«Делатель королей»: МВД России взялось за Плахотнюка

Граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество, которое осуществляло «крупномасштабные валютные операции», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон»,

— цитирует агентство сообщение МВД.

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По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах Плахотнюк и его деловой партнер Платон со счетов двух российских банков «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли деньги в молдавский банк Moldindconbank S.A. и другие неназванные иностранные организации.

Всего был организован незаконный вывод из России суммы более 37 млрд руб.

Демпартия Молдавии назвала заявление МВД России о причастности своего лидера к незаконному выводу денег из России вмешательством в предвыборную кампанию, заявил пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь. «Это не что иное, как новая отчаянная попытка некоторых сил вмешаться в предвыборную кампанию в Молдавии и поддержать фаворитов», — заявил он.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя обвинения, отметил, что «совершенно очевидно, что заявление, сделанное за два дня до парламентских выборов в Молдавии, не может не иметь политических последствий». «Плахотнюк — известный «делатель королей» в республике, и он всеми силами намерен сохранить свое влияние в стране», — сказал Затулин в интервью «МК».

В Молдавии в воскресенье, 24 февраля, пройдут парламентские выборы, на которых Демпартия и ее союзники будут противостоять оппозиционной Партии социалистов, которой руководит нынешний президент Молдавии Игорь Додон. Он проводит линию на сближение с Россией, но фактически находится в политическом одиночестве, так как вся политическая власть у парламента страны.

Стоит отметить, что российские правоохранители давно точат зуб на Плахотнюка.

Еще в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по делу о подготовке покушения на убийство.

По данным «Коммерсанта», речь шла о покушении на молдавского предпринимателя Ренато Усатого.

Пищевик-социалист

Бывший советский инженер-пищевик Плахотнюк — одна из наиболее влиятельных фигур в Молдавии. Местная пресса называет его теневым хозяином страны. Он владеет рядом крупных гостиниц и ведущих СМИ страны и оказывает серьезное влияние на молдавскую политику.

Помимо гражданства Молдавии, у предпринимателя есть и румынский паспорт, причем выданный на имя Влада Улинича (это девичья фамилии матери бизнесмена).

Официально политикой Плахотнюк стал заниматься с ноября 2010 года. Тогда его включили под вторым номером в список молдавской Демократической партии.

30 декабря 2010 года на заседании Национального политического совета ДПМ было принято решение об избрании Владимира Плахотнюка на должность вице-председателя партии. В тот же день он стал первым вице-председателем молдавского парламента.

Позже был избран членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. В дальнейшем Плахотнюк занимал различные должности в руководстве Молдавии и был избран главой Демпартии в декабре 2016 года. Он также неоднократно представлял эту страну на различных международных встречах и конференциях.

У политика обширные связи на Западе и в США. В марте 2017 года он был избран заместителем председателя Социалистического интернационала — международной политической организации, объединяющей крупнейшие партии Европы.

В январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке «Демократической партии Молдовы», но его кандидатура была отвергнута президентом Николаем Тимофти из-за «подозрений в несоответствии необходимым критериям неподкупности».

В 2016 году по стране прокатилась волна протестов против Демпартии, которую обвиняли в коррупции и пренебрежении законом. Организаторы многочисленных акций обвиняли власти в том, что правительство сформировано путем подкупа депутатов, а новый премьер Павел Филип якобы является марионеткой в руках олигарха Владимира Плахотнюка.