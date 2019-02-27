Путин едет в Иерусалим: к чему привел визит Нетаньяху

Нетаньяху, который находится в России с рабочим визитом, перед началом закрытой части переговоров предложил Путину посетить Иерусалим. «В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвященный жертвам блокады Ленинграда, и мы будем очень рады видеть Вас, господин Президент, и хочу Вас пригласить приехать на открытие этого памятника», — цитирует премьера сайт Кремля.

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Путин дал свое согласие. По словам Нетаньяху, президент России посетит Иерусалим «в ближайшее время». Однако не ясно, произойдет ли это до назначенных на 9 апреля парламентских выборов или после.

Источник из еврейской общины в России в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что вероятнее всего открытие памятника пройдет ближе к маю, когда будет отмечаться очередная годовщина окончания Великой Отечественной войны. Как и в России, в Израиле этот праздник отмечается на государственном уровне.

Собеседник издания отмечает, что приглашение Нетаньяху демонстрирует его уверенность в том, что по итогам выборов он сохранит свой пост.

Правда, израильский политический обозреватель Евгений Сова, кандидат в кнессет от партии «Наш Дом — Израиль», которую возглавляет экс-министр обороны Авигдор Либерман, не считает, что приглашение можно трактовать так. «Оно продиктовано вежливостью и тактом. Дело в том, что Нетаньяху сегодня в очень сложной ситуации. Предсказать результаты выборов сегодня никто не берется», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

В открытой части беседы Путин напомнил об израильтянах-выходцах из СССР, которые «внесли существенный вклад в зарождение израильской государственности и, конечно, сегодня играют очень важную роль моста между Россией и Израилем».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, подобный визит будет иметь «символическое и историческое значение». «Он хорошо вписывается в мировоззрение обеих стран, в особенно на то, как оба лидера смотрят на Вторую мировую войну», — говорит эксперт, напоминая, что в 2018 году израильский премьер был гостем Путина на Параде Победы.

Путин же последний раз посещал Израиль в июне 2012 года, когда вновь занял пост президента. Во время этого визита он участвовал в торжественном открытии памятника в городе Натания, посвященного Красной Армии.

Его нынешнее посещение Израиля и в особенности Иерусалима произойдет впервые после того, как Вашингтон признал этот город столицей еврейского государства и перенес туда свое посольство.

В мае 2018 года открытие посольства США в Иерусалиме прошло с участием дочери президента Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. Оба они имеют статус советников при президенте США, а Кушнер как раз занимается проблемами израильско-палестинского урегулирования.

Вслед за США свои посольства в Иерусалим перенесли также Гватемала и Парагвай. Позиция России по статусу Иерусалима же остается неизменной. Город должен стать столицей двух независимых государств — Палестины и Израиля. Это должно произойти в рамках палестино-израильского урегулирования.

Путин и Нетаньяху обсуждали также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и главным образом ситуацию в Сирии, где Израиль беспокоит влияние Ирана. Ранее экс-посол Израиля в России Цви Маген рассказал «Газете.Ru», что стороны могут достичь компромисса в этом вопросе.

Однако в своих публичных комментариях премьер Израиля вновь подчеркнул свою жесткую позицию в отношении Ирана:

«Самая большая угроза стабильности и безопасности региона — это Иран и его союзники.

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить выполнения этой угрозы, чтобы не допустить того, о чем говорит Иран, который угрожает уничтожить нас, и мы будем продолжать действовать соответственно».

О том, произойдут ли какие-либо подвижки в ситуации вокруг присутствия Ирана в Сирии после этой встречи, можно будет понять лишь по косвенным признакам: содержание подобных бесед редко является предметом утечек.

Однако, судя по открытой части переговоров, в которой говорилось об израильтянах и россиянах, посещающих оба государства с туристическими целями, стороны смогли оставить позади кризисную ситуацию в своих отношениях, вызванную гибелью российского транспортного самолета Ил-20 в сентябре 2018 года.

Он был сбит силами ПВО Сирии, которые пытались атаковать самолеты израильских ВВС. В результате того инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

Израильский премьер, который подсчитал, что встречался с российским президентом 11 раз c 2015 года, провел в Москве достаточно плотные переговоры. Из-за их графика даже была отменена намеченная на среду встреча Натяньяху с представителями еврейской общины России.