Рухани ждет: Путин делит Сирию с Эрдоганом. LIVE

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Путин также заявил, что рад предоставившейся возможности обсудить сирийский вопрос с Эрдоганом.
«Проделан огромный путь, мы все знаем, что работа была непростой. И сейчас она продолжается. Еще не все задачи решены. Но, если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех», — отметил глава государства.
Президент России встретился со своим турецким коллегой. Путин, судя по всему, настроен оптимистично.
«Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», — сказал Путин в начале встречи.
«В ходе переговоров <…> планируется рассмотреть дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в пресс-службе Кремля.
В центре обсуждения будет создание сирийского конституционного комитета, ситуация в регионе после запланированного вывода американских войск, а также курдский вопрос. На полях саммита лидеры проведут также отдельные двусторонние встречи.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Сочи прилетают президенты Турции и Ирана — Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. Они встретятся с Владимиром Путиным, чтобы провести четвертый саммит участников Астанинского процесса по Сирии.