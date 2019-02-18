Золотой голос ИГ: кто вербовал молодежь для террористов

Англоязычные ролики джахадистов озвучивал 35-летний гражданин Канады Мухаммед Халифа, которого представители СДС захватили в январе нынешнего года. Он озвучил «несколько десятков» пропагандистских роликов «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ).

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Сам 35-летний Халифа в интервью The New York Times заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящее время он содержится под стражей в сирийской тюрьме.

Озвученные Халифой джихадистские ролики, в которых говорилось о войне против «неверных», пользовались большим успехом среди одержимой исламистскими идеями молодежи.

У Халифы хороший тембр голоса, он также хорошо разбирается в информационных технологиях, так как имеет опыт работы на канадскую компанию, сотрудничавшую с IBM. Одна из его ярчайших работ для террористов — вышедший в 2014 году 55-минутный фильм «Flames of war» (Огни войны), в котором рассказывается о «финальной битве добра со злом», успехах и военной мощи ИГ.

Также Халифа принимал участие в подготовке видеороликов, где были показаны казнь американского журналиста Джеймса Фоли и сожжение пилота самолета иорданских ВВС.

Творя средневековые казни, от которых у любого застынет кровь в жилах, исламисты-«игиловцы» активно используют новые технологии для вербовки все новых и новых сторонников.

По данным доклада Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC), опубликованного в 2015 году,

«игиловцы» «стали своего рода «законодателем мод» для международных террористических сетей, выводя онлайн-пропаганду на новый уровень».

В 2014–2016 годах джихадисты выпустили десятки видеозаписей со сценами линчевания и публичных казней на подконтрольных ИГ территориях. Выпущенный в мае 2014 года четырехсерийный документальный фильм «Звон мечей», поражающий своей жестокостью, телекомпания CNN сравнила с фильмом, снятым профессиональными кинематографистами.

На вербовку новых сторонников и производство пропагандистской продукции террористы тратили немало средств. Во времена, когда влияние исламистов достигло пика, израильская версия Forbes называла ИГ самой богатой террористической группировкой, оценив ее оборот в $2 млрд.

Террористы играют в онлайн-игры

Сегодня, когда игиловцы стремительно теряют позиции в Сирии и Ираке, а вместе с ними и источники финансирования от продаж нефти, они делают упор на вербовку новых сторонников в европейских городах с помощью современных средств коммуникации. Работой в этой сфере занимаются «продвинутые» члены джихадистских организаций, такие как Халиф.

Для вербовки потенциальных джихадистов из стран бывшего СССР, использовались, подготовленные «коллегами» Халифа, русскоязычные ролики.

В 2015 году в русскоязычном интернете исламисты активно распространяли ролик «Скоро, очень скоро», где угрожали совершением терактов на Кавказе, Урале, в Крыму, а также в столичных городах. В то время, по данным ФСБ, в рядах «игиловцев» сражалось более 1,7 тыс. россиян, тогда как общее число воющих за «исламистов» иностранцев составляло около 20 тыс. человек. Такую оценку численности террористов давала американская НПО Soufan group, основанная экс-агентом ФБР и экспертом по антитеррору Али Суфаном.

Как говорилось в опубликованном в 2018 году докладе «Оценка будущей угрозы: виртуальный халифат ИГИЛ экспертами Университета штата Джорджия, «не следует упускать из виду использование новых технологий и их риски, особенно с учетом того, что зашифрованные платформы стали основным средством радикализации, найма и планирования».

Кроме роликов, социальных платформ и различных мессенджеров террористы также активно используют самые разные способы привлечения новых сторонников. Так, например, москвичка десятиклассница Варвара Караулова познакомилась с боевиком-исламистом на одном из популярных молодежных сайтов, где вначале болтала с ним на тему футбола. В 2015 году Караулова с помощью своего нового приятеля пыталась уехать в Турцию, а оттуда в Сирию для того чтобы присоединиться к террористам.

Летом 2018 года индонезийское издание Jakarta Globe отметило в своей статье, что террористы могут использовать даже популярные игровые онлайн-платформы для общения друг с другом, маскируясь под обычных игроков..

О том, что террористы используют игровые консоли для связи перед атакой во Франции в ноябре 2015 года, заявляли французские спецслужбы.

Однако, как отмечал индийский политолог Кабир Танежа, в активном использовании террористами различных онлайн-платформ есть и свои плюсы. Это помогает тем, кто борется с терроризмом создать эффективные возможности для противодействия исламистам в интернете действуя совместно.

«Многие действия в поддержку «игиловцев», которые расследовали индийские власти, первоначально были отмечены зарубежными агентствами-партнерами, только после этого в действие вступили индийские механизмы обеспечения кибербезопасности», — писал эксперт. Специалисты в области безопасности отмечают, что

запрет социальных платформ в тех или иных странах лишь заставляет террористов мигрировать в другие.

Лучший способ противодействия потенциальным террористам, это целенаправленная работа сотрудников спецслужб, которые ориентируются в тех же сетях как рыба в воде, рассказывал «Газете.Ru» один из бывших высокопоставленных сотрудников российских спецслужб.

Проблема противодействия тактикам террористов в социальных сетях, а также их массовой пропаганде становится еще более актуальной в связи с возможным возвращением джихадистов в свои страны после разгрома в Сирии. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что, если государства Европы не заберут «своих» террористов, пойманных США, их отпустят. Речь идет о 800 гражданах стран ЕС.

«Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников возвратить на свою территорию более 800 бойцов ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду. Халифат готов к падению. Альтернатива не очень хороша — мы будем вынуждены отпустить их...», — написал глава Белого дома в твиттере.

Пока на этот призыв откликнулась только Франция. Вне зависимости от того, какие цели преследует Трамп своими призывами,

если террористы вернутся домой не в наручниках, новых терактов не избежать.

В декабре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований писала, что союзники США в Европе сталкиваются с «серьезной угрозой» терроризма со стороны радикальных исламистов.

Согласно данным авторов доклада, число неудавшихся, предотвращенных и реализованных терактов со стороны исламских группировок в Европе выросло на 725% в период с 2007 по 2017 годы, говорилось в материале.