вопросе денуклеаризации. А лидер КНДР, в свою очередь, также заверил, что ждет «замечательных» результатов, пообещав, что приложит для этого все возможные усилия.

Более того, Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналиста The Washington Post, перед встречей в четверг рассказал, что ожидает «хороших результатов». Это, кстати, стало первым взаимодействием с американской свободной прессой, отмечает издание.

«Пока рано говорить об этом. Я не буду предрешать. Из тех чувств, что я испытываю сейчас, у меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — сказал Ким Чен Ын.

Впрочем, несмотря на итоги, президент США все же заявил, что «саммит завершился на очень дружественной ноте».