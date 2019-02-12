Репрессии или демократия? Как в Испании судят сепаратистов

12 февраля в Испании начался судебный процесс над 12 организаторами неудавшегося референдума о независимости Каталонии. Среди них — бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, которому грозит до 25 лет тюремного заключения. Остальные подсудимые — экс-министры и другие представители властей мятежного региона — могут получить от 16 до 17 лет. Девять человек дожидались судебного процесса в предварительном заключении, остальным повезло чуть больше — им позволили остаться на свободе под залог.

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В 2017 году в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Результаты были противоречивыми: 90,18% проголосовавших выступили за отделение, однако явка составила лишь 43,03%.

Тем не менее, власти Каталонии провозгласили независимость. Испания не спешила соглашаться с подобным раскладом. Мадрид заявил, что референдум был проведен незаконно и применил 155 статью конституции страны, в соответствии с которой регион на семь месяцев попал под прямое управление Мадрида. Этот случай стал единственным за весь период существования испанской конституции, когда правительству страны пришлось задействовать 155 статью основного закона.

Среди подсудимых нет главного виновника тех событий — бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

После того, как победа центральной власти в вопросе независимости Каталонии стала очевидной, Пучдемон бежал в Бельгию. Согласно же испанскому законодательству, заочный суд невозможен.

Остальным же его сторонникам были предъявлены обвинения в подстрекательстве, организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств. В частности, Мадрид задался вопросом о том, на какие средства был организован референдум.

«Это самое важное судебное разбирательство, которое мы проводим в области демократии», — заявил глава Верховного суда Испании Карлос Лесмес. По его же словам, процесс будет длиться три месяца, а оглашения приговоров можно будет ожидать к началу мая.

Адвокат Жорди Пина, представляющий интересы трех из 12 политиков, заявил, что в суде должен выступить король Испании Фелипе VI.

Однако Верховный суд отказался вызвать монарха еще до начала слушаний. Хотя даже если бы суд принял обратное решение, выслушать показания Филипе VI участникам процесса вряд ли удалось бы. Согласно испанскому законодательству, все жители Испании обязаны явиться в суд, если их вызвали. Однако этот закон не распространяется на короля и его семью.

Адвокат считает, что показания короля важны, поскольку его имя упоминается в заключении прокуратуры. Впрочем, у адвоката есть и запасной вариант: вместо короля может выступить глава Королевского дома Хайме Альфонсин.

Кроме того, адвокат потребовал опросить Карлеса Пучдемона. Однако и эта просьба была отклонена. Суд посчитал, что показания экс-главы Каталонии не могут быть непредвзятыми, так как он сам проходит по делу в качестве обвиняемого.

Свидетелями по делу выступили бывший глава правительства Испании Мариано Рахой, председатель парламента Каталонии Рожер Торрен и лехендакари (председатель правительства Страны Басков) Иньиго Уркулью.

Сами подсудимые считают процесс политическим и отвергают обвинения в мятеже. Они указывают, что согласно конституции Испании, мятеж сопровождается насилием, а со стороны сепаратистов насилия не было.

Эту точку зрения разделяют и избежавшие судебного процесса каталонские политики. Депутат регионального парламента и представитель правительства провинции по связям с прессой Эльса Артади в интервью «Би-би-си» заявила, что сам факт судебного заседания говорит о начале политических репрессий.

«Это шок для многих каталонцев. Обвиняемые уже провели почти полтора года в предварительном заключении. Они предстали перед судом лишь потому, что организовали референдум, чтобы узнать мнение народа», — говорит она, подчеркивая, что проведение референдума не является уголовным преступлением.

Однако суд будет идти не только над представителями исполнительной власти, участвовавшими в организации референдума, но и над поддержавшими его законодателями. Шестерым экс-депутатам каталонского парламента были предъявлены обвинения в неподчинении. А бывшему спикеру парламента Карме Форкадель и вовсе вменяется организация восстания. Этот факт посчитала несправедливым защита Форкадель.

«Всех проходящих по делу должны были судить в Барселоне. Но тот факт, что дело Форкадель отделили от других бывших членов президиума парламента, абсолютно несправедлив. Будут два суда, которые будут оценивать одни и те же факты, и могут быть разные приговоры. Но она совершала такие же действия, как и другие члены президиума. Это коллегиальный орган, решения принимаются семью людьми путем голосования, у нее никогда не было решающего голоса», — заявила адвокат экс-спикера Ольга Ардериу Риполь РИА «Новости».

Шестеро депутатов предстанут перед судом Каталонии. За неподчинение они могут получить лишь запрет на работу в качестве государственных деятелей, в то время как Форкадель грозит до 17 лет тюремного заключения.

Экс-спикера обвиняют в том, что она допустила обсуждение в парламенте вопросов сепаратизма, кроме того, она вынесла на голосование инициативу о проведении референдума. Адвокат Форкадель заявила, что обвинения не являются справедливыми.

«Она не несет большую ответственность, чем остальные. Спикер лишь предоставляет слово и организует дебаты. Инициатива принадлежит парламентским группам. Группы представляют предложения, президиум их оценивает и принимает к обсуждению. Но были и предложения, которые возникали непосредственно на пленуме. В этом случае председатель парламента не определяет, какой вопрос ставится на голосование. Это определяет повестка дня заседания. Именно это произошло с законами 6 и 7 сентября — сам пленум принял решение, что будет голосование. Она не могла это остановить», — говорит адвокат.

По ее словам, судьи будут стараться вынести решение до 26 мая, когда состоятся муниципальные выборы, выборы в большинстве автономных сообществ и выборы в Европарламент. В то же время по делу каталонских сепаратистов в суд планируется вызвать около 400 свидетелей, а сами заседания будут проводиться трижды в неделю.

Конечно, такой громкий процесс не может проходить без общественного резонанса: вся Испания разделились на два лагеря.

Во вторник перед зданием суда собрались как сторонники, так и противники каталонского сепаратизма.

Местное издание El Pais сообщает, что полиция не позволила многим войти в здание Верховного суда. Кроме того, поначалу вход был запрещен даже родным подсудимых. По сообщениям СМИ, испанские власти обещали сделать процесс максимально прозрачным и доступным публике.

Как сообщает Associated Press, в Барселоне и других городах Каталонии 12 февраля прошли демонстрации, в ходе которых были перекрыты дороги. Впрочем, акции протеста проходят мирно.

Начало судебного процесса вновь поставило перед обществом отодвинутый на задний план вопрос об отделении Каталонии, который уже стал болезненными для испанцев. Митинги начались еще до начала судебного процесса. 10 февраля на улицы Мадрида вышли десятки тысяч человек, которые выступили против независимости Каталонии.

Полиция заявила, что в воскресных демонстрациях приняли участие около 45 тыс. человек. На улицы протестующие вышли с флагами Испании и Евросоюза и с лозунгом «Да здравствует Испания!».

Этот митинг, впрочем, стал свидетельства кризиса политической карьеры премьер-министра Педро Санчеса.

Поводом для недовольства стала инициатива премьера усадить сепаратистов за стол переговоров. Представители «Народной партия» и «Граждан» посчитали такие намерения Санчеса равносильными измене. Демонстранты требовали пресечь политику переговоров, обвиняя премьер-министра в предательстве.

«Мы хотим провести голосование и выбрать правительство, которое поддерживает конституцию. Санчес позволяет сепаратистам определять направление, а проект бюджета согласовывается в тюрьмах», — заявил лидер центристской партии «Граждане» Альберт Ривера.

Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что Социалистическая партия, которую он возглавляет, всегда была на стороне диалога.

Пока испанцы спорят между собой, у каталонцев еще есть возможность разыграть несколько козырей.

Один из соратников премьер-министра, лидер партии Podemos Пабло Иглесиас недавно приезжал в тюрьму к одному из 12 подсудимых — лидеру партии «Левые республиканцы Каталонии» Ориолу Жункерасу.

Причиной для этого визита стало то, что правительство Испании испытывает трудности с утверждением государственного бюджета на 2019 год, принятие которого зависит именно от голосов каталонских националистов.

Педро Санчес стоит во главе правительства меньшинства, ему нужна поддержка других партий, в том числе и каталонских националистических партий. Голосование по проекту бюджета состоится уже в среду. Если Санчес не получит необходимое количество голосов, то в Испании могут пройти досрочные выборы.

В свою очередь, каталонские националисты выдвинули премьер-министру ряд условий, в число которых входит и вопрос автономии региона. Санчес не может пойти на подобный шаг — он рискует полностью потерять поддержку испанских граждан, а также продемонстрировать слабость перед иностранными партнерами. По сути премьер-министр оказался в патовой ситуации, когда в Мадриде начался судебный процесс над теми, в чьей поддержке он нуждается.

Какое решение бы не вынес суд, ситуация не разрешится. Обвинительный приговор обострит конфликт с каталонскими националистами. При этом и оправдать сепаратистов нельзя, чтобы не дать оснований для проведения нового референдума.