«Равноправный диалог»: как Минск дружит с НАТО

Белоруссия видит необходимость в улучшении отношений с государствами-членами НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны по итогам брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с военными атташе, аккредитованными при оборонном ведомстве.

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Как отметили в Минобороны, Минск планирует поэтапно улучшать отношения «со странами — членами НАТО, Евросоюза, другими государствами, которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности белорусского государства, развивают доверительный и равноправный диалог».

При этом Белоруссия подтверждает курс на развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также сохраняет «нацеленность на высокий уровень отношений со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, Китайской Народной Республикой и государствами-участниками СНГ».

На брифинге Воинов заявил, что Белоруссия продолжает в полном объеме соблюдать свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, укрепления мер доверия и региональной безопасности.

Глава департамента также сообщил, что за три последних года численность белорусской армии не изменилась и находится в пределах, определенных главой государства, – около 65 тыс. человек. В ходе оптимизации состава ВС акцент был сделан на увеличение численности боевого компонента. В настоящий момент приоритеты в развитии белорусской армии отдаются системам управления, разведки, информационной безопасности, маскировки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, а также силам специальных операций, отметил Воинов. По его словам, в 2019 году подразделения ВС страны примут участие в нескольких учениях, в частности, в Сербии, Таджикистане и России.

В марте 2018 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась обсудили угрозы, «исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства». Белоруссия рассматривала наращивание военного присутствия и развитие военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства как угрозу.

В начале февраля нынешнего года министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что в условиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Белоруссия собирается укреплять Союзное государство Белоруссии и России.

«Будем укреплять вооруженные силы, укреплять обороноспособность страны, государственность, укреплять Союз Белоруссии и России – все это надо делать», – сказал он, отметив, что выход США из ДРСМД не представляет новой угрозы для безопасности республики, все угрозы «старые, знакомые».

При этом в конце января замглавы белорусского МИД Олег Кравченко сообщил, что Минск не видит угрозы для своей безопасности в расширенном передовом военном присутствие НАТО на востоке Европы.

«Мы не считаем, что это нацелено на нас», — пояснил дипломат.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей также заявил ранее, что сотрудничество Минска с ключевыми партнерами по СНГ, включая РФ, не противоречит выстраиванию прагматичных отношений с Евросоюзом и США.

«Определив внешнеполитические приоритеты, мы целенаправленно работаем над их предметным наполнением. Наши ключевые направления – страны-соседи, включая Россию, партнеры по СНГ — не противоречат усилиям по выстраиванию прагматичных отношений с Евросоюзом, США, государствами дальней дуги. И эта работа будет продолжена», — пояснил глава ведомства.

По словам министра, внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность Белоруссии основывается на национальных интересах, страна стремится «оптимизировать и сбалансировать свои интересы между различными полюсами силы», готова развивать диалог на принципах равноправия и взаимоуважения.

Он также отметил, что в 2018 году Белоруссия расширила торговые отношения с Евросоюзом. Доля ЕС в общем объеме экспорта страны за 11 месяцев прошлого года составила 31%, год назад эта цифра за такой же период составляла 26%. Доля России, наоборот, снизилась с 45% в 2017 году до 38% в прошлом году.

«Эти показатели обнадеживают, но необходимо признать, что в плане диверсификации экспорта предстоит еще огромная работа», — отметил Макей.