Идлиб должен быть взять: что решили три президента в Сочи

«Мы не должны терпеть боевиков в сирийском Идлибе», — заявил Путин. Он отметил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) контролируют большую часть сирийской провинции.

Провинция Идлиб, расположенная на границе с Турцией, — сегодня главная головная боль для стран-гарантов сирийского урегулирования.

Там нашли для себя убежище большинство боевиков различных террористических группировок, действовавших ранее на всей территории Сирии. В то же время в провинции остается и большое количество мирных жителей, что делает практически невозможным силовое решение проблемы.

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Вопрос Идлиба стал главным и на встрече лидеров трех стран. Хотя никаких конкретных планов лидеры не представили на публику, Путин остался доволен трехсторонними переговорами. «Переговоры по Сирии на саммите в Сочи прошли в конструктивном ключе, были весьма обстоятельными», — сказал он.

«Наши три страны намерены укреплять сотрудничество в рамках астанинского процесса, доказавшего свою востребованность. Мы будем и далее наращивать свои усилия по борьбе с терроризмом, продвижению межсирийского диалога и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии», — сказал президент РФ.

Российский президент также отметил, что стороны договорились провести следующие консультации в Астане в конце марта — начале апреля.

О том, что стороны смогли достичь соглашения по Идлибу, дал понять и президент Ирана Хасан Рухани:

«Необходимо сделать так, чтобы предотвратить человеческую катастрофу в Идлибе.

И, конечно же, надо рассмотреть реализацию этих договоренностей и принять решения по дальнейшим нашим действиям в этом регионе. Поэтому мы могли бы очень легко реализовать договоренности по Идлибу в предыдущие месяцы. И сейчас нужны удвоенные усилия для этого».

Как отметил накануне встречи эксперт клуба «Валдай» Руслан Мамедов, в связи с тем, что Идлиб «контролируют террористы», у властей Сирии «развязаны руки» для проведения военной операции. Однако, по мнению эксперта, Сирия могла бы подойти к решению этой проблемы не только с помощью военных действий, «но при особом подходе к тем, кого российские дипломаты периодически называют «здоровыми» силами в идлибской оппозиции».

«Конечно, такой подход требует тонкой проработки. Россия, Турция и Иран в этом плане продолжают зависеть друг от друга», — считает Мамедов.

Переговоры проходят на фоне заявлений США о возможном скором выводе войск из Сирии. Президент России отметил, что стороны положительно относятся к выводу американских военных из страны. «По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства».

При этом президент Ирана Хасан Рухани выступил с жестким заявлением о действиях США в Сирии, отметив, что Вашингтон поддерживает террористов в этой стране. По его мнению, США используют боевиков «в своих интересах». «К сожалению, [американское] правительство в продолжение своих незаконных действий до сих пор использует размещенных в Сирии и Ираке террористов, их поддерживает», — отметил Рухани.

Заявление Рухани выглядит как еще одна попытка Ирана протрубить о своем несогласии с политикой США в Сирии. При этом оно было сделано на следующий день после мощного теракта на юго-востоке Ирана. Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в автобус, на котором ехали военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате взрыва погиб 41 человек, среди жертв были как военнослужащие, так и мирные жители.

Стоит отметить, что в день встречи Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи в официальном твиттер-аккаунте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появился пост, где говорилось о «войне с Ираном».

Пост появился после встречи Нетаньяху с министром по иностранным делам Омана Юсуфом бен Алауи. Изначально в сообщении от лица Нетаньяху говорилось об «открытой встрече с представителями ведущих арабских стран, которые собрались вместе с Израилем, руководствуясь общими интересами войны с Ираном».

Пользователи отреагировали на сообщение, которое «застало многих врасплох», отмечает издание. Позже твит был отредактирован, а словосочетание «война с Ираном» исправили на «борьбу с Ираном».

Сам Нетаньяху заявил, что израильская армия нанесла удары по иранским объектам в Сирии 11 февраля. По его словам, Израиль постоянно занимается «сдерживанием Ирана».

Кроме того, наращивают давление на Иран и США — в том числе по европейской линии: в четверг в Варшаве завершилась министерская конференция, посвященная этой стране. Вашингтон планировал ее проведение для того, чтобы убедить европейских союзников прекратить экономические связи с Тегераном. Прибывший на конференцию вице-президент США Майк Пенс выступал перед европейскими союзниками в довольно жестком тоне. Он назвал создание механизма европейских стран по торговле с Тегераном «нездоровым шагом, который укрепит Иран, ослабит ЕС и создаст еще большую дистанцию между Европой и США».