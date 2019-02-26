Вдова вождя: что Крупская смогла сделать без Ленина

Ее портреты висели в советских библиотеках, ее знали миллионы советских детей, которым рассказывали истории, как она была верной соратницей Владимира Ленина, про нее сочиняли анекдоты, а феминистки пытались сделать ее своей иконой. Супруга Ленина Надежда Крупская была почти мифической фигурой советского пантеона, но, несмотря на свою жесткость, она сумела сделать немало для советского образования.

Реклама

На многочисленных советских портретах Крупская выглядит сердитой бабушкой с глазами на выкате — следствие базедовой болезни, но супруга основателя СССР не всегда была такой.

В молодости Надежда Константиновна была миловидной девушкой, и многие пользователи интернета находят в ней даже сходство с известной актрисой Скарлетт Йоханссон.

Принадлежавшая к дворянскому сословию Крупская, как и многие юноши и девушки того времени, увлеклась революционными идеями и стала членом марксистского кружка. Познакомившись с будущим вождем большевиков в 1884 году, Крупская стала не только верной женой политика, но и соратницей в деле революции.

«Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…», — вспоминал о браке Крупской и Ленина один из лидеров большевистской партии Глеб Кржижановский.

Более 10 лет Крупская прожила вдали от России — в Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании — и, несмотря на достаточно стесненные условия, сумела наладить не только партийную работу, но и скудный быт в небольших квартирах, где жили супруги.

«В Женеве мы поселились в пригороде, в рабочем поселке Secheron — целый домишко заняли — внизу большая кухня с каменным полом, наверху три маленькие комнатушки. Недостаток мебели дополнялся ящиками из-под книг и посуды», — писала Крупская.

Большинству советских детей хорошо известны созданные по рассказам Крупской сусальные истории о Ленине и о том, как он обманывал жандармов. Однако у Надежды Константиновны был хороший литературный дар, которому мог бы позавидовать любой современный журналист: «Около баров (распивочных) стояли опухшие ободранные люмпены, среди них нередко можно увидеть пьяную женщину с подбитым глазом в бархатном платье со шлейфом с вырванным рукавом…», — писал она о Лондоне в книге «Мой муж Владимир Ленин».

Многие исследователи жизни Ленина часто проводят параллель между Крупской и другой женщиной в жизни вождя — Инессой Арманд, с которой у него, как считается, были больше, чем товарищеские отношения. Обе женщины общались по-дружески. «Ленин был обречен делить свою любовь между двумя женщинами. В этом утверждении нет осуждения; судьба человека такова, что в ней есть вещи, в которых прямолинейные оценки могут оставаться столь же неверны, как и умолчание», — пишут Леонид Млечин и Дмитрий Волкогонов.

Ленин и Крупская вернулись в Россию в апреле 1917 года. Несмотря на то что здоровье ее было подорвано, она принимает деятельное участие в революции, а затем становится «главной по тарелочкам» в становлении советской школы и системы педагогики.

«Надежда Крупская нашла для себя важную нишу после русской революции 1917 года, возглавив борьбу с неграмотностью», — писала о ней исследовательница Хелен Раппопорт в работе «Энциклопедия женщин — социалистических реформаторов».

Кроме борьбы с безграмотностью и созданием библиотек Крупская стояла и у истоков пионерской организации, творчески переосмыслив западное бойскаутское движение.

Хотя в своей статье «Бойскаутизм и РКСМ» от 1922 года она критиковала «буржуазные практики», Крупская признавала, что бойскаутское движение эффективно воспитывает детей в нужном государству духе, и предлагала перенять некоторые методы воспитания.

«Имеет значение и то, что от бойскаута при поступлении требуется известная подготовка, хотя крайне незначительная и элементарная. Это является как бы символом того, что принятие в бойскауты надо заслужить», — писала Крупская.

Не имевшая своих детей, Крупская достаточно хорошо относилась к юным согражданам, однако считала, что только она знает, что полезно для них, а что нет. Так, она выступила с критикой детских произведений Корнея Чуковского, а также критиковала коммуны для беспризорников известного советского педагога Антона Макаренко.

После смерти Ленина отношения Крупской с новым главой государства Иосифом Сталиным не сложились — вождь народов и при жизни не очень жаловал жену Ленина, а один раз даже нагрубил ей в разговоре.

Крупская не скрывала, что недовольна культом личности Сталина, критиковала усиление командной системы, но к ее голосу не прислушивались. Для Сталина она была только «вдовой Ленина», которая должна была лишь играть роль символа. При этом Крупская была деятельным человеком и активно занималась проблемами образования как замглавы наркома просвещения РСФСР.

Крупская умерла в 1939 году. Историк Юрий Фельштинский даже выдвигал версию, что Сталин отравил ее. Однако многие не согласны с этой трактовкой.

Имя Крупской по-прежнему носят библиотеки и улицы многих российских городов, ее книги по библиотечному делу до сих пор находят своего читателя. Недавно жители Ульяновской области даже выступили с петицией назвать в честь Крупской местный аэропорт. «Мы не сможем построить в Ульяновске еще один Мавзолей Ленина. Но сможем увековечить память близкого ему человека, который, как и аэропорт, работал круглосуточно и был всегда рядом!» — говорилось в петиции.