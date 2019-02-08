Бросил даже Трамп: как Макрона предали союзники

Пока во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов», президент страны Эммануэль Макрон оказался в центре сразу нескольких международных скандалов. Париж в последнее время методично ссорится со своими европейскими союзниками.

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7 февраля в мире обсуждали сразу две новости, связанные с внешними связями Елисейского дворца. В тот день стало известно, что Франция отзывает своего посла в Италии для проведения консультаций.

В опубликованном на официальном сайте МИД Франции сообщении говорилось, что хотя страны объединены общей историей, а Париж ценит отношения, которые сложились между государствами, в последнее время со стороны Италии поступали «неоднократные обвинения, необоснованные нападки и возмутительные заявления».

«Таких прецедентов не было с окончания войны. Но одно дело — иметь разногласия, а другое дело — инструментализировать отношения в избирательных целях»,

— считают во французском ведомстве.

Отношения между Францией и Италией постепенно портились на протяжении уже длительного времени. Последней каплей для Парижа стала встреча итальянского вице-премьера, министра труда и экономического развития Луиджи Ди Майо с представителями протестного движения «желтых жилетов» во Франции. Политик выложил в своем твиттере фото со встречи с подписью: «Ветер перемен пересек Альпы». Париж расценил подобный шаг как вмешательство во внутренние дела и назвал встречу провокацией.

Публичную поддержку митингующим Луиджи Ди Майо выразил не в первый раз. Он открыто сравнивал «желтых жилетов» с партией «Движение 5 звезд», лидером которой он является. Политик, например, заявлял, что французские активисты одержимы тем же духом, который воодушевлял партию Ди Майо, которая «несмотря на оскорбления и насмешки» прочно закрепилась правительстве страны.

«Желтые жилеты, не отступайте!» — призывал политик в блоге своей партии.

С аналогичной позицией выступал и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Он является единомышленником вице-премьера, а также одним из лидеров правой популистской партии «Лига».

«Я поддерживаю честных французов, которые самым вежливым и цивилизованным образом говорят своему президенту: «Тому, кто не печется об интересах французского народа, лучше покинуть свой пост, причем чем раньше — тем лучше», — заявлял Сальвини.

Такая открытая поддержка протестующих от страны-члена ЕС не могла не вызвать в Елисейском дворце возмущение.

При этом Франция терпеливо продолжала заявлять о недопустимости вмешательств и подобных заявлений со стороны Италии.

Рим, впрочем, не обращал внимания на раздражение европейского партнера, находя лишь новые поводы для резких заявлений.

В январе Луиджи Ди Майо обвинил французов в эксплуатации Африки. После этого Париж, недовольный такими заявлениями, вызвал итальянского посла. Однако итальянский вице-премьер спустя несколько часов после этого дипломатического сигнала снова заявил, что французская политика в Африке является причиной бедности и миграции.

Более того, политик предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки. Он также добавил, что Франция эксплуатирует десятки африканских стран, «чеканя в них свою монету».

Тогда Франция в очередной раз назвала его комментарии «неприемлемыми и необоснованными». Уже после встречи вице-премьера с «желтыми жилетами», которые поставили президентство Макрона под вопрос, Париж перешел от слов к делу и отозвал своего посла из Италии. Стоит отметить, что страны ЕС крайне редко решаются на такие меры по отношению к партнерам по содружеству.

«Последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией. Они нарушают уважение к демократическому выбору дружественного народа», — говорится в заявлении МИД Франции.

Первой причиной, положившей начало затяжному конфликту двух стран, стал миграционный вопрос.

Политика открытых дверей, которую пропагандирует Макрон, пришлась итальянским лидерам не по вкусу. Из-за своего географического положения Италии пришлось принять значительную часть удара от миграционного кризиса на себя, в то время как Макрон продолжал твердить о толерантности.

Летом 2018 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом Макрон выразил сомнение, что Италия действительно переживает миграционный кризис. Рим, копивший раздражение, не смог проигнорировать заявление французского президента. В ответ Сальвини назвал Макрона «наглецом» и предложил Парижу встретить беженцев, которые наплывают в Италию, «икрой и шампанским».

После этого итальянцы, уже не стесняясь в выражениях, начали испытывать терпение Парижа. Разногласия политиков не один раз выходили за рамки дипломатической вежливости. В августе Макрон вступил в словесную перепалку с Маттео Сальвини. Выступая перед журналистами в Дании, французский лидер назвал себя «главным врагом» правых сил Европы.

«Я не буду отступать перед националистами и теми, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня главным врагом, они правы», — сказал Макрон.

Сальвини в ответ на это заявил, что, судя по результатам соцопросов, которые регулярно показывают высокий антирейтинг французского президента, «главным врагом Макрона является народ Франции». Он также обвинил французского лидера в дестабилизации других стран ради экономической выгоды Парижа. «Вместо того чтобы читать лекции другим правительствам, он должен открыть свои собственные границы, начиная с границы в Вентимилье», — заявил Сальвини.

После этого Рим и вовсе объявил о создании «новой Европы» и грядущей «европейской весне». Союзники нашлись быстро, причем одним из основных единомышленников стала Марин Ле Пен, которая составила Макрону конкуренцию в президентской гонке в 2017 году. Она же и создала альянс европейских правопопулистских антииммигрантских партий, куда вошел Сальвини с его «Лигой».

В мае, кстати, пройдут выборы в Европейский парламент, что также обосновывает все громче звучащие провокации из уст итальянских правых в адрес Макрона.

Впрочем, Сальвини после того, как Париж отозвал своего посла, заявил, что Рим не желает ссориться с Францией и готов к переговорам. Правда, при этом министр внутренних дел выдвинул ряд условий. В частности, он сказал, что Париж должен прекратить возвращать мигрантов в Италию, выдать экстремистов, а также упростить процесс проверки документов для граждан Италии при переходе границы.

Параллельно с этим Макрон пытается управлять отношениями с Германией, которая, кстати, является его союзником по части миграционной политики. Однако и здесь нашелся повод для разногласий между странами. В тот же день, когда французский посол был отозван из Италии, появилась информация о том, что президент Франции решил отказаться от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщил Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Доверенное лицо французского лидера Хенрих Эндерляйн отмечал, что решение Макрона является «символическим сигналом». По словам источников, в настоящее время в отношениях Парижа и Берлина наблюдаются признаки «затяжного отчуждения».

7 февраля стало известно о намерениях Парижа поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который коснется реализации «Северного потока — 2» — российского проекта, который Германия уже продолжительное время отстаивает в диалоге со своими европейскими партнерами.

Берлин планировал не допустить ужесточения газовой директивы, надеясь именно на поддержку Франции и некоторых других стран ЕС. Если изменения были бы внесены, то это значительно осложнило реализацию «Северного потока — 2». До сих пор Эмманюэль Макрон соглашался с канцлером Германии Ангелой Меркель в этом вопросе. Но смена позиции французских властей поставила планы ФРГ под угрозу.

Колебания Макрона заставили канцлера понервничать. Впрочем, стороны все же пришли к компромиссу. Благодаря договоренностям проект не будет заблокирован.

Стоит отметить, что о стопроцентной поддержке Макрона со стороны Германии говорить опять же не приходится. В 2017 году, когда он одержал победу на президентских выборах, молодой и харизматичный лидер стал символом нового времени не только во Франции, но и во всей Европе. Он амбициозно заявил о проведении реформ не только внутри страны, но и в ЕС. Макрон красноречиво обещал укрепить Евросоюз и упрочить связи Франции с содружеством.

На политика возлагались серьезные надежды, в прессе писали, что он сможет чуть ли не заменить канцлера ФРГ Ангелу Меркель на месте неофициального лидера Евросоюза. Однако в настоящее время оснований для таких ожиданий уже нет.

Пока протестующие громили улицы Парижа, немецкий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц предложил, чтобы постоянное место Франции в Совбезе по очереди занимали страны-члены ЕС.

22 января Франция и Германия подписали Ахенский договор — соглашение о двустороннем сотрудничестве. Меркель тут же назвала дату подписания «особенным днем». По ее словам, соглашение «заложит фундамент для взаимодействия» двух стран.

Но и здесь Макрону пришлось услышать недовольство. Один из пунктов соглашения касался как раз принятия Германии в постоянные члены ООН, о чем высказывался немецкий вице-канцлер.

«Принятие Германии в постоянные члены Совета Безопасности является приоритетом франко-германской дипломатии», — говорится в договоре.

Депутат парламента Франции, входивший в состав его комиссии по иностранным делам, Тьерри Мариани усомнился в правильности подобного решения. Он заявил, что в интересах Парижа иметь «один голос из пяти, а не один из десяти».

«Германия получила очень много по этому договору. Но что получила Франция? Ничего, — сказал Мариани. — США, Германия — наши лучшие друзья и союзники, но не надо быть наивными».

Лидерские амбиции Макрона Германия все больше ставит под сомнения. Сам французский президент, чтобы укрепить свои позиции, заявил о создании европейской армии, в чем его поддержала Ангела Меркель. И это намерение Макрона вылилось в конфликт с еще одним мировым лидером.

Президент США Дональд Трамп в ответ на заявление Макрона выдал однозначно негативную реакцию, назвав слова французского лидера оскорбительными. Затем от американского президента последовала серия саркастичных твитов, в которых Трамп поставил под сомнение заслуги Франции во Второй Мировой войне и обратил внимание своих подписчиков на низкий рейтинг Макрона. В ходе визита в Париж глава Белого дома раскритиковал правительство Франции за высокие ввозные пошлины на вино, негативно влияющие на продажу вин американских производителей.

В ответ Эмманюэль Макрон заявил, что сотрудничать с Вашингтоном не значит быть его вассалом, а также напомнил своему американскому коллеге, что в апреле военные Франции, Великобритании и США провели «беспрецедентную» операцию в Сирии.

После этого отношения Вашингтона и Парижа значительно ухудшились.

Когда протесты охватили Францию, Дональд Трамп не смог удержаться от комментариев. Он выразил уверенность, что демонстранты вышли на французские улицы из-за Парижского соглашения о климате 2015 года. «Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа», — заявил глава Белого дома.

По его мнению, недовольство французов связано исключительно с нежеланием платить большие суммы развивающимся странам на защиту окружающей среды. МИД Франции в ответ попросил Трампа не вмешиваться во внутренние дела государства.

Накануне Макрон заявил о «вмешательстве» российских СМИ в протесты «желтых жилетов». Москва встретила подобные заявления негативно.

«МИД [просит] прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.