Рухани ждет: Путин делит Сирию с Эрдоганом. LIVE

Путин также заявил, что рад предоставившейся возможности обсудить сирийский вопрос с Эрдоганом.

«Проделан огромный путь, мы все знаем, что работа была непростой. И сейчас она продолжается. Еще не все задачи решены. Но, если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех», — отметил глава государства.