«Все дело в бенджаминах, детка»: новый скандал в конгрессе

Конгрессвумен от штата Миннесота Ильхам Омар, беженка из Сомали, вновь оказалась замешана в антисемитских скандалах.

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На прошлой неделе Омар заявила, что поддержка американскими законодателями Израиля обусловлена денежными вливаниями Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) — одной из самых влиятельных лоббистских организаций США.

«Все дело в бенджаминах, детка» («бенджамины» — сленговое название 100-долларовых купюр, на которых изображен Бенджамин Франклин — «Газета.Ru»), — написала в своем твиттер-аккаунте конгрессвумен. На вопрос журналистов, кто, по мнению конгрессмена, платит американским политикам за помощь Израилю, она ответила: «AIPAC!».

Тем самым, осознано или нет, но Омар использовала пропагандистский штамп о том, что евреи с помощью своих денег определяют мировую политику.

«Заявления конгрессвумен Омар очень оскорбительны для евреев, в том числе и меня», — заявил член палаты представителей США, демократ Макс Роуз.

Хотя AIPAC – это некоммерческая организация, которая не спонсирует политиков напрямую, она методично продвигает про-израильские настроения в конгрессе США.

Ильхан Омар — сторонница движения BDS («Бойкот, отказ от инвестиций и санкции»), обвиняющая израильские власти в геноциде палестинцев. Конгрессвумен не первый раз становится участницей антисемитского скандала. Ранее женщине уже приходилось извиняться за ее запись в социальных сетях от 2012 года.

«Израиль будто загипнотизировал мировое сообщество», — писала тогда будущая член палаты представителей США.

На этот раз слова Омар осудили обе партии. Лидер республиканского меньшинства в нижней палате конгресса Кевин Маккарти призвал демократов «принять меры» против Омар и еще одной конгрессвумен-мусульманки Рашиды Тлаиб за их критику Израиля.

Последняя подверглась шквалу критики за ее резкие слова в адрес законопроекта, направленного на наказание тех, кто хочет бойкотировать Израиль. «Вы забываете о том, какую страну представляете», — говорила Тлаиб. Ее слова отсылают к так называемой «двойной лояльности», в которой противники Израиля обвиняют евреев — граждан других стран.

Однако коллеги ее посыла не поняли. Политик из Южной Флориды Анабель Лима-Тауб назвала Тлаиб «антисемиткой, любящей ХАМАС», которая «взорвет Капитолийский холм» и даже сравнила ее с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Интересно, что Маккарти, выступивший против двух политиков-мусульманок, сам подвергался обвинения в антисемитизме.

Он заявлял, что миллиардеры Джордж Сорос, Майкл Блумберг и Том Стайер пытались «купить» выборы.

«Мы не допустим, чтобы грядущие выборы купили Соросы, Стайеры и Блумберги!» — писал на своей странице в социальных сетях конгрессмен-республиканец.

Против Омар также выступила лидер ее собственной партии и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Высказывания Омар являются глубоко оскорбительными. Мы осуждаем эти замечания и призываем конгрессвумен Омар немедленно извиниться за эти вредоносные комментарии», — заявила Пелоси.

Под шквалом критики как со стороны республиканцев, так и своих однопартийцев Ильхан Омар в итоге извинилась за свои заявления.

«Антисемитизм существует, и я благодарна соратникам и коллегам еврейского происхождения, которые рассказали мне о кошмарной истории преследования евреев. Я не собиралась никоим образом оскорбить моих избирателей и всех американских евреев... Поэтому я безоговорочно приношу извинения», — написала Омар в своем твиттер-аккаунте.

Тем не менее конгрессвумен подчеркнула, что не остановится в борьбе с «сомнительной» лоббистской деятельностью. По ее словам, это касается «не только AIPAC, но и тех, кто продвигает интересы Национальной стрелковой организации или нефтяной промышленности».

«Это (лоббизм) зашло слишком далеко, и мы должны быть готовы разобраться с этим», — написала Омар.

После этих извинений некоторые демократы все же поддержали политика-мусульманку.

«Критика в адрес Израиля или произраильского лобби абсолютно допустима», — заявил конгрессмен Джим Хаймс. В то же время он призвал Омар быть более «осторожной» в своих высказывания, чтобы «они не были расценены как антисемитизм».

Конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес также поддержала Омар и отметила, что она «горда тем, что Ильхан подняла вопрос политического лоббизма».

«В отличие от президента, Ильхан продемонстрировала способность признать причиненные страдания и извиниться, используя возможность узнать об истории антисемитизма», — добавила Окасио-Кортес.

Разногласиями в партии противников не преминул воспользоваться президент США Дональд Трамп, который усомнился в искренности извинений Омар.

«Я думаю, что она должна стыдиться себя. Неумелые извинения, вот что это было. Это было неубедительно, и она не имела в виду ни слова об этом, просто неуместно», — заявил президент США.

Президент призвал конгрессвумен уйти в отставку, или, по крайней мере, выйти из состава Комитета по международным отношениям.

Извинения принесены, но, как говорится, осадок остался, и в преддверии выборов президента США в 2020 году взаимных обвинений демократов и республиканцев в этнической нетерпимости будет только больше.