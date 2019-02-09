«Против него идет война»: рижане митингуют за мэра

Пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Сигита Пилдава сообщила, что в субботнем митинге в поддержку мэра Риги Нила Ушакова приняли участие около трех тыс. участников.

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Она подчеркнула, что мероприятие прошло спокойно и без инцидентов, но госполиция была готова обеспечить общественный порядок во время митинга и справилась со своими задачами.

В субботу на Ратушной площади в центре Риги прошел митинг в поддержку мэра города. Его организовала выражающая интересы русскоязычных жителей страны социал-демократическая партия «Согласие», возглавляемая Ушаковым.

Целью акции было дать возможность жителям высказать свое мнение о том, что происходит в стране и в Рижской думе.

«Я пришел сюда, чтобы поддержать мэра. Ушаков отлично руководит городом и должен продолжать это делать. Мы видим, что на него давят националистические партии, но уверен, он справится с этим», — сказал РИА «Новости» участник митинга Дмитрий.

Его позицию разделяет рижанка Анна. «Нил Ушаков – лучший мэр Риги, то, что против него сейчас идет настоящая война со стороны правительства – очевидно. Я здесь, чтобы показать, что у него есть поддержка людей», — объяснила она агентству.

Петерис пришел на митинг исключительно из любопытства. «Мне было интересно посмотреть на мероприятие, сколько человек соберется. У меня нет позиции по поводу Ушакова, может быть, после митинга она сформируется», — сообщил он РИА «Новости».

Сам Ушаков присоединился к митингующим и выступил сразу на двух языках. Он заявил, что гордится своим русским происхождением.

«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский…Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому они — моя семья», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, у него болит сердце, когда он видит, что латыши и русские конфликтуют, и когда политики «из-за своих грязных интересов» сталкивают лбами латышей и нелатышей.

«Именно поэтому я в «Согласии». «Согласие» — это партия, которая всегда была, есть и будет за то, чтобы латыши и те, у кого родной язык русский, жили одинаково счастливо и в одинаковом достатке», — заявил он.

При этом мэр Риги обратил внимание, что этот митинг не в честь него или «Согласия». Он заявил, что это мероприятие против тех, кто умеет только ломать, кто «хочет поломать все то хорошее, что делала и делает Рижская дума».

Для многих рижан Нил Ушаков, по его же словам, является символом хороших дел, но для многих также он представляется символом всего плохого. Он считает, что правда находится где-то посередине.

«За те десять лет, которые мы работаем вместе с нашими коллегами и товарищами, мы имеем право гордиться теми хорошими вещами, которые мы сделали, — от бесплатного проезда в общественном транспорте до отремонтированных школ. За десять лет были допущены ошибки, есть и несделанные дела, включая дороги и ямы», — признал он, извинившись за то, что он с его командой не сделал или сделал неправильно.

Вместе с тем он заявил, что «не делал» ничего противоправного, поэтому ему «нечего бояться»

«В этом я абсолютно спокоен», — заключил Ушаков.

Скандал вокруг мэра разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже в ведомстве сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме». В конце прошлого года оно оказалось в центре громкого коррупционного скандала.

В связи с этим президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Нила Ушакова уйти в отставку. По данным издания Delfi, таким образом Вейонис ответил на вопрос, следует ли Ушакову «уйти» в связи с произошедшей ситуацией.

«Это, по моему мнению, было бы правильно, поскольку, смотря в общем, в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — пояснил он.

Подать в отставку мэра Риги также призвали глава МВД Сандис Гиргенс и глава Минрегионов Юрис Пуце.

Оппозиционные партии в Рижской думе прямо в день обысков собрали подписи для созыва внеочередного заседания и проведения голосования по вопросу отставки Ушакова. Согласно местному законодательству, заседание должно состояться в течение двух недель.

Сам Ушаков сразу же после обысков заявил о своей абсолютной невиновности. По его словам, он не совершал никаких противоправных и уголовно наказуемых деяний и не собирается уходить с поста мэра Риги. Он подчеркнул, что к нему неприменим никакой процессуальный статус, никаких подозрений в его отношении не высказано.