Никогда более не вернутся в довоенное состояние территории, подконтрольные самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. При этом совершенно не имеет значения, кто станет следующим президентом Украины, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу ZIK.

«Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся», — убежден Кравчук.

По словам политика, в первую очередь Киеву нужно думать о том, как пойти на уступки, не уступая при этом суверенитет и территорию Украины. «Я имею в виду форму правления, права и свободы», – добавил он, передает НСН.

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Кроме того, первый украинский президент призвал изучать международный опыт разрешения подобных конфликтов, привлекая «специалистов глобального характера».

10 января 2019 года Леонид Кравчук отметил 85-летие. В момент распада Советского Союза он был председателем Верховного совета Украинской ССР, а с 1991 года стал первым президентом независимой Украины.

Кравчук вместе с российским и белорусским лидерами Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем были теми людьми, которые поставили свои подписи под Беловежским соглашением, ознаменовавшим распад СССР. Не разрывая экономических связей, Кравчук, тем не менее, активно вел Украину к полной независимости от России.

В день своего 85-летия Кравчук заявил, что «разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен», однако «вопросы деоккупации Донбасса и Крыма» Киев и Москва должны рассматривать вместе. Украинские политики регулярно обвиняют Российскую Федерацию в оккупации Донбасса, однако в свежих отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет никаких данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России.

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих [в Донбассе], там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил глава Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве, сообщает ФАН. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.

Крым же вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН. По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 90% проголосовавших поддержали вступление в состав Российской Федерации.

Донбасс и Крым – два важных пункта в предвыборной риторике кандидатов в президенты Украины. Экс-премьер и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, например, пообещала «вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Киева», в случае ее победы на выборах президента Украины. Кроме того, кандидат пригрозила привлечь Россию к ответственности как «государство-оккупанта», добавив, что Киеву нужно скорее вступить в НАТО и сформировать мощную армию по стандартам Североатлантического альянса.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе опирается на политическую триаду «армия — вера — язык». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.