Заклятые друзья: Трамп встречается с Ким Чен Ыном. LIVE

Также Трамп в своем твиттере написал, что КНДР может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам.

«Вьетнам процветает, как немногие страны. КНДР станет такой же [страной] и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории», — написал американский лидер.