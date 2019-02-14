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Рухани ждет: Путин делит Сирию с Эрдоганом. LIVE

В Сочи проходят переговоры России, Турции и Ирана по Сирии

В Сочи проходит трехсторонний саммит по Сирии. В переговорах участвуют президенты России, Турции и Ирана. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудят создание сирийского конституционного комитета, планируемый вывод американских войск из республики и, конечно, курдский вопрос. О каком будущем для Сирии договорятся лидеры трех стран — следим в режиме онлайн.
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14:23

Путин также заявил, что рад предоставившейся возможности обсудить сирийский вопрос с Эрдоганом.

«Проделан огромный путь, мы все знаем, что работа была непростой. И сейчас она продолжается. Еще не все задачи решены. Но, если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех», — отметил глава государства.

14:10

Президент России встретился со своим турецким коллегой. Путин, судя по всему, настроен оптимистично.

«Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», — сказал Путин в начале встречи.

14:00

«В ходе переговоров <…> планируется рассмотреть дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в пресс-службе Кремля.

13:55

В центре обсуждения будет создание сирийского конституционного комитета, ситуация в регионе после запланированного вывода американских войск, а также курдский вопрос. На полях саммита лидеры проведут также отдельные двусторонние встречи.

13:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня в Сочи прилетают президенты Турции и Ирана — Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. Они встретятся с Владимиром Путиным, чтобы провести четвертый саммит участников Астанинского процесса по Сирии.