Подкуп и «мертвые души»: в чем обвиняют кампанию Порошенко

В избирательном штабе действующего украинского президента Петра Порошенко опровергли обвинения лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в организации масштабного подкупа избирателей на предстоящих президентских выборах.

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«Мы считаем, что это специальная технология: с одной стороны для того, чтобы привлечь внимание к себе, с другой стороны для того, чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко», — сказал представитель штаба президента Олег Медведев на брифинге, который транслировал телеканал «Прямой».

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что МВД страны возбудило два уголовных дела на команду Порошенко по ее заявлениям о фальсификациях на предстоящих выборах. Она также рассказала в своем фейсбуке, что уже дала показания по этим двум делам.

Тимошенко отметила, что одно дело будет расследоваться по заявлению о масштабном подкупе избирателей, который команда Порошенко собирается осуществить по всей Украине.

«По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести млн украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно», — заявила политик.

Второе возбужденное дело касается аномального увеличения реестра избирателей. По мнению лидера партии «Батькивщина»,

команда Порошенко намерена использовать во время голосования на выборах «мертвые души».

Уголовное дело по факту заявления Тимошенко о подкупе избирателей Порошенко и его командой национальная полиция Украины открыла еще 8 февраля, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1». Он рассказал, что Тимошенко потребовала от него начать расследование.

«В национальную полицию вчера вечером поступил подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство, идет проверка», — сказал Аваков.

В свою очередь, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что представители партии «Батькивщина» сами начали избирательную кампанию с подкупа избирателей и сбора их персональных данных. Глава украинского МВД отметил, что от Герасимова правоохранительные органы тоже ждут соответствующий пакет документов.

Аваков также признал, что МВД ожидает нарушения на предстоящих выборах, и в числе основных рисков он обозначил как раз покупку голосов, манипуляции с избирательным реестром и вмешательство в электронную систему «Выборы».

Министр обратил внимание, что к вечеру 7 февраля правоохранители получили 803 обращения о нарушениях, по которым было открыто 19 уголовных дел.

На следующий день после сообщения Авакова с заявлением выступил сам Порошенко. Он подчеркнул, что гарантирует честные и прозрачные президентские выборы вплоть до подсчета голосов.

«Украинское государство и его структуры, которые отвечают за соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса, исполнят свои задачи. Это я гарантировал во время обращения к Верховной раде в сентябре 2018 года, эта гарантия в силе и действительна до окончательного подсчета голосов», — подчеркнул президент, представляя свою предвыборную программу.

Порошенко заверил, что ему важна именно честная победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».

Креме того, глава государства призвал оппозицию не спекулировать на тему угрозы честным выборам со стороны власти, так как такой «безосновательный шум» бьет по имиджу Украины в Европе. «А Москва только потирает руки. Выборы должны отвечать европейской политической культуре, приблизить нас к ЕС», — напомнил украинский президент.

Кстати, не только Тимошенко обвиняет действующего главу государства в нечестности в предвыборной гонке. Такого же мнения придерживается кандидат в президенты Украины Сергей Тарута. По его словам, люди на местах постоянно дают сигналы: «фальсификации, заставляют, приходят деньги, под видом медицинских услуг, под видом найма — якобы ты будешь агитатором». Он назвал это одним из элементов подкупа избирателей.

Тарута считает, что у Порошенко на сегодняшний день «нет даже теоретических шансов» победить на выборах в условиях честной борьбы».

Это мнение разделяет секретарь Совбеза России Николай Патрушев, по словам которого единственный шанс действующего президента Украины победить на выборах — фальсифицировать их.

По его словам, украинцы уже перестали верить в способность Порошенко вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.

«Как показывают результаты опросов общественного мнения, у Порошенко… практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок», — подчеркнул Патрушев.