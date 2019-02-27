«Киев унижал крымчан»: Москва ответила на инициативу Украины

В Москве удивились предложению Киева создать международную группу «друзей украинского Крыма» или платформу «деоккупации Крыма», поскольку Украина не развивала полуостров, а, напротив, способствовала ухудшению экономической, социальной и гуманитарной ситуации. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Властям Украины следовало озаботиться созданием группы «друзей украинского Крыма» в период нахождения полуострова в составе этой страны. Но Киев воспринимал нас не как друзей, а как врагов. Он все разрушал, унижал крымчан», — вспоминает сенатор от Республики Крым.

По словам парламентария, воссоединение полуострова с Россией произошло навсегда, этот процесс соответствовал всем нормам внутреннего и международного права, передает ФАН.

«Украинская власть может создавать какие угодно структуры, но, я думаю, любой здравомыслящий политик или государственный деятель понимает, что Крым никогда не будет украинским», — продолжает председатель Русской общины Крыма.

В заключение член верхней палаты парламента добавил, что жители Крымского полуострова всегда считали своей Родиной Россию.

«Даже во времена нахождения в составе Украины Крым всегда был российским по своему духу, культуре, национальному составу»,

— резюмировал Цеков.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара указал, что на Украине хотят создать международную платформу «друзей украинского Крыма», однако сложно представить, как это будет реализовываться.

«Сложно представить, что они планируют там создавать, какую платформу, и о какой «деоккупации Крыма» они говорят... Представитель МИД Украины, просто пытается показать, что украинский МИД работает в этом направлении», — подчеркнул политик.

Он уверен, что эта идея не найдет поддержки, так как грозит обострением отношений с Россией. Кроме того, у Крыма есть свой «клуб друзей», передает RT.

«[В Киеве] не могут понять, что Крым — это не территория, не полуостров, а это два с половинной миллиона людей, которые сделали свой выбор в 2014 году», — добавил Ганжара.

Идею о «группе поддержки» Крыма озвучил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе, мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене», — сказал украинский чиновник.

Неделей ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым «не стал более российским» за последние пять лет. По его словам, полуостров «украинизировался», а до 2014 года, напротив, был «недостаточно украинским», передает НСН.

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», — выступил с призывом дипломат.

По словам главы украинского МИДа,

Киев «сам виноват» в том, что Украина «заплатила высокую цену» за недостаточные усилия по украинизации Крыма.

Климкин добавил, что русификация Крыма «провалилась», невзирая на все усилия «российских оккупантов и их прихвостней».

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на это указал, что слова Климкина противоречат позиции самих жителей российского полуострова.

«Украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нем нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины», — полагает парламентарий.

Бальбек добавил, что Климкин не добился особых успехов на посту главы МИД Украины, и «осознанно искажает реальность», что является «уже не политикой, а медицинским случаем».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским. По ее мнению, наиболее подходящей для него песней является «Фантазер, ты меня называла...». Депутат заметила, что Климкин живет в постоянных иллюзиях. Так, он верит, что против Украины якобы ведется война, что европейские страны действительно прислушиваются к Киеву и страна движется в «правильном» направлении.

«Если сами убеждены в обратном, то не лезьте ни к кому со своими убеждениями. Кушайте гамбургеры, пейте антидепрессанты и курите «Мальборо», — заявила Поклонская.