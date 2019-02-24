Оружие для диктаторов: как США предают демократию

Глава Госдепа США заявил, что на Кубе и в Никарагуа США намерены действовать так же, как действуют в Венесуэле.

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«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым», — сказал Помпео. Его интервью латиноамериканскому телеканалу Telemundo размещено на сайте Госдепартамента. Он добавил, что

американский народ окажет им поддержку при смене власти.

Однако желание добиться смены неугодных режимов извне может привести к противоположным результатам, отмечает ведущий научный сотрудник либертарианского мозгового центра Институт Катона, политический обозреватель крупных американских изданий Гален Карпентер.

В своей книге «Легковерная супердержава. Поддержка США псевдодемократий по всему миру» (Gullible Superpower: U.S. Support for Bogus Foreign Democratic Movements), которая вышла в США в середине февраля, Карпентер напоминает о «доктрине Рейгана» — американской политике, которая заключалась в поддержке различных антисоветских движений радикального толка по всему миру и в странах Латинской Америки в частности.

Известно, что сам Рейган в своих воззрениях опирался на идеи известного публициста Джина Кирпатрика — автора нашумевшей в свое время статьи «Диктатуры и двойные стандарты». В ней говорилось о необходимости поддерживать правые диктатуры в пику просоветским режимам.

Хотя и тогда эта идея была не новой. В народе хорошо известна фраза, якобы сказанная еще в 1939 году президентом Франклином Рузвельтом о никарагуанском диктаторе и антикоммунисте Анастасио Сомосе Гарсии:

«Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын»

Несмотря на то что многие из антисоветских движений называли себя демократами и борцами за свободу, они были совершенно разными: правые, а иногда и левацкие организации, интересы которых могли не совпадать с долгосрочными целями США, пишет Карпентер.

«Так называемые борцы за свободу не были сторонниками свободы и демократии, даже если рассматривать эти понятия в широком смысле. Антисоветские и антикоммунистические повстанческие группы представляли собой разнообразную коллекцию светских авторитарных деятелей, религиозных фанатиков и психопатов с некоторыми вкраплениями демократов западного стиля», — пишет Карпентер в своей книге.

Кроме времен «холодной войны» автор затрагивает и современную ситуацию, когда Вашингтон поддерживал боевиков армии Косово, боровшихся с Белградом за независимость, и радикальных повстанцев в Ливии, свергнувших авторитарного лидера этой страны Муаммара Каддафи.

«За последние полвека ряд иностранных повстанческих группировок смогли манипулировать политиками США и лидерами общественного мнения, чтобы поддержать их цели. Иногда эти усилия впутывали вооруженные силы США в кровавые, ненужные и морально сомнительные войны, как в Косово, Ираке, Ливии и Сирии», — говорится в рецензии на книгу, опубликованной на сайте Института Катона.

Карпентер в своей работе отмечает то, что другие, часто упускают, пишет в своей рецензии профессор Университета Джорджа Мейсона Кристофер Койен.

Различного рода иностранные движения паразитируют на США, действуя на манер лоббистов, чтобы получить средства из американского бюджета.

Эти расходы ложатся на плечи американских налогоплательщиков. «Еще одна цена — это размывание тех самых ценностей, о поддержке которых заявляют американские политики. Активно поддерживая движения, являющиеся антитезой либеральным ценностям, политики США превращаются в того, с кем они стремятся бороться», — пишет рецензент.

В то же время сам автор, говоря о подобной поддержке, констатирует, что американские политики, поддерживая подобные силы, могут действовать вполне осознанно, пытаясь нарядить своих клиентов в оболочку «демократов». Он также не исключает, что часть политиков в США действительно верит, что, поддерживая те или иные движения, они проводят «демократические ценности».

Внутри США подобные действия Белого Дома все больше оцениваются как негативные. Недавно такую позицию решила изложить в своем твиттере конгрессмен Тулси Габбард, которая хочет получить номинацию Демократической партии в борьбе за президентство в 2020 году. «Тех, кто противостоит войнам за смену режима в Ираке, Ливии, Сирии, называют «любителями диктаторов» или «мягкими» со злыми режимами. Вместо того чтобы защищать свою позицию, они прибегают к издевательствам и клевете. Американский народ вряд ли это полюбит», — написала политик.

Однако бывали случаи, когда Белый Дом разочаровали и политики демократической ориентации.

В 1990-е годы таким стал гаитянский оппозиционный деятель Жан Бертран Аристид. Борец против диктатуры Дювалье-младшего, автор зажигательных проповедей, интеллигент Аристид казался живым воплощением демократии.

После свержения он получил убежище в США, а его встречу с президентом Клинтоном показали все американские каналы — Аристида даже сравнили с борцом против апартеида Нельсоном Манделой.

Возвращение в конечном итоге к власти законного президента Аристида не принесло стране успокоения. Несмотря на то что в 2000 году Аристид смог избраться на второй срок, он «закончил за упокой». Оппозиция обвинила его в коррупции и политических репрессиях, и история повторилась как фарс. Аристид был схвачен, после чего на американском военном самолете его доставили в ЮАР. В 2011 году он вернулся домой и жил тихой жизнью, пока вновь не был помещен под домашний арест.

Пока неясно, найдет ли своего читателя в Белом Доме книга Карпентера, однако в нем работает немало людей, которые хорошо помнят описанные в ней времена.

Один из них — чиновник администрации Элиот Абрамс, назначенный Госсекретарем Помпео спецпредставителем США по Венесуэле. Абрамс, работавший в администрации Рейгана, неоднократно становился мишенью правозащитных организаций за координацию американской помощи различным диктаторским режимам в Латинской Америке. Он также проходил по делу «Иран-контрас» о поставке оружия никарагуанским повстанцам в 1986 году, но отделался штрафом и был помилован президентом США Джорджем Бушем-старшим.