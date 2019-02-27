«Расист и мошенник»: Америка узнала «всю правду» о Трампе

В конгрессе США проходят слушания с участием бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. К ним приковано внимание большинства крупных американских СМИ — и это не удивительно. Еще до слушаний в прессу стала просачиваться информация, что показания Коэна «отправят Трампа за решетку».

Республиканцы из комитета по надзору палаты представителей пытались не допустить этих слушаний. Даже само заседание началось со скандала.

Конгрессмен Марк Медоуз, республиканец из Северной Каролины, прервал вступительное заявление спикера комитета. Он заявил, что Коэн намеренно лгал конгрессу ранее и нарушал правила комитета.

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Речь идет о данных Коэном ранее показаниях перед конгрессом. В итоге было установлено, что он солгал под присягой. Кроме того, в суде Нью-Йорка Коэн признал вину в совершении финансовых махинаций во время президентской кампании, в частности в выплатах денег Сторми Дэниелс. Правда позже он стал говорить, что «нарушал законы под координацией и руководством Трампа».

Сам президент, как и республиканцы, уверен, что Коэн лжет, «чтобы скостить грозящий ему тюремный срок».

В начале заседания, республиканцы, возмущенные тем, что комитет собирается выслушать человека, который уже был пойман на лжи конгрессу, инициировали голосование, чтобы отменить слушание.

Но безуспешно: 24 конгрессмена проголосовали за то, чтобы продолжить, 17 — нет. «Американский народ имеет право услышать, что он скажет. И самостоятельно решить, верить ему или нет», — сказал спикер комитета, представитель Демпартии Элайджа Каммингс.

Все-таки контроль демократами над нижней палатой конгресса ощущается достаточно сильно.

Однако сторонники Трампа не оставляли попыток. Республиканец Джим Джордан выступил с пронзительной речью, в которой заявил что нынешние слушания — позор для комитета: «Мы собираемся выслушать человека, который через два месяца отправится в тюрьму за ложь на слушаниях конгресса!»

Он предупредил спикера, что несмотря на все уважение к нему, его председательство запомнится именно этим позором.

«Демократам плевать на все. Они просто пытаются найти где-нибудь кого-нибудь, чтобы он сказал что-нибудь, что позволит выставить президента Трампа из его офиса. И кого они находят? Мистера Коэна!», — возмущался Джордан.

И все же, эти высказывания не возымели эффекта. Бывшему юристу Трампа все же дали слово.

И тогда Коэн рассказал о телефонном разговоре между на тот момент кандидатом в президенты США и его советником Роджером Стоуном, состоявшемся в июле 2016 года. По его словам, он был свидетелем того, как Стоун, разговаривая с Трампом по громкой связи рассказывал ему, что Wikileaks планируют сделать «большой слив» электронных писем демократов, которые нанесут ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

По словам Коэна, услышав это, Трамп заявил: «Разве это не здорово?» С одной стороны, в этом нет ничего криминального. Но в этой истории примечательно то, что ранее сам президент США, отвечая на прямой вопрос журналиста The New York Times, говорил, что у него вообще не было подобного разговора со Стоуном.

«Если это правда, то образуется состав преступления, совершенного иностранным правительством, связанный со взломом наших компьютеров.

Это было включено в обвинительное заключение в адрес 12 россиян, который специальный прокурор опубликовал ранее. Последнее слово за спецпрокурором», — отметил еще до слушаний юрист Коэна Лэнни Дэвис.

Впрочем, сам Коэн, отвечая на вопросы конгрессменов, заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп вступил в сговор с Россией. «Но у меня есть подозрения», — добавил он.

После этого Коэн подтвердил ранее опубликованную в BuzzFeed информацию о том, что Трамп приказал ему лгать перед конгрессом о бизнесе в России во время предвыборной кампании 2016 года.

«Я заявил, что мы прекратили переговоры в январе 2016 года. Это была ложь — наши переговоры продолжались в течение нескольких месяцев во время кампании», — говорит он конгрессу. — Трамп знал и руководил переговорами с Москвой на протяжении всей кампании и лгал об этом. Он лгал об этом, потому что никогда не ожидал, что победит на выборах. Он также соврал об этом, потому что он собирался заработать сотни миллионов долларов на московском проекте недвижимости».

Чтобы подтвердить правдивость своих слов, Майкл Коэн предоставил комитету по надзору палаты представителей документы, которые якобы подтверждают совершение «незаконных действий» Дональдом Трампом.

Среди этих документов — один из 11 чеков, которые, якобы выписал Трамп, чтобы компенсировать средства, которые адвокат заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание о предположительном романе с Трампом во время избирательной кампании 2016 года.

Коэн уверяет, что эти чеки были выписаны Трампом после того, как он был избран президентом.

Примечательно, что сумма на чеке меньше $135 тыс., которые Трамп якобы выплатил порноактриссе. На этот факт во время слушаний обратил внимание конгрессмен-демократ Робин Келли. Отвечая на его вопрос, Коэн пояснил, что разбив сумму на 11 частей, Трамп пытался скрыть платеж.

Коэн также предоставил комитету копию банковского перевода в размере $130 тыс. Платеж был сделан не со счета Коэна, а через специально созданную для этого подставную фирму. На слушаниях он пояснил, что сделал это, так как хотел скрыть факт платежа от своей жены.

Во время дачи показаний в конгрессе Коэн публично сообщил конгрессменам, что он больше не заинтересован в защите интересов президента.

«Мне стыдно, что я решил принять участие в сокрытии незаконных действий Трампа. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп, — заявил Коэн во время слушаний. — Он расист. Он мошенник. Он обманщик».

К слову, расизму Трампа, несмотря на то, что это не является наказуемым деянием, Коэн уделил очень много времени в своей речи. «Страна видела, как господин Трамп окружал себя сторонниками превосходства белой нации и фанатиками. Вы слышали, как он называет более бедные страны «задницами мира». Но в личных разговорах он еще хуже. Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, управляемую чернокожим человеком, которая не является «задницей мира». И это было тогда, когда Барак Обама был президентом Соединенных Штатов!» — возмущался адвокат.

Коэн говорил, что однажды он был с Трампом, «проезжая через нищий район в Чикаго». По словам Коэна, Трамп сказал тогда: «Так могли жить только чернокожие».

«И он сказал мне, что черные люди никогда не будут голосовать за него, потому что они слишком глупы, — добавлял адвокат. — И все же я продолжал работать на него».

Конгрессмен-республиканец Марк Медоус, пытаясь парировать эти обвинения в адрес президента, пригласил на слушание чернокожую женщину Линн Паттон, работающую в Департаменте жилищного строительства и городского развития.

Медоус спросил Коэна, будет ли черная женщина работать на расиста, указывая на Паттон. Коэн парировал этот аргумент риторическим вопросом: «Будет ли сын выжившего в Холокосте (Коэн имел в виду себя) работать на Дональда Трампа?».

Кроме того, бывший юрист президента сообщил о «преступной схеме», которую использовал Трамп для «обхода закона о финансировании избирательной кампании». Однако подробно рассказывать об этом не стал, поскольку обстоятельства этого дела в данный момент якобы расследуются.

Сам Трамп, реагируя на многочисленные обвинения со стороны Коэна неоднократно заявлял, что этому человеку нельзя верить.

«Если вы ищете адвоката, настоятельно рекомендую не пользоваться услугами Майкла Коэна», — иронично отмечал он в своем твиттер-аккаунте.

Впрочем, вряд ли уже кто-то сможет это сделать. За день до слушаний в конгрессе Коэн по решению суда был лишен лицензии юриста.

Слушания в палате представителей прошли на фоне визита Трампа в Вьетнам, где проходит второй саммит США — КНДР. При этом, Коэн должен был предстать перед комитетом по надзору палаты представителей еще в начале февраля. Как пишет Politico, на это поспешили указать конгрессмены-республиканцы, заявившие, что демократы специально передвинули дату, чтобы отвлечь внимание общественности от американо-корейского саммита.

Занятость на саммите не дала Трампу возможности активно комментировать проходящее в сенате заседание. Когда оно началось, в Ханое было уже 10 вечера. Тем не менее, еще до своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп все же запостил о Коэне один твит: «Майкл Коэн был одним из многих юристов, которые меня представляли (к сожалению). У него были и другие клиенты. Он только что был лишен адвокатского звания Верховным судом за ложь и мошенничество.

Он совершал плохие поступки, не имеющие отношения к Трампу. Он лжет, чтобы сократить свой срок в тюрьме. Нечестный юрист!»

Впрочем, пока Трамп был вне зоны доступа, за едкие комментарии в твиттере отвечали его сыновья. Второй сын президента США Эрик Трамп, например, запостил видео с вырезками различных заявлений Коэна, подписав его «повеселись в тюрьме!».

Дональд Трамп-младший опубликовал целую серию твитов, один из которых гласил: «Коэн просто хочет быть знаменитым. Он всегда хотел собственное ТВ-шоу, чтобы быть в центре внимания. Когда он не смог добиться этого одним способом, он попробовал другой».