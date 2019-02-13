Раскол из-за посла России: Молдавии готовят участь Венесуэлы

Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы, если такое решение примет правительство – на соответствующий запрос молдавского МИД.

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«Отзыв послов — эксклюзивное право президента, которое не обойти», — подчеркнул Додон. При этом он добавил, что правительство, возможно, также не поддержит всеми голосами данное решение.

«Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла», — детализировал президент республики.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что

Соединенные Штаты в «фирменном стиле» вмешиваются в выборы в Молдавии.

По словам дипломата, США, «по сути», пытаются осуществить «государственный переворот» в Венесуэле. Также министр обвинил Соединенные Штаты в «оккупации» части территории Сирии.

«Схожую участь, похоже, готовят и для Молдавии», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что якобы из-за перехода военных на сторону оппозиции в Молдавии создается угроза государственного переворота.

Администрация Додона назвала это «фейковой новостью». Там добавили, что глава государства подготовит законодательную инициативу об ответственности за распространение вбросов.

В начале нынешнего месяца Додон рассказал, что президент России Владимир Путин хорошо относятся к жителям республики. По его словам, у российской стороны есть очень четкая информация о том, что происходит в Молдавии.

«Отношение России и лично Владимира Владимировича к жителям Республики Молдова очень хорошее — он видит в нас друзей, он хочет, чтобы у нас были хорошие отношения, и не случайно принимал в течение этих двух лет решения в пользу молдавских граждан, несмотря на все антироссийские действия молдавского правительства», — заявил политик.

Он также выразил надежду, что отношение России к молдавскому народу и в дальнейшем будет оставаться хорошим.

В ходе январской встречи с Путиным Додон указал, что

65% граждан Молдавии «считают Россию дружественным государством».

«Очень надеемся, что мнение народа будет четко и ясно прослеживаться в следующем парламенте. Ну это уже народ примет решение», — пояснил Додон, имея в виду парламентские выборы в республике.

В духовной сфере он также пообещал быть сторонником Москвы, указав, что молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является.

«У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь... Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше», — пояснил президент Молдавии.

В декабре прошлого года Конституционный суд Молдавии в очередной раз отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей, чтобы утвердить законы, которые тот не подписал, передает НСН.

Председатель КС Михай Поалелунжь, комментируя ситуацию, подчеркнул, что временная отставка главы государства оправданна, так как Додон отказывается «выполнить конституционные обязательства» и одобрить законопроекты, утвержденные парламентом.

После временного отстранения Додона исполняющим обязанности президента автоматически становится председатель парламента, который подпишет законы, отметил глава КС.

Запрос о временной отставке главы республики направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу, указав, что президент отказался подписать пять законов, повторно одобренных парламентом.

Одна из инициатив предполагает передачу участка земли бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США,

другая устанавливает, что 9 мая граждане страны будут отмечать не только День Победы, но и День Европы.

Кроме того, Додон отказался подписать закон о запрете показывать на молдавском телевидении российские новости и информационные программы, а также два закона о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

По словам самого Додона, его отстранили от должности, чтобы утвердить законы, которые он сам считает антинародными. Так, законы о карабинерах нужны парламенту для того, чтобы использовать правоохранителей против протестующих, выражал уверенность политик.