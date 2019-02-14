«Марсиане лучше»: Украина не пустит российских наблюдателей

Россияне не имеют шансов попасть в качестве наблюдателей на выборы президента Украины, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

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«Кто-то никак не успокоится по поводу российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», — написал он в твиттере.

Неделей ранее стало известно, что Москва отказалась направлять российских представителей в наблюдательную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы президента Украины из-за сомнений в обеспечении Киевом безопасности делегатов.

Этому предшествовало получение БДИПЧ ОБСЕ официального уведомления от украинского МИД об отказе в аккредитации гражданам РФ, которые в качестве долгосрочных наблюдателей должны были в ближайшее время прибыть на Украину и приступить к работе в составе миссии БДИПЧ по мониторингу за выборами.

При этом Москва до последнего выражала надежду на то, что Киев сочтет нужным соблюдать международные законы, относящиеся к выборам.

«На антидемократичный характер подобных шагов со стороны украинских властей обращали внимание зарубежные партнеры, с критикой этого намерения выступало руководство БДИПЧ. К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД РФ указали, что отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность самих итогов народного волеизъявления.

В Кремле подтвердили наличие вопросов к признанию демократичными самих украинских выборов, передает ФАН.

«Мы также считаем недопустимым введение каких-то ограничений на работу наблюдателей из каких-либо стран, в данном случае — России.

И считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут, наверное, к понижению уровня легитимности проводимых действий», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир также заявила, что решение Киева о недопуске россиян беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников организации. Она выразила сожаление в связи с действиями властей Украины.

Политику Киева раскритиковал и специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает НСН.

«Украине нужны российские наблюдатели, чтобы доказать свою приверженность стандартам демократии. В противном случае люди могут поставить выборы под сомнение. Все в порядке, если российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой [ОБСЕ]. Никаких игр не нужно — Киеву стоит быть уверенным в собственных демократических институтах», — подчеркнул американский дипломат.

Председатель ОБСЕ и по совместительству глава МИД Словакии Мирослав Лайчак попросил Украину обеспечить аккредитацией на президентских выборах всех наблюдателей, в том числе и россиян. Об этом сообщал пресс-секретарь министерства Борис Гандел. По мнению Лайчака, «независимость, нейтралитет и профессионализм» имеет решающее значение на выборах.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет Херия в связи с недопуском россиян на выборы президента Украины.

В пресс-службе СПЧ назвали запрет для российских наблюдателей «беспрецедентным шагом, который является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН».

В ходе этого скандала стало известно, что Национальная полиция Украины завела 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании по президентским выборам. Также было составлено 118 административных протоколов. Всего с начала предвыборной гонки в полицию поступило 760 заявлений о нарушениях.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря прошлого года — в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента страны. 3 февраля 2019 года кандидаты имели возможность выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они начали предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта.