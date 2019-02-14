«Незнание истории»: американская журналистка довела поляков

Институт национальной памяти Польши (IPN) потребовал извинений от американского телеканала MSNBC за слова журналистки, несоответствующие реальным историческим фактам. Об этом заявил замглавы организации Матеуш Шпытма, сообщает ФАН. По словам представителя IPN, в эфире телеканала был показан репортаж из Варшавы, в котором американская журналистка Андреа Митчелл бросила фразу о том, что во время восстания в варшавском гетто евреи «боролись против польского и фашистского режима».

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«Это пример огромного незнания истории. Польша была страной, которая первая оказала военное сопротивление агрессии Третьего рейха в 1939 году, и никогда не капитулировала», — подчеркнул Шпытма.

Он также добавил, что польская сторона будет продолжать требовать извинений от телеканала MSNBC.

Если американский телеканал откажется принести извинения, то польский институт обратится в суд.

«Если станция не сделает этого, то все указывает на то, что (мы) выступим с гражданским иском», — заявил представитель IPN, подчеркнув, что требование извинений будут направлены на MSNBC сегодня же.

Напомним, что в репортаже шла речь о самом большом еврейском районе Европы, расположенном в столице Польши. Изначально это гетто было создано нацистами во время оккупации Польши и к марту 1941 года насчитывало 460 тыс человек. Однако болезни и недоедание достаточно быстро выкосили часть населения. Летом 1942 года фашисты приняли решение о ликвидации гетто, в котором на тот момент проживали 380 тыс евреев. Большая часть из них была переселена в концлагерь в Треблинке, в то время как оставшиеся приняли решение начать открытое противостояние с нацизмом.

Самое масштабное восстание вспыхнуло 19 апреля 1943 года и затянулось на 28 дней. После него от гетто практически ничего не осталось: уцелевшую Большую синагогу фашисты взорвали в знак своей победы, а уцелевших людей распределили по концлагерям.

Ранее стало известно, что в Израиле на 95-м году жизни скончался последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем.

Как сообщает ФАН, он был одним из немногих, кому удалось выжить после трагических событий 1943 года: тогда всего за один месяц боев с нацистами погибли 13 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной Симхи Ротема и назвал его «примером героизма». «Он воевал с нацистами, спасал евреев, а после холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для народных масс», — заявил израильский премьер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении подчеркивал, что Польша никогда не занималась преследованием евреев, а наоборот давала им различные привилегии и обеспечивала хорошие условия жизни. Кроме того, Моравецкий также назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой и сопутствующие ему преследования евреев «первым холокостом». По его словам, восстание стало большим преступным актом.

Его слова поддержал и вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган в эфире НСН. В то же время Коган подчеркнул, что

трагедиями для евреев оборачивались действия как украинских казаков, так и поляков.

«Это давно известно. В еврейской литературе много писалось о погромах против еврейских местечек. С одной стороны, поляки и служившие им евреи собирали налоги с украинцев, поэтому казаки, конечно, вымещали свое зло на евреях. Так что в этой ситуации премьер-министр прав», — заявил раввин.

Однако директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв с ними не согласился и, в свою очередь, обвинил польского премьер-министра в попытке перевести стрелки. «Это сравнение абсолютно неуместное. Всё-таки нацизм, фашизм — это явление в конкретной исторической ситуации. После критики Израиля в адрес Польши, они решили поиграть на тему истории, сравнения холокоста и хмельничины. Это нужно, чтобы перевести стрелки, подменить аргументы и дискуссию, снять вину с себя за грехи исторического прошлого и повесить на страну, которая сейчас переживает нелёгкие времена», — заявил Карасёв.

Он также напомнил, что закон об Институте национальной памяти, принятый в Польше в начале февраля 2018 года вызвал критику со стороны Украины, Германии, Израиля и США. Согласно документу, в стране было введено наказание за распространение фактов об участие поляков в холокосте.