«Мягкая аннексия»: Литва борется против русского «мыла»

Российские телесериалы — мелодрамы, полицейские боевики и различные шоу — пользуются большим спросом в Литве, и это серьезно беспокоит официальные власти страны. Согласно данным, которые приводят местные СМИ,

за 10 лет в литовском эфире объем передач, произведенных в России, вырос почти в 2,5 раза.

Как отмечает в беседе с Deutche Welle глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, засилье российской телепродукции на рынке Литвы связано с тем, что цены на прав на российские шоу относительно невысоки.

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Добиться уменьшения произведенных в России программ хотят литовские политики. Летом 2019 года в этой балтийской республике должны вступить в силу поправки к закону об информировании общества, пишет DW. Согласно поправкам,

телепродукты, произведенные не в странах ЕС, в обязательном должны быть продублированы субтитрами.

В Литве живет почти 6% русских, русским языком на хорошем уровне владеют многие, жившие во времена СССР литовцы. Сторонники закона считают, что в случае дубляжа фильмов многие попросту откажутся их смотреть, что снизит интерес к продукции российских телеканалов.

Ситуация касается не только телевизионных продуктов — Вильнюс, в целом, серьезно озабочен влиянием России в сфере местных СМИ: в Литве полагают, что российская пресса использует этот рынок в пропагандистских целях.

В недавнем материале Financial Times отмечалось, что в стране создаются отряды из военных и добровольцев, усилия которых направлены на борьбу с российской дезинформацией. Например, FT рассказывает о рабочем месте сержанта Томаса Чепониса, который работает в департаменте стратегических коммуникаций при министерстве обороны Литвы, — в его кабинете установлено шесть мониторов.

Однако постоянно обновляемая информация в них не имеет отношения к военным данным — с их помощью военный отслеживает самые популярные новости на русском языке. Другой монитор показывает, как контент распространяется через социальные сети, на третьем — отслеживаются тренды новостей в онлайн-режиме о нескольких странах, включая Белоруссию.

Борьбу с новостями, которые в Литве трактуют не иначе как «фейковые», ведут не только военные, но и добровольцы, которые называют себя «эльфами». Команда постоянно обновляется, но уже насчитывает тысячи. В число добровольцев вошли журналисты, ИТ-специалисты, бизнесмены, студенты и ученые. По словам одного из участников, это именно движение, а не организация. «Появилось понимание, что пора что-то делать, а не просто сидеть на диване и смотреть телевизор», — говорит анонимный «эльф».

Действия добровольцев разделены: одни занимаются разоблачением ложной информации, другие проводят онлайн-кампании против «прокремлевских троллей» под лозунгом «обвинить и пристыдить», пишет FT.

Стоит отметить, что в 2017 году распространение развлекательных российских программ в странах Балтии всерьез обеспокоило даже НАТО. В альянсе аналитическая структура Stratcom подготовила доклад, в котором назвала КВН оружием политической борьбы — из-за «особенных отношений» ведущего передачи Александра Маслякова с президента России Владимиром Путиным. Доклад назывался «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы».

В нем, в частности, содержится утверждение, что

комический формат КВН, придуманный в России, и одноименные состязания команд различных вузов являются средством «стратегической политической коммуникации».

Заказчиком документа, кстати, выступило латвийское минобороны. Авторы доклада отмечали, что юмористические программы на российском телевидении активно используются для «дискредитации западных политических лидеров» с помощью «массивной пропаганды, основанной на юморе».

Авторы не поленились разобрать пародии участников программы на государственных деятелей ЕС и США (включая канцлера Германии Ангелу Меркель, экс-президентов Франции и США Франсуа Олланда и Барака Обамы). Как утверждается в исследовании, большинство каналов в России контролируется государством, а время появления сюжетов и шуток о политических лидерах в комических передачах чуть ли не согласовывается с властями.

Структура для борьбы с российской пропагандой действует и в странах ЕС. Этим занимается аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), штаб-квартира которой находится в Брюсселе, но, как подчеркивается в ее материалах, не представляет официальную точку зрения ЕС.

В этой структуре работают люди, хорошо владеющие русским языком, они готовят обзоры материалов российских СМИ, которые они считают пропагандистскими. Так, в одном из последних материалов утверждается, что «российская пропаганда» активно использует немецкоязычный сегмент Twitter, чтобы публиковать материалы об Украине. «Twitter использовали так активно, что Russia Today и Sputnik набрали больше просмотров, чем все качественные СМИ Германии вместе», — отмечалось в одном из обзоров.