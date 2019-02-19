«Цель не обоснована»: Молдавия не пустила журналистов из России

Администрация президента Молдавии Игоря Додона раскритиковала решение молдавских властей запретить въезд в республику двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и «Россия 1», которые планировали взять интервью у президента.

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«Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации — и как явное ограничение доступа журналистов к информации», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению пограничной полиции Молдавии, визит журналистов не был согласован с ними, передает RT.

«Пятерым гражданам России, которые представились командами журналистов, было отказано во въезде в Республику Молдова по той причине, что

они не отвечали условиям для разрешения пересечения государственной границы.

В обоих случаях цель визита не была обоснована», — указали в ведомстве.

Чуть ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия продолжит биться за арестованного в Киеве руководителя портала РИА «Новости. Украина» Кирилла Вышинского до последнего, передает ФАН.

«Мы будем за Кирилла Вышинского биться до достижения позитивного результата», — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Журналиста задержали в мае прошлого года. Его обвиняют в госизмене и поддержке Донбасса, передает НСН.

Тремя днями ранее президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав от них извинений перед Украиной. Таким образом он отреагировал на попытку журналистов телеканала «Россия 1» задать вопрос проходящему мимо украинскому лидеру.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — сказал украинский лидер во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

После этого охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно удерживая его за руку, в которой был микрофон.

Реагируя на произошедшее, российский телеведущий Владимир Соловьев указал, что в действиях охраны Порошенко нет ничего «нового».

«[Западным СМИ] Можно постоянно писать совершенно омерзительные, грязные статьи про российских журналистов, можно толкать их, оскорблять. А что, Порошенко сделал что-то новое?» — задался вопросом Соловьев.

Он также предположил, что на Западе действуют «нормы», которые позволяют проявлять неуважение к журналистам из России.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что отказ украинского президента Петра Порошенко разговаривать с российскими СМИ доказывает, что власти Украины далеки от общеевропейских ценностей. Он добавил, что данный случай является очередным эпизодом в истории нарушений прав российских журналистов на Украине.

«На словах декларируя приверженность неким общеевропейским ценностям, в числе которых постоянно упоминаются свобода слова и СМИ, на деле украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение этими ценностями, особенно в отношении наших коллег. Нынешний глава украинского государства в этом отношении ничем не отличается от прочих украинских чиновников и представителей силовых структур», — сказал Шафир.

В начале нынешнего месяца

МИД Канады отказал корреспондентам агентств РИА «Новости» и Sputnik в аккредитации на внеплановое заседание Группы Лимы в Оттаве, где обсуждалась ситуация в Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее дискриминацией и грубым нарушением свободы СМИ. По ее словам, демократические ценности, которые активно декларирует официальная Оттава, «размениваются на конъюнктурные политические интересы».

«Подобные действия канадской стороны в отношении российских журналистов являются актом прямой дискриминации и грубым нарушением общепринятых прав и свобод СМИ, принципа равного доступа к информации для всех», — отметила дипломат.

В конце прошлого года федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать такие инциденты.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко через подставных лиц приобрел телеканал «Прямой».

«Публично хочу обратиться к НАБУ, НАПК и ГПУ, считайте это моим депутатским запросом, ребята, если вы вообще делаете для Украины хоть какие-то функции, то немедленно надо расследовать покупку «Прямого» канала Петром Порошенко через подставных лиц у сына Януковича», — сказала бывшая премьер Украины.

По ее словам, официальный собственник «Прямого» Владимир Макеенко — «древний партнер» Порошенко.