«Нужны санкции»: Савченко поймала Порошенко на вранье

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что в отношении руководства Украины уже давно пора вводить санкции.

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«Я думаю, Европейскому суду по правам человека есть, на что посмотреть в этом суде… Я думаю, что пора вводить санкции не только против власти России, но и против власти Украины. Уже давно пора», — сказала Савченко после оглашения решения суда о продлении ее ареста. Прямая трансляция заседания по делу депутата велась на ее странице в фейсбуке.

Она подчеркнула, что судебная реформа на Украине, которую глава государства Петр Порошенко обещал «не словом, а делом», не состоялась. Само его обещание она назвала враньем.

Верховный суд Украины по ходатайству Генпрокуратуры постановил рассматривать дело в отношении Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана о подготовке терактов в Киеве в Черниговском районном суде. Но из-за нарушений при определении защита подсудимых заявила отвод коллегии суда, проводившей подготовительное заседание по этому делу. Суд удовлетворил это заявление и направил дело в Черниговский апелляционный суд, который 15 февраля продлил Савченко и Рубану срок содержания под стражей.

Кстати, находящаяся под арестом Савченко даже хотела взять бразды правления в свои руки. 26 января на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» ее выдвинули кандидатом на пост президента Украины.

На съезде было около 100 делегатов из разных регионов страны, которые единогласно поддержали кандидатуру Савченко. Предложение выдвинуть депутата внесла ее сестра Вера Савченко.

Впрочем, вступить в президентскую гонку ей все же не удалось — 7 февраля украинский ЦИК отказал депутату в регистрации кандидатом в президенты Украины. По данным УНИАН, Центризбирком также отказал самовыдвиженцам Владимиру Олейнику, Владимиру Кононенко и Дмитрию Павличенко. К тому моменту отказы в регистрации кандидатом на пост главы государства получили около 47 человек.

Савченко и Рубана обвиняют в организации госпереворота. 17 марта прошлого года она заявила изданию «Страна.ua», что украинские военнослужащие готовы участвовать в военном перевороте. По ее словам, на Украине служащих ВСУ, которые готовы свергнуть власть, более чем достаточно.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала Савченко.

Четырьмя днями ранее в этом же издании появилась информация, что Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине. Об этом сообщил неназванный источник в силовых структурах, знакомый с обстоятельствами дела.

По его словам, следователи якобы выяснили, что депутат еще полгода назад обсуждала возможный переворот в стране с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны. Рубан, по данным издания, помогал доставлять оружие для офицеров, согласившихся участвовать в планах Савченко.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — отметил источник.

Через некоторое время после этого, в марте прошлого года, депутаты Верховной рады лишили Савченко неприкосновенности и поддержали ее арест и привлечение к уголовной ответственности.

По обвинению в организации государственного переворота и подготовке теракта в здании Верховной рады депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В апреле эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины провели с Савченко комиссионную судебно-психологическую экспертизу на полиграфе.

«По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя, участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, подыскивала и перевозила оружие», — указано в заключении.

У Савченко есть судимость и в России. 22 марта 2016 ее лишили свободы на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Как выяснило следствие, 17 июня 2014 года она корректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов. Это привело к гибели сотрудников ВГТРК корреспондента Игоря Корнелюка и оператора Антона Волошина. Но уже в конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.