Матерные характеристики: Пушков ответил Климкину на марсиан

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «марсианах-наблюдателях». Иронический пост был опубликован сенатором от Пермского края в своем твиттере, передает ФАН.

«Не вижу повода для расстройства. Там за ними глава МВД [Арсен] Аваков наблюдает. Он дает выборам очень сочные характеристики, включая матерные. Ему как наблюдателю можно доверять»,

— заявил российский сенатор.

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Неделей ранее, за 50 дней до дня голосования, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты страны, потребовав провести честные выборы.

«Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!» — написал глава украинского МВД в фейсбуке.

Кроме того, в той же записи он употребил нецензурные выражения, характеризуя ход избирательной кампании на Украине.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Кроме рекордного количества кандидатов (44 человека), эта кампания уже привлекла к себе внимание количеством уголовных дел и скандалов. За прошедшую неделю Национальная полиция Украины открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании на Украине.

С начала года украинские полицейские зарегистрировали около 800 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Кандидаты без устали обвиняют друг друга в коррупции и нечестной игре. Отдельно стоит отметить конфликт президента Украины Петра Порошенко и экс-премьера Юлии Тимошенко: лидер «Батькивщины» потребовала возбудить уголовное дело в отношении предвыборного штаба Порошенко, указав на подкуп избирателей.

При этом Киев не хочет допускать на выборы наблюдателей ОБСЕ из России. По словам министра иностранных дел Павла Климкина,

«у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами, [чем у россиян]. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как украинский главнокомандующий даст приказ государственной погранслужбе не пропустить российских граждан», следующих на выборы наблюдателями в составе миссии ОБСЕ. Кроме того, в Верховную раду был внесен законопроект, согласно которому гражданам РФ как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено принимать участие в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей 31 марта 2019 года.

Введение ограничений на работу наблюдателей из любых стран в Кремле считают недопустимым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «подобные дискриминационные меры естественным образом приведут, наверное, к понижению уровня легитимности проводимых действий».

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет Херия в связи с недопуском россиян на выборы президента Украины. Как сообщает НСН, в пресс-службе СПЧ назвали запрет для российских наблюдателей «беспрецедентным шагом, который является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН».

Допустить россиян к наблюдению за украинскими выборами потребовал и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Украине нужны российские наблюдатели, чтобы доказать свою приверженность стандартам демократии. В противном случае люди могут поставить выборы под сомнение», — подчеркнул эмиссар Госдепа.

Впоследствии Москва отказалась направлять российских представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ на выборы президента Украины из-за сомнений в способности Киева обеспечить безопасность участников миссии. В заявлении МИД России значится, что киевские власти «вытерли ноги» об демократические стандарты и пренебрегли нормами международного права.