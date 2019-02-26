«А я – балерина»: Порошенко нашел, что ответить шахтеру

Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине — в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает «Страна.ua».

«Да знаем мы. Ты — такой же шахтер, как я — балерина!» — заявил со сцены украинский глава активисту. Толпа украинцев встретила эти слова громким взрывом смеха.

Перед этим Порошенко задали вопрос по поводу долгов по зарплате шахтерам. Глава Украины ушел от прямого ответа и переадресовал вопрос первому вице-премьеру Степану Кубиву. «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да? Слава богу», — говорит Порошенко в микрофон. Видеозапись его выступления была опубликована на YouTube.

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Напомним, в начале февраля 300 горняков «Львовугля» устроили пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате под стенами здания Львовской облгосадминистрации. В связи с шахтерским митингом было перекрыто движение на нескольких улицах. Шахтеры из Червонограда протестуют против развала угледобывающей индустрии на Украине. Кроме погашения долгов по зарплате, горняки требуют инвестиций в шахты из бюджета страны.

Сумма задолженности перед горняками составляет порядка $4,5 млн. При этом власти уходят от ответственности, считают в профсоюзе: министр взял больничный, а директор предприятия ушел в отпуск после начала забастовок.

У Петра Порошенко тем временем проходит предвыборная кампания. По рейтингам действующий президент может рассчитывать на второе место в первом туре голосования, сообщает Киевский международный институт социологии. Сейчас за Порошенко отдали бы свои голоса 18% опрошенных, в то время как за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей.

33,3% украинцев не определились с кандидатом. Еще 4,8% респондентов собираются испортить бюллетень.

В ходе своей предвыборной кампании Порошенко ездит по Украине и встречается с народом. Буквально накануне украинский глава приехал в Переяслав-Хмельницкий, где станцевал перед студентами самбу, изображая танцующих кубинцев.

Кроме того, Порошенко рассказал анекдот, передает ФАН. По его словам, евроинтеграция на Украине проходит как в анекдоте — когда украинцы приезжают на Кубу, учат местных жителей, как нужно работать, выступает Фидель Кастро, все кричат «Давайте работать! Самбе нет!» и одновременно с этим танцуют.

«Вот так и с евроинтеграцией — найти кого-то, кто против, нельзя, а как за дело беремся, так...», — развел руками Порошенко.

При этом Порошенко уже сейчас думает о том, чем будет заниматься после ухода с поста президента Украины. По его словам, он хотел бы стать депутатом Европейского парламента, потому что в 2024 году Киев «подаст заявку на вступление в Евросоюз», передает НСН.

Об этом украинский президент заявил на молодежном форуме в Киевской области. Этими словами он хотел показать, что планирует оставаться президентом Украины на протяжении еще одного срока, а также обозначил свой курс на вступление в ЕС, за который «стоял майдан» в 2014 году.

Кстати, недавно Порошенко обвинили во лжи по поводу его действий на «евромайдане» пять лет назад. Он заявил, что «лично выносил» тела погибших во время событий того времени, а бойцы «Беркута» якобы стреляли в людей из помповых ружей, когда Порошенко находился «в гуще событий». Однако журналистка Татьяна Высоцкая, возмущенная словами президента, напомнила, что «в 9 утра «беркутовцы» еще не стреляли».

«Президент Украины со слезой взялся вспоминать этот страшный день. <...> Начнем с того, что в 9 утра «беркутовцы» еще не стреляли. Про остальное — вообще без комментариев», — заявила Высоцкая. При этом о деятельности Петра Порошенко во время «евромайдана» говорят часто крайне скептически. Экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива в ноябре 2018 года заявил, что Порошенко пьянствовал во время тех событий.

«Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал»,

— заявил Кива. По его словам, протестующие на площади Независимости делились на две неравные категории. Первые «с отмороженными пальцами стояли на улице в 40-градусный мороз», отметил бывший советник, а вторые «пьянствовали» в штабе оппозиции в киевском Доме профсоюзов.