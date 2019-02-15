Связь с лоббистами из США: на Тимошенко могут завести дело

Генеральная прокуратура Украины начала проверку поступившего в ведомство заявления, в котором говорится о том, что кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко совершила преступления — незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

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Уточняется, что генеральному прокурору страны Юрию Луценко поступило заявление о «совершении народным депутатом Ю.Тимошенко» уголовных правонарушений, которые предусмотрены частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Накануне сообщалось, что украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» попросила генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело из-за возможного незаконного лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, передает ФАН.

«Центр противодействия коррупции» требует от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Соответствующее заявление о совершении преступления «Центр противодействия коррупции» подал 12 февраля», — сообщает организация.

По данным центра, в конце прошлого года аналогичные заявления «с соответствующими копиями документов, свидетельствующих

о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов» были направлены в Национальное антикоррупционное бюро

и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины. Но правоохранительные органы страны так и не завели дело.

«У [президента Украины Петра] Порошенко и его ручной Генпрокуратуры — истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают», — так прокомментировала сама Тимошенко происходящее.

По ее словам, данное заявление касается событий почти годичной давности.

«Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моего санкции», — пояснила канву истории политик.

Она также высмеяла профессиональную компетенцию самого Луценко и других сотрудников его ведомства.

«Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о «преступлениях». В принципе, для этого не нужна никакая высшее образование, не только юридическая. На всякий случай выкладываю для него ссылки на мое заявление годичной давности: Юлия Тимошенко сообщила американскую компанию о невозможности сотрудничества с лоббистами», — добавила экс-премьер Украины.

Предвыборная кампания на Украине набирает обороты. Так, сотрудники комитета избирателей Украины обвинили другого кандидата на пост главы государства – Владимира Зеленского — в попытке незаконной политической агитации через телеэкраны и потребовали оплатить его показы из избирательного фонда. Сам артист посмеялся над этим предположением, но поблагодарил общественность за внимание к своей персоне, которое только добавляет узнаваемости.

В ответ на это

Центральная избирательная комиссия Украины указала, что сможет определить, есть ли агитация в пользу шоумена в его сериале «Слуга народа-3» только после показа сериала.

По словам замглавы ЦИК Евгения Радченко, до выхода сериала сказать, что это агитация, не может никто.

«Если есть образ лица, он используется и этот образ корреспондируется с кандидатом в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации», — отметил украинский чиновник.

При этом Владимир Зеленский, несмотря на насмешки украинской прессы, остается в лидерах рейтинга кандидатов в президенты Украины. Не являясь профессионалом в политике, он все дальше отрывается от политических старожилов Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», которые опубликованы на сайте организации, за последние дни рейтинг Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, в то время как у Тимошенко наоборот снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, однако он все равно уступает Зеленскому.

Чуть ранее ЦИК Украины обнаружила ряд нарушений в декларации о доходах Порошенко. По данным ведомства, глава государства не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, информация о котором есть в Судовой книге Украины. В декларации также не упоминается земельный участок, оформленный на супругу Порошенко Марину и зарегистрированный в Государственном земельном кадастре.

Национальная полиция Украины завела уже 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании по президентским выборам. Об этом сообщал департамент коммуникации МВД. Как отмечается, также было составлено 118 административных протоколов.

В частности,

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по заявлению Юлии Тимошенко по факту подкупа избирателей со стороны партии «Блок Петра Порошенко»,

и теперь полиция ждет объяснений от главы данной фракции Артура Герасимова.

«В национальную полицию поступил подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство. Что касается заявления Артура Герасимова, мы тоже его увидели и тоже ждем от него пакет документов», — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря прошлого года — в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента страны. 3 февраля 2019 года кандидаты имели возможность выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они начали предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта, передает НСН.