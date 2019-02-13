Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым

Крым на законных основаниях вошел с состав РФ в марте 2014 года – это процесс назывался сецессия, и он был активирован после кровавой революции, организованной США – такие тезисы содержатся в статье немецкого журналиста Вольфганга Биттнера для издания Heise.

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Он также опроверг заявления Запада о якобы «аннексии» полуострова. Автор статьи со ссылкой на немецкого философа права и юриста Райнхарда Меркеля объяснил, что, согласно международному праву, аннексия — «насильственное присоединение территории одного государства к другому, обычно с применением военных средств».

Журналист напомнил, что отделение Крыма от Украины произошло «без единого выстрела» и, напротив – по результатам мирного открытого референдума среди всех жителей региона, передает ФАН.

«Если бы при присоединении Крыма речь шла об аннексии, то Украина была бы вынуждена обороняться от Российской Федерации, а третьи страны, например, США, имели бы право прийти ей на помощь без мандата ООН. Это означало бы открытую войну против России — но этого не произошло. Потому что аннексии просто не было», — указывается в заметке.

По словам Биттнера, факт решающей роли Вашингтона в государственном перевороте на Украине подтвердили экс-уполномоченная Госдепа США по Украине Виктория Нуланд и 44-й американский президент Барак Обама в интервью CNN в 2015 году.

«С учетом вышеперечисленных фактов и обстоятельств

сецессию Крыма и его присоединение к РФ нельзя назвать противоправными. Понятие «аннексия» по отношению к этим событиям неприменимо и служит лишь пропагандистским целям»,

— резюмировал журналист.

Летом прошлого года министр внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

В марте того же года бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон выразил уверенность в том, что у Киева «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны».

По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц, имеющих отношение к российскому полуострову, «остаются и, возможно, будут всегда». Также он заявил, что присоединение Крыма к России «к сожалению, является фактом».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка.

У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет»,

— заявил он.

В ноябре 2017 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.

Так, глава «свободных демократов» Кристиан Линднер построил свою предвыборную линию на призыве признать Крым российским — если не формально, то фактически. В интервью СМИ и официальных комментариях политик утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как «долгосрочное временное решение».

Он предлагал отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений, отменить антироссийские санкции и на этой основе попытаться перезапустить контакты между Берлином и Москвой.

Чуть ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что, по его мнению, Крым никогда впредь не выйдет из состава России, а также раскритиковал антироссийские санкции со стороны Запада. Экс-политик предупредил об угрозе отчуждения между Москвой и Берлином из-за присоединенного полуострова.

«У наших народов долгая общая история, и многие россияне разочарованы отношением немцев к ним, особенно политикой санкций. Крым был частью России с XVIII века. Я предсказываю, что не будет такого президента России, который откажется от Крыма», — указал бывший глава немецкого правительства.

В свою очередь, заместитель председателя немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в интервью газете Berliner Morgenpost также заявил, что Западу необходимо восстанавливать отношения с Москвой, а для этого Европе следует, в частности, признать, что Крым легитимно вошел в состав России.