Керченский пролив: Киев приглашает НАТО на провокацию

Киев готовит очередную провокацию в районе Керченского пролива, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, украинские корабли планируют совершить проход «этой сложной акватории» с нарушением правил и привлечь к этому корабли Североатлантического альянса.

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«Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив, — заявил Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса. — Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то <...> я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире».

14 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность оказать дополнительную поддержку Украине, а также расширить присутствие в Черном море.

Союзники провели неформальный завтрак в Брюсселе с министром обороны Украины Степаном Полтораком, в ходе которого был подтвержден призыв к РФ освободить задержанные в Черном море украинские корабли и моряков.

«Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать… Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях», — сказал Столтенберг журналистам.

Киевские власти сами неоднократно заявляли о намерении устроить «поход» украинских кораблей через Керченский пролив. Так, в начале января советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что корабли ВМСУ отправятся через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей.

«Да, мы будем дальше это делать», — отметил он, добавив, что военные корабли страны имеют право на «беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов. Об этом сообщил Сергей Лавров. По его словам, канцлер ФРГ обратилась к Путину с этой идеей во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием. Тем не менее визит экспертов пока так и не состоялся. Как пояснял Лавров, затруднение вызывает тот факт, что Берлин намерен оформить эту «простую поездку» как некий документ, который надо согласовать с Украиной.

В Крыму считают, что приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит: Россия строго соблюдает все международные нормы судоходства.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — сказал РИА «Новости» председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его мнению, Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости.

«Мы уже неоднократно убеждались в том, что президент Украины и его команда не настроены на конструктивный процесс», — добавил Гемпель.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. На протяжении нескольких часов они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Президент России назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.