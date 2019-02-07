«Дорожная карта»: Украина опять постучалась в НАТО

Депутаты Верховной рады проголосовали за внесение поправок в конституцию Украины, тем самым утвердив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. За инициативу проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.

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Согласно тексту документа, в некоторые статьи конституции должны быть внесены изменения, которые закрепят вектор дальнейшего развития Украины в сторону Евросоюза и НАТО.

«Закон вносит изменения в преамбулу Конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — сообщает телеканал «112 Украина».

Теперь президент, парламент и кабинет министров должны принимать решения исходя из зафиксированного курса на интеграцию с ЕС и НАТО.

Правда, для того, чтобы конституционные поправки вступили в силу, их должен подписать президент. Впрочем, Петр Порошенко вряд ли отвергнет поправки, так как именно он внес в Раду соответствующий законопроект. После подписания документа президентом его текст будет опубликован в официальной газете Верховной рады. На следующий день после публикации законопроект вступит в силу.

Представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Украина должна ускорить проведение реформ, а также преобразовать сектор безопасности согласно критериям НАТО. «У нас есть дорожная карта движения вперед. Конституция только усиливает ответственность. Работы впереди еще очень много», — рассказала Луценко.

Также она отметила, что законы, блокирующие процесс вступления Украины в ЕС и НАТО, будут отменены после того, как курс страны окончательно утвердится в конституции.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что интеграция Украины на Запад тянется уже долгое время.

«Фраза «Украина — это Европа» осталась лишь словосочетанием, не имеющим отношения к реальной жизни. А партнеры по НАТО, кроме списанной техники и просроченных пайков, больше ничего не предлагают,

— заявил депутат. — А будут они объявлены голосом или запечатлены на бумаге — для жизни страны и населения не имеет никакого значения. Впрочем, Верховная рада обязана показывать свою нужность народу, вот и принимает решение заведомо безнадёжные».

К слову, Петр Порошенко при самовыдвижении в президенты анонсировал две разные даты подачи заявление на членство в ЕС.

Первый раз во вступительном ролике был указан 2023 год, а через время Порошенко заявил, что Украина «в 2024 году подаст заявку на вступление в Евросоюз». С чем связан такой перенос даты неизвестно, так же, как неизвестны и перспективы Киева на объявленную им евроатлантическую интеграцию.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель уже заявил, что Киеву не следует ждать быстрого вступления в ЕС и НАТО.

«Украине придется сделать очень много, чтобы привести себя в статус кандидата на вступление в обе организации. И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства - это как раз тот популизм, о котором я говорил. И все же Евросоюз остается открытым проектом. Любая европейская страна имеет право претендовать на вступление в ЕС, это касается и Украины….НАТО также декларирует политику открытых дверей», — заявил Райхель.

В конце 2018 года спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял также, что НАТО пока не видит Украину в альянсе. Запад ждет необходимую динамику в Киеве, отметил Волкер.

«Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готова достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договоренностей», — говорил Волкер в интервью украинской газете «День».