«Без России Украина пропадет»

Без сотрудничества с Россией Украина не сможет существовать, заявила экс-депутат Верховной рады от «Партии регионов» Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

«Любим мы их или нет, но выстраивать с Россией партнерство ради выживания нам необходимо, иначе мы пропадем», — заявила экс-нардеп.

Таким образом Герман прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко не пропускать через границу российских наблюдателей на выборы главы государства, назначенные на 31 марта 2019 года. Москва в результате в ответ может не признать результаты выборов президента Украины.

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва будет настаивать на сохранении принципиальной позиции, касающейся отказа следовать претензиям Украины в связи с ситуацией с российскими наблюдателями.

Как сообщает ФАН, Лукашевич рассказал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выступил с «не очень решительной ремаркой».

«Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны», — подчеркнул постпред.

Накануне, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как главнокомандующий даст приказ погранслужбе не пропустить россиян», следующих на выборы наблюдателями.

Кроме того, в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому гражданам Российской Федерации как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено участвовать в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей.

О нежелании пускать российских граждан наблюдателями на президентские выборы заявлял еще в середине января 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава украинского внешнеполитического ведомства направил письмо с соответствующим заявлением в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В Организации ответили, что действовать будут в соответствии с установленными нормами и принципами ОБСЕ.

Россия ранее заявляла, что готова отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины и надеется на сотрудничество киевских властей. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, Москва «ждет цивилизованного и современного подхода» от Украины.

Статс-секретарь подчеркнул, что Россия обратилась за разъяснениями в соответствующие международные инстанции и рассчитывает, что эти инстанции «каким-то образом повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию».

4 февраля ЦИК Украины завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. Зарегистрированы 30 кандидатов на пост президента страны. Как отмечается, у комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно. При этом ЦИК Украины обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.

22 кандидата получили отказ. Всего за все время документы подали 74 человека. Избирательной кампании по выборам президента на Украине был дан старт 31 декабря. Одновременно с этим началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в центризбирком для регистрации. Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в ЦИК 3 февраля, передает НСН.

Помимо этого, ЦИК Украины дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах ряду общественных организаций, этим правом уже воспользовались 17 структур.

Рейтинг действующего главы государства остается достаточно низким, что ставит под сомнение его успех на предстоящих выборах. Последний опрос о предвыборной президентской гонке на Украине показал, что на первое место вышел шоумен Владимир Зеленский. Отмечается, что опрос проводился во второй половине января этого года среди тех украинцев, которые собираются голосовать на выборах. По последним данным, за Зеленского отдадут голоса 19% респондентов, за Тимошенко — 18,2%, на третьем месте находится нынешний глава государства Петр Порошенко с 15,1% голосов.