Все всплыло: Порошенко спрятал от ЦИК судно

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнаружила ряд нарушений в декларации о доходах президента страны Петра Порошенко, который баллотируется на пост главы государства во второй раз. Там обратили внимание, что действующий украинский лидер неверно указал сведения сразу в нескольких разделах документа.

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«У Департамента мониторинга деклараций [ЦИК] возникли претензии касательно пунктов «Объекты недвижимости», «Транспортные средства», «Корпоративные права», «Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи», «Доходы, в том числе подарки», — передает украинское издание «Страна», которое опубликовало копию документа о проверке подданной Порошенко в ЦИК декларации.

По данным издания,

Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, информация о котором есть в Судовой книге Украины. В декларации также не упоминается земельный участок, оформленный на супругу Порошенко Марину и зарегистрированный в Государственном земельном кадастре.

В пункте «Объекты недвижимости», по данным экспертов, президент обозначил в собственности две квартиры площадью 134 кв. м и 62 кв. м, а также дачный участок площадью 344 кв. м, опять же, согласно документу, принадлежащий Марине Порошенко. При этом вся указанная недвижимость, как выяснили в ЦИК, отсутствует в других имущественных реестрах Украины.

При проверке эксперты также обратили внимание и на ошибки в пункте декларации «Доходы, в том числе подарки». Выяснилось, что Порошенко не указал в Государственном реестре физических лиц доход от продажи имущества, в том числе ценных бумаг, на сумму 172 тыс. гривен (около $6,4 тыс.), «иными словами, президент не уплатил с этой суммы налоги», пояснила «Страна».

Глава государства также указал ряд компаний, конечным бенефициаром которых он является. По большей части это кондитерские компании, в том числе липецкая фабрика Roshen. При этом в документе о проверке уточнили, что из-за ограничения времени не было возможности подтвердить или опровергнуть факт владения Порошенко этими компаниями. Украинский лидер также обозначил себя бенефициаром «Финансово-страховой компании «Адмиралтейская», но эта информация отсутствует в соответствующем реестре.

«Ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины», — уточнили в ЦИК.

Порошенко был зарегистрировал кандидатом в президенты Украины 7 февраля. До этого, 2 февраля, он как кандидат на пост главы государства обнародовал декларацию о своих доходах. В соответствии с документом, внесенным им в Единый реестр деклараций, за 2017 год он заработал более 16 млн гривен (около $600 тыс. по нынешнему курсу).

За это время его зарплата составила 336 тыс. гривен ($12,2 тыс.). При этом почти 15,8 млн гривен ($573,6 тыс.) — это проценты, полученные им по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ). Еще 172 тыс. гривен ($6,2 тыс.) президент получил от продажи имущества.

Всего на счетах в МИБ у действующего украинского лидера зарегистрировано $25,49 млн, а 8,19 млн гривен — в инвестфонде «Прайм Эссетс Кэпитал», который управляет его активами. Наличными Порошенко хранит $21 тыс. и 60 тыс. гривен. Третьим лицам он одолжил $3,43 млн и 1,11 млн гривен, указано в документе.

Около $11 тыс. он внес на банковский счет в швейцарскую компанию Rothschild Bank AG, в управлении которой находится корпорация Roshen. При этом в начале января этого года политик задекларировал 548,7 млн гривен ($19,9 млн) в качестве дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG.

Среди недвижимости Порошенко указал дом площадью 1331,7 кв. м., два земельных участка в Козине Киевской области, три земельных участка и две квартиры в Киеве, квартиру в Виннице и нежилое помещение в Одессе.

В декларации указаны принадлежащий Порошенко автомобиль Mercedes-Benz Vito 116 CDI и Jaguar XF 4/2 Lv8, которым владеет его супруга.

Выборы главы государства назначены на 31 марта. Рейтинг Порошенко, по данным социологических опросов, стабильно низок. Он уже несколько раз становился лидером президентского антирейтинга. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», около половины опрошенных украинцев ни при каких обстоятельствах не отдали бы за него свой голос.

«Антирейтинг в дальнейшем возглавляет Петр Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за [лидера партии «Батькивщина» Юлию] Тимошенко, четверть — за [лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия] Бойко, каждый пятый — за [экс-премьера Арсения] Яценюка и [лидера «Радикальной партии» Олега] Ляшко», — указали на сайте соцгруппы «Рейтинг».