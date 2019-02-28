Шапку долой: новый скандал с Порошенко

Очередной скандал вспыхнул в сети после публикации видео, на котором президент Украины Петр Порошенко будто бы срывает с женщины шапку, выйдя «в народ». Ролик опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая, передает НСН.

Судя по видео, нельзя наверняка сказать, сорвал ли головной убор сам Порошенко или это был его охранник. Тем не менее, некоторые пользователи интернета предположили, что эту грубость допустил украинский президент.

Поведение Петра Порошенко может свидетельствовать о его нервном перенапряжении, предположил в разговоре с ФАН политолог Юрий Якорь. Он сравнил выходку Порошенко с жеванием галстука экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время войны в Южной Осетии в 2008 году.

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«Это тот случай, когда такая история ни на что не повлияет. Потому что те, кто поддерживает Порошенко, продолжат его поддерживать. И наоборот — те, кто его ненавидят, его не полюбят. Галстук также не повлиял на рейтинг Саакашвили внутри Грузии, его сторонники списали это на нервное перенапряжение в условиях войны», — заявил политолог, добавив, что сторонники Порошенко ему «все простят».

По его словам, зритель не может услышать точно, что женщина говорила Порошенко перед тем, как с нее сорвали шапку. «Может быть, она крыла его матом, чем вызвала вспышку агрессии», — предположил Якорь.

Срыв шапки — не первый инцидент, в котором Порошенко повел себя агрессивно с согражданами. В середине января президент Украины выбил смартфон из рук мужчины, пытавшегося задать главе государства вопрос. Инцидент произошел в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса неканонической «православной церкви Украины». По словам очевидцев, Порошенко даже не стал выслушивать вопрос. Вскоре к снимавшему ролик подошли сотрудники нацполиции и люди в штатском, потребовавшие у него показать содержимое рюкзака и представиться.

«Петру Алексеевичу Порошенко стали во всех городах, куда он ездит с томос-туром, задавать вопросы — или пытаться задавать вопросы — касательно свободы слова. <...>

Охрана Порошенко получила новые указания, и они действуют теперь по-новому. Ну и сам Порошенко боится теперь любых вопросов как черт ладана», — заявил блогер Анатолий Шарий, рассказавший об инциденте.

Спустя полтора месяца Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров, собравшихся на митинге в городе Червоноград Львовской области. «Ты такой же шахтер, как я — балерина», — заявил Порошенко человеку, недовольному отказом президента прямо ответить на вопрос о задержке зарплат шахтеров. Толпа встретила ответ украинского лидера заливистым смехом. Долги горнякам по зарплате составляют сейчас $4,5 млн.

Президент Украины ушел от прямого ответа и переадресовал вопрос первому вице-премьеру Степану Кубиву. «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да? Слава богу», — заявил Порошенко в микрофон.

В ходе своей предвыборной кампании Порошенко ездит по Украине и встречается с народом. Буквально накануне украинский глава приехал в Переяслав-Хмельницкий, где

станцевал перед студентами самбу, изображая танцующих кубинцев.

Кроме того, Порошенко шутит о своих предвыборных обещаниях пятилетней давности: по его словам, евроинтеграция на Украине проходит как в анекдоте, когда украинцы приезжают на Кубу, учат местных жителей, как нужно работать, выступает Фидель Кастро, все кричат «Давайте работать! Самбе нет!» и одновременно с этим танцуют самбу.

«Вот так и с евроинтеграцией — найти кого-то, кто против, нельзя, а как за дело беремся, так...» — посетовал украинский глава.

По рейтингам действующий президент может рассчитывать на второе место в первом туре голосования (данные Киевского международного института социологии). Сейчас за Порошенко отдали бы свои голоса 18% опрошенных, в то время как за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей.

33,3% украинцев не определились с кандидатом. Еще 4,8% респондентов собираются испортить бюллетень.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. ЦИК Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.