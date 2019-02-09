Железная хватка: как Андропов истреблял коррупцию

После смерти Брежнева в ноябре 1982 года к власти пришел Юрий Андропов. Немолодой и тяжело больной, он имел большой опыт в партийных структурах. Кроме того, почти 15 лет с 1967 года Андропов руководил КГБ, влияние которого в те годы особенно усилилось. Так выбор нового руководителя СССР пал на верного системе Андропова. Он умер примерно через год после прихода к власти, так и не успев запустить экономические реформы в стране. Однако прежде Андропов запустил очистку партийного аппарата от коррупционеров, сменил большое количество высокопоставленных чиновников и занялся укреплением трудовой дисциплины в стране.

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«Андропов не был ни либералом, ни сторонником демократии. Он считал коммунистическую систему наилучшей, свято верил в победу коммунизма во всем мире и пытался спасти эту систему от гибели в болоте роскоши и коррупции», — пишет историк Игорь Бунич.

Хороший улов

Борьбу с коррупцией Андропов начал, будучи руководителем КГБ. Одно из самых резонансных дел — «рыбное дело».

В 1976 году по инициативе министра рыбного хозяйства СССР Александра Ишкова в Москве открыли пять рыбных магазинов «Океан». Магазины стали популярны, особенно ввиду дефицита мяса и «рыбного четверга», позволяющего купить рыбу за скромные деньги.

Однако, как оказалось, проект «Океан» работал для обогащения чиновников. У магазинов был разрешенный излишек в 0,1% от улова для списания. Хотя излишки, конечно, не списывали, а просто реализовывали. К тому же спецбаза № 208 продавала «Океанам» излишки за бесценок, где затем эта рыба уходила по завышенной цене. Со временем появилась двойная бухгалтерия и круговая порука, и все работало бы хорошо, пока однажды по столице не разнеслись слухи о том, что в магазинах под видом кильки в томате продают черную икру.

Ажиотаж среди покупателей в попытках обнаружить и в своей баночке кильки икру привлек внимание правоохранительных органов.

Когда директор одного из магазинов «Океан» по фамилии Фишман попался на том, что вывозил деньги через соцстраны, Андропов сам сколотил следственную группу только из самых надежных и проверенных специалистов. И не зря — Фишман раскрыл следствию длинный список взяточников в рыбной сфере по всей стране и, в частности, в Министерстве рыбного хозяйства.

Дело стремительно разрасталось и вскоре стало одним из самых громких советских дел о взяточничестве. Под уголовную ответственность попали сотни человек. Личный контроль Андропова привел в итоге к расстрелу замминистра рыбного хозяйства Владимира Рытова, уличенного в коррупции в особо крупных масштабах — 300 тысяч рублей (на эти деньги тогда можно было купить около 50 однокомнатных квартир). Именно «рыбное дело» стало первым случаем, когда факты взяток были установлены на высшем государственном уровне.

Хлопковые мафиози

За времена краткосрочного правления Юрия Андропова в СССР было выявлено еще несколько вопиющих случаев коррупции, одно из них — «хлопковое дело». Это беспрецедентное расследование выявило небывалые объемы коррупции не только в Узбекской ССР, но и во всей стране. По замыслу Андропова, оно должно было стать первым шагом к глубоким системным преобразованиям в СССР.

В 1975 году Узбекистан установил рекорд по сбору хлопка — за год собрали 4 миллиона тонн «белого золота». К 1983 году республика обещала партии собирать по 6 миллионов тонн, что было невозможно. Проблему решили очень просто — стали приписывать на бумаге несобранное. При этом трудовую дисциплину ужесточили донельзя. Со временем изможденные сборщики хлопка начали подкладывать в мешки камни. Затем хлопок приписывает бригадир, а в итоге и руководитель области. Узбекистан получает огромные деньги за несуществующий хлопок — карманы местных чиновников толстеют.

Поскольку первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов получает поддержку генсека Леонида Брежнева, долгое время факты коррупции не раскрываются, на них закрывают глаза.

В октябре 1983 года у Рашидова раздался телефонный звонок — от Андропова. Генсек поинтересовался, что с хлопком в этом году. Рашидов ответил, что все по плану, мол, сдадим. В ответ он услышал: «Сколько реальных и приписанных тонн хлопка будет в этом году?» Что было дальше, остается загадкой, пишет исторический портал «Русская семерка».

Рашидов умер 31 октября 1983 года на хлопковом поле при таинственных обстоятельствах. За пять лет, с 1979-го по 1985-й, приписали 5 миллионов тонн хлопка. Из госбюджета выплатили 3 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда было фактически похищено.

Андропов следил за Узбекистаном, еще возглавляя КГБ. Заняв пост руководителя СССР, вывести чиновников на чистую воду стало проще. В итоге — десятки людей арестованы, изъяты миллионы наличных рублей.

«Прошло столько лет, а цифры до сих пор перед глазами. 22 миллиона 516 тысяч 506 рублей 06 копеек — было доказано такое хищение», — вспоминал бывший сотрудник МВД СССР Анатолий Лысков.

Дело было закончено уже в годы перестройки. Впоследствии оказалось, что управление Ферганской областью в Узбекистане осуществлялось уголовными структурами, которые входили в КПСС.

На высшем уровне

На закате советской империи в коррупцию оказывались вовлеченными партийные и государственные чиновники. Партийный аппарат был коррумпирован вплоть до самых верхов.

Андропов инициировал несколько громких процессов, в которых фигурировали имена руководителей Государственного импортного управления Смелякова и Павлова, получавших за каждый заключенный с иностранцами контракт взятки в размере от 1 до 3 процентов от суммы контракта. При Андропове также раскрыты взятки начальника управления торговли Мосгорисполкома Трегубова (и еще 130 его сотрудников), бывшего заместителя министра внешней торговли СССР Владимира Сушкова и других чиновников, уличенных в коррупции «в особо крупных размерах».

В 1983 году за хищение продовольственных товаров в крупных размерах и взяточничество привлечены к уголовной ответственности и осуждены директор гастронома №1 («Елисеевского») Соколов и ряд его сотрудников. Соколов был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Андропов отправил в тюрьму зятя Брежнева Юрия Чурбанова. Бывший член Центральной ревизионной комиссии и кандидат в члены ЦК КПСС, генерал-полковник, был арестован и приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Hиколая Щелокова вывели из состава ЦК КПСС на одном пленуме с бывшим секретарем Краснодарского крайкома Сергеем Медуновым. Оба отправлены в отставку Андроповым «за ошибки в работе». Щелоков позднее застрелился.

Историки не сходятся в мнениях о том, была ли кампания по борьбе с коррупцией Андропова эффективной или напротив — бессмысленной. Партийный аппарат уже был полон взяточников, а довести дело до конца генсек не смог, не говоря уже об экономических реформах, запустить которые Андропов просто не успел.