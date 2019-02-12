Завербован США: дипломаты рассказали про карьеру Гуайдо

Соединенные Штаты завербовали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в прошлом месяце провозгласил себя президентом Венесуэлы, еще 10 лет назад, рассказал посол латиноамериканского государства в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании Рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

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«Он как марионетка, [он нужен] чтобы за ним стояли и говорили США», — приводит ФАН слова дипломата.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США своими действиями по отношению к Венесуэле, «потеряли всякий стыд». По его словам, оппозиция Венесуэлы отвергла инициативу Мексики и Уругвая, которые выступили за скорейшее создание условий общенационального диалога с участием всех политических сил.

«Президент (Венесуэлы Николас) Мадуро сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге, оппозиция отвергла это предложение, видимо, потому что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также заявил, что проект резолюции, который США внесли в Совет безопасности, «преследует цель прикрыть замышляемые провокации с доставкой гуманитарной помощи как средства дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции». По словам Лаврова, такого решения Совбез никогда не примет.

Двумя днями ранее сообщалось, что Россия подготовила свой проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле и внесет его на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Документ был создан в ответ на американские предложения по решению венесуэльского кризиса, передает НСН.

«Совет Безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер. Совет Безопасности поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео», — говорится в тексте российского варианта, который, по словам дипломатов, уже одобрили действующие власти Венесуэлы.

Предлагаемый же США документ предполагает отмену результатов президентских выборов, прошедших в прошлом году, и проведение нового голосования. По мнению Вашингтона, СБ ООН должен призвать к «немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции».

За несколько дней до этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать Хуана Гуйадо президентом Венесуэлы «пока есть время». Об этом он написал на своей странице в твиттере. Как подчеркнул политик, удвоение «плохой ставки» еще не делает ее хорошей.

«Еще есть время для России и других (стран. — «Газета.Ru») присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и в пути к свободе и процветанию Венесуэлы», — написал Болтон.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро.

«Российский лидер выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога», — указывалось в сообщении Кремля.

Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Москву.

23 января в стране вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы. Между тем сообщается, что армия все же осталась на стороне легитимного главы государства.

Полномочия спикера парламента признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. По мнению Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Вашингтона», а США пытаются совершить в стране переворот.