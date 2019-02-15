«Вторжение гангстеров»: зачем Трамп ввел режим ЧП

Выступив перед журналистами на лужайке у Белого дома, президент США Дональд Трамп заявил, что подписал необходимые документы для введения «чрезвычайного положения» в США.

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По словам американского лидера, его предшественники подписывали подобные указы — «причем по гораздо меньшим поводам».

«Мы говорим о вторжении банд гангстеров и наркоторговцев в нашу страну», — аргументировал Трамп свое решение.

Несмотря на то что конгресс ранее согласился выделить средства в размере $1,4 млрд на строительство защитных сооружений, этой суммой президент не удовлетворился: для сооружения стены необходимо более $8 миллиардов долларов. Трамп с гневом обрушился на своих оппонентов, которые, как он рассказал, заявляли ему, что преступные элементы и торговцы наркотиками проникают в США через легальные пункты пропуска.

«Если у вас будут наркотики сочиться через границы, тогда будет тяжело. «Вернуть Америке величие», — отчеканил президент США свой предвыборный лозунг.

Подписание указа о «чрезвычайном положении» дает Трампу право использовать для строительства укреплений средства из резервных фондов Пентагона, а также труд военных инженеров и строителей.

Президент США дал понять, что проблем с этим не будет, так как именно при его президентстве армии были выделены значительные суммы, в то время как предыдущая администрация игнорировала нужды людей в погонах.

Правда, намекая на своего предшественника Барака Обаму, Трамп отметил, что собирается использовать и его указ, направленный на борьбу с преступными картелями.

Чтобы усилить свои слова, Трамп вновь обратился к матерям, дети которых погибли от рук нелегальных иммигрантов. Однако когда журналисты пытались спросить президента, откуда он берет статистику об увеличении количества преступлений, совершаемых нелегалами, президент ответил, что у него «много статистических источников». Этот вопрос ему задал корреспондент CNN, которого он по привычке обозвал «фальшивыми новостями».

Когда же президента попросили назвать тех журналистов и комментаторов, к которым он прислушивается, он назвал одного из самых известных консервативных ведущих Раша Лимбо. Президент США признался, что ему нравится манера The Rush Limbaugh Show говорить не переставая на протяжении трех часов.

Демократы уже отреагировали на выступление президента США. «Большое насилие» над конституцией США — именно так охарактеризовали режим ЧП лидеры демократов в сенате Чак Шумер и палате представителей Нэнси Пелоси. В совместном заявлении они указали, что никакого кризиса на границе США нет.

«Это явный захват власти разочарованным президентом, который вышел за пределы закона, чтобы попытаться добиться того, чего ему не удалось достичь в конституционном законодательном процессе», — добавили они.

«Так же, как обе стороны выполнили нашу клятву защитить американский народ, приняв законопроект, конгресс на двухпартийной основе должен соблюдать конституцию, защищая нашу систему сдержек и противовесов. Президент выше закона. Конгресс не может позволить президенту уничтожить конституцию», — эмоционально высказались демократы.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что его оппоненты считают указ Трампа «неконституционным»,

президент США заявил, что готов идти судиться, и сказал, что ожидает, что дело дойдет до Верховного суда.

Трамп пребывал в ударе, явно любуясь собой. Говоря о необходимости борьбы с торговцами наркотиками, он упомянул свою беседу с главой КНР Си Цзинпинем, который заявил, что в Китае нет «проблем с наркотиками», так как за это предусмотрена «смертная казнь». Президенту США подобный ответ явно понравился, и он посетовал, что в США слишком мягкое отношение к торговцами наркотиками.

В своем выступлении он посвятил немало внимания Китаю, заявив, что США находятся на пороге заключения справедливого договора с этой страной. «Отношения с КНР хорошие, но они долго нас не уважали», — подчеркнул Трамп. При этом он отметил, что у него очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и они «близки к соглашению» по торговой сделке.

Глава Белого дома затронул и свою предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Че Ыном в Ханое и даже похвалил Россию и Китай, которые помогают США налаживать ситуации в Северной Корее. Он также заявил, что его отношения с Кимом от враждебных перешли «к очень хорошим»: «Больше нет ракет, больше нет запусков». Кроме того, корейская сторона отдала останки военных, погибших в Корейской войне.

Трамп даже напомнил, что премьер Японии Синздо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира за урегулировании конфликтной ситуации с Пхеньяном. «Они дали ее Обаме. А он даже не знал, за что ему ее дали», — удивился Трамп. Он также рассказал, что сам Обама говорил ему, что именно КНДР была самой большой проблемой его президентства: «Он мне рассказал, что был близко к тому, чтобы начать войну с КНДР».