Революции на Кубе и в Никарагуа: Госдеп раскрыл планы

Вашингтон в ближайшее время будет помогать свержению правящих властей на Кубе и в Никарагуа так же, как это сейчас происходит в Венесуэле – об этом в интервью крупнейшему американскому испаноязычному телеканалу Telemundo рассказал руководитель Госдепартамента США Майк Помпео.

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Ведущая Кристина Лондоно задала госсекретарю вопрос о том, намерены ли американские власти выступать против «недемократических режимов», учитывая, что «большинство никарагуанских и кубинских граждан обращаются к США с вопросом: «вы собираетесь помогать нам дальше?».

«Да, администрация президента [США Дональда] Трампа сделала это и будет продолжать это делать не только в Венесуэле, но, безусловно, в Никарагуа и на Кубе. И вы это видите. Вы видите это по нашей политике. Она сильно отличаются от [политики] предыдущей администрации. Мы признаем, что правительства этих стран жестоко относятся к своим людям, представляя реальные риски, угрозы безопасности для людей, риски для конфиденциальности, в то же время отказывая своим гражданам в основных свободах», — указал дипломат.

Он заявил, что Белый дом не будет мириться с тем, что происходит в этих странах.

«Это не те вещи, которые должны происходить в Западном полушарии, и Соединенные Штаты при президенте Трампе усердно работают не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран, чтобы добиться хороших результатов для этих людей. Люди должны возглавить эти действия. Я убежден, что они полны решимости сделать это. Американский народ поддержит их», — пообещал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что жители Кубы и Никарагуа могут жить лучше, чем сейчас.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является необходимым,

что коррупция этих режимов не является необходимой, что трудные жизненные условия, в которых эти люди оказываются сегодня, не являются непреодолимыми. У них может быть другая жизнь, они должны приложить свои усилия, свою добрую волю и свою гуманность для достижения лучшей политической ситуации, как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе», — резюмировал госсекретарь США.

В этот же день – в субботу 23 февраля — постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в случае провокации на венесуэльской территории Совету безопасности ООН нужно будет незамедлительно отреагировать. По словам дипломата, американская сторона может устроить провокацию в Венесуэле и для этого использовать доставку гумпомощи на территорию страны, передает ФАН.

«Если что-то случится, то Совет Безопасности должен немедленно отреагировать», — сказал Небензя.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что США и НАТО в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие при участии украинской госкомпании «Антонов».

Как отметила дипломат, НАТО хочет закупить оружие «в одной из восточноевропейских стран». В частности, по информации ведомства, речь идет о крупнокалиберных пулеметах и их аналогах, подствольных и автоматических гранатометах, а также о переносных зенитных ракетных комплексах. Кроме того, Вашингтон перебрасывает спецназ и технику ближе к Венесуэле, заявила Захарова.

«Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны,

с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании. В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», — сказала представитель россиийского внешнеполитического ведомства.

В ответ на это представитель Госдепа указал, речь идет о мирных транспортных миссиях.

«Любые заявления, что эти грузы представляют собой что-либо иное, чем гуманитарную помощь, просто абсурдны», — сказали в американского дипломатическом ведомстве.

Он добавил, что американская сторона призывает международное сообщество, правительственные и частные организации поучаствовать в оказании помощи.

В тот же день зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, мог быть завербован американскими спецслужбами. По мнению Климова, Гуайдо завербовали американцы десять лет назад во время его стажировки в Сербии. Он добавил, что это скорее всего не слухи, потому что эти данные в Москве «в принципе, проверяли».

В конце января нынешнего года Хуану Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета.

Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA. Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и уехать подальше от Венесуэлы, передает НСН.