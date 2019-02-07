«Решение уже принято»: когда США вторгнутся в Венесуэлу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут детальную проработку сценариев смены власти в Венесуэле с применением силы. Вашингтон пытается реализовать свои планы под видом гуманитарной помощи, которую с тем же успехом можно приравнять к «гуманитарной интервенции». Об этом она сообщила в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

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«По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции», — заявила Захарова на брифинге.

Как отметила представитель МИД, в то время, как США пытаются сделать вид, что они настроены помогать, на самом деле действия Вашингтона уже принесли Венесуэле немало бед.

Сославшись на публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой сообщается, что в результате американских санкций нефтехранилища Венесуэлы переполняются, а танкеры с нефтью застаиваются в портах, Захарова заявила, что своими действиями США «усугубляют ситуацию».

«В условиях санкций венесуэльским нефтяникам не остается ничего, кроме как просто накапливать нефть, а что дальше? А дальше, помимо экологических угроз, рост дефицита бензина на заправках, нехватка топлива для доставки продуктов и новые экономические и бытовые проблемы для простых венесуэльцев, а именно о простых венесуэльцах, как мы поняли, так заботятся в Вашингтоне и ряде европейских столиц. Зачем же вводить санкции, которые просто усугубляют ситуацию?» — возмутилась представитель российского МИД, назвав «верхом цинизма» американскую политику «кнута и пряника».

Кроме того, в Вашингтоне подстрекают военных Венесуэлы нарушать закон страны, совершать преступления против сограждан, тем самым занимаясь пособничеством в преступлениях, считает Захарова. При этом США обещают амнистию тем, кто выступит против законных властей Венесуэлы.

«Все более провокационными звучат призывы об амнистии. За что? — удивлена Захарова. — Если человек не преступал закон, за что его амнистировать?»

Представитель ведомства также отметила, что США не пытаются вернуть в страну демократию, а всеми силами добиваются смены власти. Для этого Штаты даже настроены применить силу, хоть это и противоречит Уставу ООН. «Хотелось бы напомнить, что подобного рода заявления из уст американских официальных лиц есть прямое нарушение статьи 2 пункта 4 Устава ООН, предписывающий всем членам ООН воздерживаться в их международных отношениях от угрозы применения силы», — заявила Захарова.

Однако, по мнению МИД, обращаться к США сейчас уже бесполезно, так как решение о применении силы для достижения своих целей в Венесуэле уже принято.

«Невольно приходишь к выводу, очевидному в данной ситуации, что в Вашингтоне решение о применении силы принято, все остальное — не более чем операция прикрытия», — заключила Захарова.

Ранее резонанс в СМИ вызвала фотография, опубликованная после пресс-конференции советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. На ней внимательные фотографы рассмотрели интресную запись в его блокноте: «пять тыс. солдат в Колумбию». При этом брифинг был посвящен Венесуэле, а «дестабилизация в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», подчеркнула в своем посте на фейсбуке Мария Захарова.

«А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», — отреагировала представитель ведомства.

Напомним, что 28 января США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. После этого были заблокированы ее активы на $7 млрд, а другим компаниями были запрещены сделки с PDVSA. Таким образом США намерены «предотвратить дальнейшее использование активов Венесуэлы бывшим президентом Мадуро».

Сам Мадуро сдаваться никому не намерен и потребовал от главы Белого дома оставить его страну в покое. Об этом он заявил во время встречи с вернувшимися из США дипломатами. В какой-то момент Николас Мадуро перешел на английский язык и через СМИ обратился к Трампу. «Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Все не так!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!» — потребовал он от лидера Америки.