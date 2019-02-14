Умер главный социалист Америки

Линдон Ларуш, скончавшийся на 96-м году жизни, был известен тем, что баллотировался на пост президента США от Демократической партии на каждых выборах с 1976 по 2004 год, но номинацию так ни разу и не получил.

В 1992 году свою избирательную кампанию он провел из тюрьмы.

В некрологе, написанном в The New York Times на смерть Ларуша, его называют «донкихотствующим», и в этом есть определенная доля правды: Ларуш всю свою жизнь боролся за свои идеалы, часто скандальные, и высказывал парадоксальные идеи и мысли.

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Еще в молодости Ларуш, когда служил в армии, заинтересовался левыми идеями и марксизмом. В 1960-е годы он сблизился с американскими троцкистами и социалистами, а после стал активно выдвигать собственные теории общественного переустройства.

Идеи Ларуша и его манера высказываться привлекли к нему интерес леворадикальной американской молодежи и студенчества, которые стали активно посещать его публичные лекции, часть из них позже объединилась в организацию «Национальная группа трудовых комитетов» и обсуждали идеи переустройства американского общества и даже свержения правительства.

В этой связи активностью Ларуша заинтересовались спецслужбы США, которые в то время активно мониторили деятельность крайне левых и крайне правых организаций.

Правда, в середине 1980-х годов созданные Ларушем различные организации вступали в диалог с американскими спецслужбами, обсуждая с ними в частных беседах информацию, касающуюся положения в Европе. Один из высокопоставленных сотрудников Госдепа США рассказывал, что члены команды Ларуша обладали превосходными знаниями, а сам Ларуш создал «одну из лучших частных разведок».

Ларуш активно интересовался экономикой и рассматривал систему США, критикуя ее с позиций марксизма.

Он также был сторонником «физической экономики» — экономики, основанной на материальном производстве. «Имеется базовое противоречие между механизмом, функционирующим в США и в Западной Европе, и теми главными идеями, которые были положены в основу американской экономики и банковской системы в конституции США в том виде, как она была написана Александром Гамильтоном и принята конгрессом США», — объяснял Ларуш в интервью российской газете «Завтра» в 2009 году.

В те времена, продолжал Ларуш, американская банковская система выполняла «исключительно кредитную функцию». Сегодняшняя же система, полагал политик, «переносит акцент на развитие денежной массы и деривативов (договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива), что и создает питательную среду для бесчисленных «финансовых пузырей».

У идей Ларуша было немало поклонников в России: с ними был хорошо знаком известный экономист, помощник президента России Сергей Глазьев. Несколько книг Глазьева на английском языке выпустило издательство Ларуша. Известно, что

Ларуш разделял идеи русского ученого Владимира Вернадского и активно интересовался его наследием.

Сам Ларуш рассказывал, что он был поклонником таких разных личностей, как Бенджамин Франклин и Авраам Линкольн, а также президент США Рональд Рейган. Он заявлял, что ненавидел Гитлера и антисемитские теории, однако, как отмечает The New York Times, иногда сам позволял себе антисемитские высказывания.

Кроме экономики и математики, Ларуш также активно интересовался классической музыкой и организовывал концерты классических звезд для своих сторонников. На концертах, которые проводились на базе созданного Ларушем института в Германии, выступил даже тенор Пласидо Доминго.

Идеи Ларуша находили интерес в определенных политических кругах США, хотя официально он имел репутацию политического маргинала. В 1986 году власти выдвинули против него обвинения в финансовых махинациях. В 1988 году Ларуш был приговорен к длительному тюремному заключению, однако в 1994 году был освобожден досрочно.

Ларуш рассказывал, что аресты были местью советских властей, так как именно его идеи легли в основу Стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

В то время Ларуш уже отошел от левых идей, и его оппоненты характеризовали его взгляды как близкие к правым националистам.

В 1996 году Ларуш пытался участвовать в праймериз Демократической партии, но партия отказала ему в этом, заявив, что его взгляды не совместимы с ее идеями. В 2001 году Ларуш потряс американское общество словами, что атаки 11 сентября сделаны группами внутри США.

Противники Ларуша называли его неофашистом-антисемитом, а также заявляли, что он страдает паранойей. При этом у политика было немало поклонников, и он собирал массовые акции своих сторонников в различных городах страны.

Как отмечает The New York Times, Ларуш выступал критиком президента Барака Обамы, говоря о необходимости его импичмента. Он обвинил американского президента в том, что тот якобы подговорил Турцию сбить российский самолет, что поставило Россию на грань конфликта с Турцией. Сторонники Ларуша часто рисовали на Обаму карикатуру, изображая его с усами как у Гитлера. Приход к власти Дональда Трампа обрадовал Ларуша, правда, он заявил, что именно его президентство вернет Америку к «традициям Александра Гамильтона».