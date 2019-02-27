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Заклятые друзья: Трамп встречается с Ким Чен Ыном. LIVE

Во Вьетнаме проходит встреча Дональда Трампа и Ким Чем Ына

Во вьетнамском Ханое проходит вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Конечно, главная цель этих переговоров — денуклеаризация Корейского полуострова. Американский лидер настроен достаточно оптимистично: он уверен, что Ким Чен Ын сделает «правильный» выбор в этом вопросе.
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14:03

Также Трамп в своем твиттере написал, что КНДР может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам.

«Вьетнам процветает, как немногие страны. КНДР станет такой же [страной] и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории», — написал американский лидер.

13:52

Сам Дональд Трамп накануне встречи заявил, что не хочет торопиться в этом вопросе. «Я не хочу никого торопить. Я просто не хочу, чтобы проводились испытания. Пока испытаний нет, мы довольны», — заявил Трамп.

13:40

Программа саммита держалась в строгом секрете. Согласно информации Белого дома, сегодня Трамп пообщается с Ким Чен Ыном наедине в течение 20 минут. Встреча двух лидеров начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск). Планируется, что в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (14:15 мск), а покинет место проведения встречи в 20:35 (16:35 мск).

13:35

Итогом первой встречи Трампа и Ким Чен Ына стало соглашение, правда, достаточно неопределенное. Президенты договорились о денуклиаризации КНДР, однако ничего конкретного тогда сказано не было. Сегодняшняя встреча может стать значительным прорывом в двусторонних отношениях стран и процессе денуклиаризации полуострова. Однако есть и те, кто скептически настроен в этом отношении.

13:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Во Вьетнаме сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которую многие наблюдатели ждут еще с лета прошлого года, когда в Сингапуре состоялся первый саммит двух лидеров.

Эти переговоры как раз и будут построены на договоренностях, достигнутых на первой встрече. В центре обсуждения сегодня — перспективы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия.