Высокий стандарт: Путин обсудил с Госсоветом новое жилье

Президент России Владимир Путин 12 февраля побывал в Казани, где обсудил с общественниками и членами Госсовета национальный проект «Жилье и городская среда».

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Сам Госсовет, по мнению источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, призван стать органом, на площадке которого губернаторы, эксперты и федеральные министры будут обсуждать, как именно нацпроекты реализуются «на земле».

«Госсовет должен стать рабочим, а не совещательным органом», — отмечает собеседник издания.

Используемый формат имеет, по словам источника, два ключевых преимущества. Во-первых, он снимает противоречия между правительством и губернаторами, которые реализуют проекты на практике. «Во-вторых, это не только обмен позитивными практиками: если что-то не работает, это сразу выясняется», — разъясняет собеседник «Газеты.Ru».

До того как началось закрытое совещание Госсовета, российский президент побеседовал с представителями общественности.

Главным в этой части встречи стали проблемы, связанные со строительством нового жилья.

В основном, вопросы задавали различные молодые люди, предлагающие свои идеи, как улучшить жизнь в городской среде. Так, молодая девушка говорила о возможности внедрить принципы «оздоровительного дизайна» в оформлении медицинских учреждений.

«Использовать и внедрять надо все, что идет на пользу людям», — ответил президент.

Выселки не нужны

Пожилой мужчина, обманутый дольщик, в свою очередь, попросил — как «хоккеист хоккеиста» — помочь ему все-таки получить квартиру, предоставив помощь из федерального бюджета. Впрочем, здесь президент сразу сказал, что хоккеист он «еще тот», и перешел, скорее, на перечисление мер, предпринятых, чтобы подобных проблем не возникало в будущем.

В частности, с июля этого года средства дольщиков будут поступать на специальные эскроу-счета. Взять с них деньги застройщик сможет только после передачи квартир собственникам. Строить же придется за счет банковских кредитов.

Путин также успокоил всех, что рост ставок по ипотеке будет разовым и краткосрочным явлением.

«У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе», — уточнил он, добавив, что в дальнейшем ипотечная ставка должна даже снизиться.

В ходе дискуссии несколько раз обсуждалось и то, что важно не только, сколько строится, но и что строится. Таким образом Путин жестко предостерег застройщиков от того, чтобы строить дома без необходимой инфраструктуры.

«Так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник, детских садов, — они никому не нужны», — подчеркнул президент.

Наиболее полно эта проблема была затронута в разговоре президента с гендиректором КБ «Стрелка» Денисом Леонтьевым.

Он поднял вопрос о необходимости введения федеральных стандартов при строительстве жилья. Речь о том, что, по мнению ряда экспертов, почти половина жилья в России — это типичная панельная застройка, выполняемая фФактически по советским стандартам.

«Когда национальный проект завершится, будет построено порядка 600 млн кв. м жилья. Это 1/6 часть всего жилого фонда, который есть», — увлеченно рассказывал Леонтьев. При этом, по его словам,

советские стандарты подходили для индустриальных городов 60-70 лет назад, и сейчас надо строить по-другому. «Иногда говорят: качество пониже, высотность повыше», — продолжал критиковать новостройки представитель «Стрелки».

Из его слов, именно сейчас Россия стоит перед той «развилкой», которая может поменять российское городское пространство в лучшую сторону. Причем, чтобы этого добиться, надо пересмотреть нормативы на федеральном уровне и внедрить некоторый новый стандарт застройки. Что примечательно, подобные шаги не требуют множества изменений в законодательстве.

Другой вопрос, что это приведет к изменению рынка жилья, ведь девелоперам придется следовать новым правилам. В пример Леонтьев привел Восточную Германию, которая после введения новых стандартов смогла изменить долю типовых застроек и постепенно поменять облик немецких городов.

Помимо Леонтьева, похожую идею излагал и молодой архитектор Михаил Бейлин, также присутствовавший на встрече. Он призывал, чтобы на место проектировщиков приходили «авторы проекта». Сам подход у президента возражений не вызывал.

«Вы правы, я полностью с вами согласен. Сделаю только одну маленькую ремарку.

Нам нужно менять стандарты, технические требования, всякие регламенты, безусловно. Сто процентов по этому пути нужно идти. Только единственное — нужно учитывать специфику. У нас сейчас за Уралом минус 50 [градусов], снеговая нагрузка у нас не как в бывшей ГДР.

Мы просто должны это иметь в виду, все это учитывать. Должны понимать, что появились новые технологии новые материалы и, конечно, руководствоваться техническими регламентами 1930-х, даже 1940-х [годов] совершенно недопустимая вещь», — уточнил президент.

Леонтьев, в свою очередь, добавил, что проекты должны касаться и инфраструктуры — сейчас она порой просто не приспособлена к качественной жизни. По его словам, нужно создавать районы, где будет возможна цивилизованная торговля и безопасное передвижение школьников.

Путин отнесся к словам благосклонно, впрочем, отметив, что ряд микрорайонов строится по таким принципам и сейчас. Хотя даже в ходе встречи выяснялось, что удается это не везде. Так, одна из преподавательниц школ пожаловалась на учебную площадку ГИБДД напротив школы. По ее мнению, это создает опасность для учеников.

В итоге президент согласился с Леонтьевым, что внедрение стандартов — правильная идея, и попросил поделиться своими мыслями с федеральными властями.

«Насчет изменения регламентов и правил, вы правы, над этим тоже нужно работать», — заключил Путин.

Позже о необходимости обновления стандартов и регламентов, по которым строятся дома, говорили и на самом заседании президиума Госсовета. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут. По его словам, об этом говорил, в частности, вице-премьер Виталий Мутко. Политик в своем докладе упомянул о необходимости использования индекса определения качества среды и стандартов комплексного развития территории. Соответствующие предложения «Стрелки» были переданы президенту через одного из руководителей рабочих групп Госсовета — губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Важно обсуждать не только то, сколько мы построим жилья и какова будет цена ипотеки. Нужно говорить о конкретных проектах, как они будут выглядеть. Насколько они будут привлекательны для людей, чтобы под них брать ипотеку и, в том числе, иногда и расставаться с текущим жильем»,— подчеркнул Мамут в разговоре с «Газетой.Ru».

ЖКХ и комфортная среда

Создание комфортной среды для жизни россиян, превратившись в национальный проект, стало постоянной темой для обсуждения на высшем уровне — до 2024 года на эти цели планируется потратить 9,9 трлн руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда», в частности, предусматривает увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год (в 2018 году — 75,3 млн), снижение ставок по ипотечным кредитам с базового значения в 10,6% до 7,9%, повышение индекса качества городской среды на 30% и сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также наращивание участия граждан в решении важных вопросов, касающихся развития городской среды (чиновники хотят нарастить активность хотя бы до 30% местных жителей).

Причем, специалисты в области градостроения настаивают — панельные гетто, фактически отрезанных от городов, в погоне за показателями строить уже нельзя. По статистике, 49% жилья в России — типовая советская застройка, и эти «панельки» до сих пор возводят. Чтобы решить эту проблему и предотвратить новые, Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» разрабатывают стандарт комплексного развития территорий.

Этот документ должен содержать рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при развитии застроенных территорий и при комплексной застройке новых территорий. То есть жители должны покупать не просто многоэтажку в чистом поле, а квартиру в современном доме с благоустроенным двором, дорожками и дорогами, магазинами и даже офисными пространствами у дома. При этом специалисты рекомендуют даже оформление первых этажей и дизайн-коды — чтобы жители не терялись в мусоре из пестрых вывесок.

Разработчики уверяют, что из-за внедрения стандарта города не лишатся своей индивидуальности 0- каждый город на основе этого документа сможет выбирать параметры развития среды, от этажности жилых домов до плотности уличной сети, которые, к тому же, могут варьироваться от района к району.

На данный момент для 40 российских городов уже разработаны концепции благоустройства общественных пространств, а в 28 начата реализация этих планов. Еще пять городов, в том числе Владивосток, Калининград и Сергиев Посад, получили проекты развития территорий.

11 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановлений, касающихся повышения эффективности использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«В этом году в первую очередь финансовую поддержку из фонда должны получить проекты, которые находятся в высокой степени готовности. В основном речь идет о модернизации предприятий водо- и теплоснабжения. Значительно увеличивается доля софинансирования из федеральных средств — с 10 до 60%. И мы расширили круг получателей средств на города, где проживает до 500 тысяч жителей, потому что такая просьба высказывалась, в том числе губернаторами», — отметил глава кабинета министров.

Согласно поручению правительства, Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» до 1 марта должны доработать методику индекса качества городской среды — показатель будет рассчитан для каждого города России.