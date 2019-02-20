Порошенко — в Гаагу: Янукович рассказал о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович накануне пятой годовщины своего отхода от власти, произошедшего в ходе государственного переворота, заявил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко и поддерживающие его высокопоставленные должностные лица будут осуждены Международным уголовным судом — так называемым Гаагским трибуналом.

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Экс-глава государства отметил, что накануне выборов президента Украины, намеченных на 31 марта, на которых у Порошенко очень мало шансов победить, власть может пойти на уголовные преступления. Об этом говорится в открытом письме Януковича, опубликованном в фейсбуке его представителем Юрием Кирасиром.

«Приближается один из самых ответственных и предопределяющих моментов — выборы президента Украины. От их результатов зависят надежды Украины на мир и восстановление. Власть пойдет на все, ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут все вещи своими именами», — говорится в сообщении.

При этом, по его словам, эскалация в стране не снизилась.

«Единожды благословив насилие над правоохранителями на Майдане, новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса.

Журналисты и гражданские активисты подвергаются травле и физическому уничтожению. Против представителей оппозиции и бывшей власти в ход идут методы политического преследования и террора», — сообщается в тексте.

Он также указал на разрушительное действие Майдана и пояснил, что революция превратила «мирную, стабильную и процветающую» Украины в руину.

«Декорации из лжи и обмана рассыпались и каждый смог сам убедиться, что прошедшие пять лет — самые черные годы в истории независимой Украины. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС оказалось губительным для украинской экономики — оно принесло не «европейские зарплаты», а лишь европейские тарифы, вдобавок к уничтожению промышленности», — подчеркнул Янукович.

Бывший украинский лидер напомнил про многомиллиардные кредиты, которые Украина регулярно берет у международных партнеров.

«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — заявил политик.

В этот же день — в среду 20 февраля — Порошенко заявил, что лично переносил погибших во время Майдана. По его словам, он якобы был в «гуще событий» во время событий в центре Киева, в результате которых на Украине произошел госпереворот.

Он также добавил, что участники акций протеста постоянно обращались к нему «за помощью». При этом

украинская журналистка Татьяна Высоцкая раскритиковала заявление украинского лидера. По ее мнению, нынешний президент Украины пытается «переписать историю».

Реагируя на такие заявления, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что слова Порошенко объясняются желанием повысить свой рейтинг во время президентской гонки на Украине.

Он добавил, что глава государства не вспоминает о том, что приезжал на территорию Крымского полуострова, но «позорно бежал» из-за возмущения местных жителей после того, что произошло в Киеве, передает ФАН.

«Задача Порошенко — прежде всего выиграть выборы любым путем, даже потеряв половину Украины. Людей, которые там (на Майдане. — «Газета.Ru») были, обозлит это вранье», — сказал российский сенатор.

Парламентарий добавил, что Порошенко является «способным выдумщиком». Кроме того, он мог «подтасовать факты». О деятельности Порошенко во время Майдана говорят крайне скептически и на самой Украине. Экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива сообщил, что Порошенко пьянствовал во время тех событий.

«Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал»,

— рассказывал Кива.

По его словам, протестующие на площади Независимости делились на две неравные категории. Первые «с отмороженными пальцами стояли на улице в 40-градусный мороз», отметил бывший советник, а вторые «пьянствовали» в штабе оппозиции в Доме профсоюзов. Кроме Порошенко, он также якобы видел нетрезвого Виталия Кличко, который впоследствии стал мэром Киева. Кива добавил, что от таких впечатлений «у него в голове все перемешалось».

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что если бы Порошенко оказался в гуще событий на Майдане, ему пришлось бы «менять штаны», передает НСН.