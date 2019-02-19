«Геть вiд Москви»: Порошенко изменил конституцию

Президент Украины Петр Порошенко закрепил курс сраны на вступление в Евросоюз и НАТО на уровне конституции. Соответствующие поправки были подписаны им 19 февраля во время выступления в Верховной раде.

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«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале ВР [Верховной рады] закон об изменениях в конституцию, которым необратимо закерплено движение Украины к ЕС и НАТО», — написал Порошенко в твиттере.

Вместе с тем в документе также прописано предложение изъять из текста переходных положений конституции норму, которая предоставляла правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Впрочем, сам полуостров и город Севастополь по итогам референдума 2014 года вошли в состав России на правах субъектов федерации.

Закон о поправках к конституции Украины вступит в силу в день, следующий за днем опубликования в официальной прессе.

Ранее законопроект поддержали депутаты Верховной рады. 7 февраля 2019 года за эту инициативу проголосовали 334 парламентария при необходимом для прохождения минимуме в 300 голосов.

«Закон вносит изменения в преамбулу конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — так характеризовал документ телеканал «112 Украина» в день голосования.

После вступления поправок в силу президент Украины, Рада и кабинет министров страны должны будут действовать исходя из зафиксированного курса на интеграцию с ЕС и НАТО. То есть курс реформ и преобразований должен будет соотноситься с критериями Североатлантического альянса и европейского объединения.

Примечательно, что ранее Порошенко даже заявлял о готовности провести на Украине референдум о вступлении страны в Североатлантический альянс, однако дальше этого дело не двинулось.

В НАТО, к слову, тогда же в очередной раз заявили о поддержке Киева. «Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной являются непоколебимой», — заявил официальный представитель военного блока.

Впрочем, Украине сложно соответствовать тем самым критериям альянса хотя бы потому, что вы уставе организации четко оговариваются условия вступления. «Страны, которые пребывают в состоянии межэтнических или внешних территориальных споров, обязаны урегулировать эти споры мирным путем в соответствии с принципами ОБСЕ», — говорится в уставных документах организации.

На Украине уже почти пять лет продолжается военный гражданский конфликт с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, Киев так и не признал итогов референдума в Крыму и продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной территорией».

Выборы и «рука Кремля»

Петр Порошенко в настоящее время ведет избирательную кампанию в преддверии выборов президента Украины, намеченных на 31 марта 2019 года, а потому все активнее продвигает повестку в рамках триады «армия — вера — язык», которая предлагает украинцам, по сути, новый тип идентичности. Эта триада дополняется слоганом, который также используется действующим президентом — «Геть вiд Москви» (укр. — «Прочь от Москвы»).

Поэтому вектор развития в сторону большей интеграции Киева со структурами ЕС и НАТО выглядят логическим продолжением политики Порошенко, которую он продвигал все пять лет своего управления страной.

При этом по результатам совместного исследования украинского центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. О. Яременко и социологической группы «Рейтинг», положение дел внутри страны украинцы склонны оценивать негативно.

Только 15% жителей считают, что направление развития государства правильное, а 73% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении.

Более благосклонны оценивает деятельность властей — вполне ожидаемо — электорат Порошенко, а вот среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки ситуации в стране.

Кстати, во время выступления в Верховной раде 19 февраля Порошенко раскритиковал предвыборные программы своих политических оппонентов из-за того, что в них отсутствует пункт о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

«Не поленился выучить программы кандидатов. К большому удивлению, не нашел в большинстве из них пункта о членстве в НАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Нет, кто-то вычеркнул. Еще одна программа предлагает на референдуме решать вопрос членства в НАТО или других объединениях по безопасности», — посетовал президент Украины.

Также вызвало недоумение Порошенко наличие в некоторых программах кандидатов пункта о необходимости внеблокового статуса Украины. Их Порошенко назвал «рукой Кремля».

Однако последние месяцы действия Порошенко не позволяют ему вырваться вперед в президентской гонке. Его рейтинги стабильно остаются на второй-третьей позиции. По данным группы «Рейтинг» за Порошенко готовы проголосовать лишь 14,8% избирателей. Лидерами гонки остаются шоумен Владимир Зеленский (21,9%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (19,2%). По результатам опроса фонда «Украинская политика» и исследовательской группы Института маркетинга и консалтинга, за Порошенко готовы проголосовать 15,6% украинцев, тогда как за Тимошенко — 15,2%, а за Зеленского — 18,2%.